Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области Служба безопасности разоблачила очередного вражеского агента, который готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком.

"По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту. В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продлить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения. Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов. Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры", - добавили в СБУ.

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

- GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;

- телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с представителем фсб.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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