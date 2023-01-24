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война (47211) Кропивницкий (Кировоград) (508) Кировоградщина (558) СБУ (18712)

Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Кировоградской области Служба безопасности разоблачила очередного вражеского агента, который готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком.

"По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту. В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продлить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения. Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов. Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры", - добавили в СБУ.

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

- GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
- телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с представителем фсб.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеского состава боеприпасов на запорожском направлении. ВИДЕО

Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента 01
Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента 02
Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента 03
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Топ комментарии
+18
Чергова мерзенна ублюдіна...
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24.01.2023 10:08
+15
Треба було прямо там кинути його на силові дроти високої напруги. І така потвора живе серед нас...
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24.01.2023 10:13
+11
На палю, тварину!
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24.01.2023 10:08
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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24.01.2023 10:08 Ответить
??? Скажіть, а який "умнік"або ..біляка кінчена, під час війни, придумав прикривати (ретушувати) морди злочинців, їх зв'язки, а з цим може їх КОНТАКТИ із спільниками, може хтось знає, бачив, впізнав тощо..??? .Навіть після суду не показують...?! Це щоб не взнали і не потягнули за ниточку подальшого розслідування..?Якщо є такий "закон", змініть його , дєрьмократи ..?!
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21.06.2023 18:40 Ответить
На палю, тварину!
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24.01.2023 10:08 Ответить
добре виглядає затриманий, мабуть, СБУ за їхній вигляд отримує бабло на паРаші.
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24.01.2023 10:09 Ответить
Нащо був гпс трекер...та подстанція що гуляє...
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24.01.2023 10:10 Ответить
Черговий зашквар від "СБУ"...
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24.01.2023 13:42 Ответить
Гроші - і все пох .
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24.01.2023 10:11 Ответить
цука, ще не всіх зловили у нас в місті думаю
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24.01.2023 10:13 Ответить
Треба було прямо там кинути його на силові дроти високої напруги. І така потвора живе серед нас...
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24.01.2023 10:13 Ответить
Не відводьте далеко від того забору.
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24.01.2023 10:20 Ответить
Повісити падлюку потрібно на проводах високоі напруги , бо заслужив 😡
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24.01.2023 10:22 Ответить
Повесить за яйца в назидание другим. Однозначно.
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24.01.2023 10:30 Ответить
на гіляку кацапа !!!
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24.01.2023 10:39 Ответить
Ібло приховали, а так би мабуть впізнав. В Кропивницькому майже вся знакова вата засвічена. Сидять зараз тихенько.. чекають своїх.
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24.01.2023 10:44 Ответить
та може цей мурло і не знакова вата, всіх жителів в лице ж не знаєш)
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24.01.2023 10:56 Ответить
Може й не знакова. Може якась "сіра миша"
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24.01.2023 19:25 Ответить
Украина должна очиститься от этого биомусора, а потом мне пишут что кацапы стреляют по старым картам
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24.01.2023 10:47 Ответить
Взагалі то, ТЕС, дійсно, важко з місця на місце тягати
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24.01.2023 12:00 Ответить
они не могут прикрутить координаты старых карт к ракетам и геолокации, плюс они не знают попали или нет, вот эти ******** им и сообщают и думаю их еще много
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24.01.2023 12:42 Ответить
Ти теж віриш, що без подібних "шпигунів" кацапи не годні навіть координати електростанції вирахувати? Коли ви вже, нарешті, подорослішаєте?..
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24.01.2023 13:45 Ответить
Нука раскажи мне радиофизику как супер легко рсчитать траэкторию устаревшей советской ракеты с учетом, ветра, снега температуры скорости самолета вращения Земли и т.д. и да с ошибкой GPS
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24.01.2023 16:18 Ответить
Доки Україна буде "панькатися" з такими особами!? Чому в Англії під час другої світової коригувальників вішали а в нас суди відпускають під заставу!? Де зрада в правоохоронних органах, владі? Гинуть від дій таких осіб ЛЮДИ!
Необхідний закон щоб Таких осіб, зрадників, шпигунів, коригувальників судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. І вони не повинні підлягати обміну! Вони ж громадяни України А не ерефія. А якщо їх дії загрожують життю чи призвели до загибелі людей то засуджувати до СМЕРТІ . В іншому випадку нам перемоги не бачити. Але хто прийме такий закон? Наша імпотентна Верховна рада разом з батальоном Монако і Відень!? Чи Влада яка загрузла в корупціях під час війни!? Вони там тільки розлагольствувати можуть, піаритись і деребанити, красти, красти і ще раз красти.
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24.01.2023 10:51 Ответить
А не боїшся, що сусід покладе око на твою квартиру і завтра ти ж сам станеш таким "коригувальником"? І з тобою зроблять те ж саме, що робили в Англії?
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24.01.2023 13:47 Ответить
Так може писати тільки той хто співчуває таким особам. Видно "рильце виклав" А я, Ні не боюся. Тому що щоб стверджувати про коригування повинна бути ціла низка фактів і доказів в переписці, діях. Донос сусіда тут нічого не означає і ніхто не бере до уваги. Для цього є слідство відповідні органи, які займаються кіберзлочинністю.
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24.01.2023 14:00 Ответить
Низка фактів і доказів? Ти в якій країні живеш? В якому класі навчаєшся? Смішний...
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24.01.2023 14:24 Ответить
Тот трекер надо ему засунуть в задницую И самого привязать к столбу на середине поля. Пусть ******** калибрами развлекается.
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24.01.2023 10:52 Ответить
Таких ********* надо колесовать.
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24.01.2023 10:55 Ответить
Я против пыток военопленных. но предателей нужно пытать узнать всю инфу а затем в расход-"при попытке к бегству" Никто за ними плакать не будет. а если будет-плакальщиков в тюрьму посадить
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24.01.2023 11:19 Ответить
Уже 500 раз писал:нужен закон который конкретно устанавливает расстояния до стратегических обьектов,блокпостов,военных частей к которому ближе подходить нельзя и сьемка которых тоже запрещена ближе определенного расстояния. Ну и наводчики-они жить не должны. Они должны самоповесится в камере. Если сами не хотят-то им нужно помочь. Не должны до суда доживать а потом их еще в тюрьме содержать
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24.01.2023 11:23 Ответить
якесь совєцьке чмо, заселена під час савєцької окупації України з умовної Сизрані.
Коли цю нечисть почнуть позбавляти громадянства. Інакше нормального майбутнього у цій країні не буде. якщо не введуть паспорт негромадянина, навіть після нашої перемоги дітей потрібно вивозити з цієї країни.
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24.01.2023 11:28 Ответить
..руки отрубить
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24.01.2023 11:37 Ответить
Як сказав Юрій Богатирьов: "Чєрєз расстрєляніє…"
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24.01.2023 11:50 Ответить
Оставить его вместе с трекером и чтоб его друзья с рашки стрельнули по нему ракетой
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24.01.2023 13:23 Ответить
І що, навіть не було спроби втечі?
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24.01.2023 13:34 Ответить
Сволочь!Кропивницкий итак 1/2 суток сидит без электричества,а эта тварь еще метки ставит на подстации.Зря только рожу прикрыли
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24.01.2023 15:06 Ответить
Стара казочка. Русняві супутники і так все бачать згори, а вони за новідників видають невідомо кого. Головне замилити фото і втопити діло.
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24.01.2023 17:47 Ответить
прийшов час викривтiв у зеленiй владi(слабе "звено")-тому СБУ здаЄ своЇх iнформаторiв...
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25.01.2023 12:36 Ответить
 
 