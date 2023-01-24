Взятка за удостоверение о непригодности к службе: разоблачены военный комиссар и и.о. председателя военно-врачебной комиссии во Львовской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении начальнику Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его водителю и и.о. председателя военно-врачебной комиссии в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник организовал схему получения от военнообязанной неправомерной выгоды за документы, предоставляющие ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины.
Для этого он привлек своего водителя и и.о. председателя ВЛК Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Водитель получил от мужчины 3000 долларов США за последующую выдачу ему документов.
"И.о. председателя ВЛК придумала фиктивное заболевание и выдала справку комиссии о временной непригодности этого мужчины к военной службе. состоянием здоровья", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляет ДБР.
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и вас аж прорвало - перешли на родной руzzкий, в отличие от удалённого ккоммента, який був українською мовою
дурень я, що відповів на ваш тупий комент, бо чогось подумав, що ви-таки дорослий.. живіть собі, як зможете... вчитися-лікуватися вам тупо вже нема сенсу..
Вчера стоял, смотрел как менты с военными останавливают машины и раздают повестки.
Вот только чудеса: ни одной крутой тачки они не остановили.
Не заметили???