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взятка (5946) война (47211) Львовщина (2683) военкомат (445) ГБР (2554) Офис Генпрокурора (2055)

Взятка за удостоверение о непригодности к службе: разоблачены военный комиссар и и.о. председателя военно-врачебной комиссии во Львовской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении начальнику Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его водителю и и.о. председателя военно-врачебной комиссии в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник организовал схему получения от военнообязанной неправомерной выгоды за документы, предоставляющие ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Для этого он привлек своего водителя и и.о. председателя ВЛК Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Водитель получил от мужчины 3000 долларов США за последующую выдачу ему документов.

"И.о. председателя ВЛК придумала фиктивное заболевание и выдала справку комиссии о временной непригодности этого мужчины к военной службе. состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет ДБР.

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Взятка за удостоверение о непригодности к службе: разоблачены военный комиссар и и.о. председателя военно-врачебной комиссии во Львовской области 01
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Топ комментарии
+6
Така хрєнь відбувається по всій Україні...нажаль...
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24.01.2023 09:53
+5
А вы не хотите взять ваЗЕлиновского Хероя в Черниговском госпитале слесаренко и небрата у которых ставка 5 шт.баксов????
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24.01.2023 10:05
+4
Хабарі для львівських чиновників - це один з релігійних канонів.
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24.01.2023 09:54
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Така хрєнь відбувається по всій Україні...нажаль...
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24.01.2023 09:53 Ответить
Треба здавати цих корупціонерів, хай мєнти їх тягають і доять!
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24.01.2023 10:09 Ответить
Хто ж здасть, як за кордон кортить попасти?
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24.01.2023 13:38 Ответить
Хабарі для львівських чиновників - це один з релігійних канонів.
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24.01.2023 09:54 Ответить
А вы не хотите взять ваЗЕлиновского Хероя в Черниговском госпитале слесаренко и небрата у которых ставка 5 шт.баксов????
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24.01.2023 10:05 Ответить
как-то мелко для портновского ДБР, которое в период ещё совсем "зелёного" Зеленского, занималось Президентом, депутатами и прочими попередниками-"барыгами"
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24.01.2023 10:15 Ответить
...ви дуже гальмуєте у часі та просторі - подзабОрний йумор квартал-овців давно вже зовсім не смішно, а сумно, болісно і занадто дорого обходиться Українцям, у тому числі навіть особливообдарованому електорату Найвеличнівшивого
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24.01.2023 10:45 Ответить
...ну что вы, наоборот - он очень помогает оккупанту-кацапу или полезному идиоту-малоросу..
и вас аж прорвало - перешли на родной руzzкий, в отличие от удалённого ккоммента, який був українською мовою
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24.01.2023 12:10 Ответить
..якщо хтось цього й досі не знав, то руська та українська - то одне і те саме
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24.01.2023 12:51 Ответить
...вы прекрасно сохранились с вашего детского садика..
дурень я, що відповів на ваш тупий комент, бо чогось подумав, що ви-таки дорослий.. живіть собі, як зможете... вчитися-лікуватися вам тупо вже нема сенсу..
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24.01.2023 13:11 Ответить
Переход на личность в результате отсутствия аргументов - признак вашей слабости. Сочувствую
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24.01.2023 13:15 Ответить
свій Митний пост або свій ТЦК - зараз це золота жила для чинуш
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24.01.2023 10:23 Ответить
Вся країна втопилася в хабарях і мародерстві. А хто це такий її сюди завів?
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24.01.2023 10:28 Ответить
Мабуть, кацапи 😆
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24.01.2023 10:29 Ответить
Блин, вот я когда учился в Харькове еще в 2005 году, когда войны еще не было, постоянно слышал о том как те кто хотел в армию не могли пройти мед комиссию, а от тех, кто не хотел, или реально был не годен - туда попадали. Прошло почти 20 лет, а воз и ныне там... . И я почему то уверен, что когда Украина победит это все равно не изменится. И это печально. У меня сейчас уйма пациентов, которые имея инвалидность (по зрению, карл), которую "не переподтверждали" последние годы бегают на МСЭК, чтоб не попасть в армию.
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24.01.2023 10:52 Ответить
Такий стан всюди, уклоністів хватало і хватає атакою чинуш корупціонерів, воєнкомів, голів і членів різних комісій які на цьому побудували свій бізнес і гребут бабло.
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24.01.2023 11:02 Ответить
Міністерство розвитку громад і територій тільки за перший неповний місяць 2023 року видало 184 дозволи на перетин державного кордону "в службових цілях",ось де відкритий канал для уклоністів з баблом-зробимо без проблем!!!!
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24.01.2023 11:17 Ответить
всього то? наш голова тергромади подейкують зараз в Маямі відпочиває. Може Якраз і входить у ті 184 виїхавших?
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24.01.2023 12:33 Ответить
мародеры,конфисковать все и на фронт тварей
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24.01.2023 11:36 Ответить
Кто знает, когда на крутые тачки стали устанавливать системы невидимости "Стелс"?
Вчера стоял, смотрел как менты с военными останавливают машины и раздают повестки.
Вот только чудеса: ни одной крутой тачки они не остановили.
Не заметили???
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24.01.2023 12:51 Ответить
 
 