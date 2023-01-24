Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Кировоградской области Служба безопасности разоблачила очередного вражеского агента, который готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленник собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком.
"По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту. В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продлить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.
"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения. Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов. Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры", - добавили в СБУ.
Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:
- GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
- телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с представителем фсб.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Необхідний закон щоб Таких осіб, зрадників, шпигунів, коригувальників судити за зраду з терміном не менше 25 років та з наступним позбавленням громадянства і депортація на парашу. Це мінімум. І вони не повинні підлягати обміну! Вони ж громадяни України А не ерефія. А якщо їх дії загрожують життю чи призвели до загибелі людей то засуджувати до СМЕРТІ . В іншому випадку нам перемоги не бачити. Але хто прийме такий закон? Наша імпотентна Верховна рада разом з батальоном Монако і Відень!? Чи Влада яка загрузла в корупціях під час війни!? Вони там тільки розлагольствувати можуть, піаритись і деребанити, красти, красти і ще раз красти.
Коли цю нечисть почнуть позбавляти громадянства. Інакше нормального майбутнього у цій країні не буде. якщо не введуть паспорт негромадянина, навіть після нашої перемоги дітей потрібно вивозити з цієї країни.