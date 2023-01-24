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Беркут (8677) СБУ (18712) Донецкая область (7171) коллаборационизм (682)

СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции украинских войск в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Еще одного вражеского приспешника задержала Служба безопасности в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", которое в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленник передавал собранные сведения дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина со своей стороны полученную информацию "сливала" участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

"Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы", - отметили в СБУ.

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "ДНР".

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На левобережье Херсонщины оккупанты накапливают свои силы, - Соболевский

СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 01
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 02
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 03
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 04
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 05
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Топ комментарии
+32
Типова беркутня, тупе ватне уйобіще
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24.01.2023 12:28
+31
Ну зробить цьому кнуру «сало до неба». Не розумію взагалі, на яух він вам живим потрібен? Ще й харю замалювали…. Вважаєте що ще виправиться й закохається в Україну??? На йух - проходи у мінних полях робити, на живця, без мінних шукачів та тралів. В нього вага величезна, все на користь….
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24.01.2023 12:32
+27
І чого він не опирався при затримані??? А зараз судити його за наші гроші, потім буде сидіти, знов за наш гроші..а потім не Дай БОГ вийде і почне все заново..
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24.01.2023 12:29
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Типова беркутня, тупе ватне уйобіще
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24.01.2023 12:28 Ответить
По "тушці" навряд чи він екс-екс-Х-екс беркутовець...
Точно не голова сільради?)
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24.01.2023 15:51 Ответить
І чого він не опирався при затримані??? А зараз судити його за наші гроші, потім буде сидіти, знов за наш гроші..а потім не Дай БОГ вийде і почне все заново..
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24.01.2023 12:29 Ответить
"Торнадо" для таких зрадників потрібно відновити в правах і їх методи "виховання".
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24.01.2023 13:30 Ответить
Ну зробить цьому кнуру «сало до неба». Не розумію взагалі, на яух він вам живим потрібен? Ще й харю замалювали…. Вважаєте що ще виправиться й закохається в Україну??? На йух - проходи у мінних полях робити, на живця, без мінних шукачів та тралів. В нього вага величезна, все на користь….
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24.01.2023 12:32 Ответить
Його на вагу будуть міняти. Як мінімум за трьох піде.
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25.01.2023 10:57 Ответить
Молодці -- стільки життів зберегли .
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24.01.2023 12:32 Ответить
а хто його відпустив? печерский суд???
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24.01.2023 12:33 Ответить
Какие же они конченые... . Даже если не учитывать факт войны, что конечно сложно. Взрослый, еще не выживший из ума от старости мужик хранит символику с серпом и молотом и флажок лднр. Я понимаю, что кто-то как шарий и подоляка тупо бабло рубят. Сволочи конченые, но там мотив хоть понятен. А тут... Ну не знаю. Я бы конечно еще понял если бы в лднр сделали витрину русского Мира, а он на это повелся. Но во-первых - в лднр жил мой дед до 2019 года - это просто концлагерь. Во-вторых: что он потерял в Киеве, если там так хорошо. И в третих: как можно любить совок? Ну я понимаю бабулю 80 лет с маразмом, но это...
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24.01.2023 12:37 Ответить
Оно - кацап, мечтает о полицейском государстве, где такие как он могут избивать безнаказанно людей.
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24.01.2023 12:39 Ответить
Так такое недогосударство уже есть. Называется сраша. Если он хочет такого говна, то пусть едет туда. Не пойму просто, как такого можно хотеть. Так еще и дочь есть... Не пойму
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24.01.2023 12:46 Ответить
Так оно же кацап - у них ментальность другая - не ехать в срашу, а звать срашу к себе домой - они же тут живут, значит это "русская земля" по их логике.
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24.01.2023 13:07 Ответить
Оно идейное и обиженое на "хахлов", наверняка ещё и родом с болот или молится на гундяя.
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24.01.2023 12:42 Ответить
и это реально зомби... После войны вместо зомби нужно будет трэшовые ужасы снимать про срашистов-бурятов с унитазами и коврами.
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24.01.2023 12:49 Ответить
А відчуття, що ти великий вертухай! Йдеш по місту, а тобі усі кланяються та гроші дають. А якщо що, то можна по зубах комусь вдарити.

Для нормальної людини то є огидним. Але то для нормальної
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24.01.2023 13:03 Ответить
Все проще и ужасней. И мы до сих пор не усвоили это массовое явление. Это жуткая ненависть ко всему украинскому, даже на бытовом уровне. И раньше было такое на донбалласте, особо по Донецкой обл. Чуть посмеивались в открытую а раздражалась внутри. Кто ездил в затяжные командировки туда это замечал. Ещё при советах имею в виду. А уже при шапкокраде стало ярче. Надо каждый день по ТВ и в сети видео крутить как водили пленных наших в 14 г! И смотреть на лица у тротуара. Там было написано все.
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24.01.2023 14:32 Ответить
Таким мінімум пожитьтєве мають давати...а вони з ним фоткаються...навіть руки не зв'язали...
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24.01.2023 12:37 Ответить
якмй круглий боець з хунтой і нато!)))
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24.01.2023 12:41 Ответить
"Беркут" це той підрозділ в системі МВС, який за гроші українців служив росії.
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24.01.2023 12:54 Ответить
це мусорське ракло проконсультується у Штепи та її пригодованого судді і вийде з печерного правосуддя святішим за папу римського
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24.01.2023 12:56 Ответить
Пустіть це біологічне неподобство на собачі консерви!!!
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24.01.2023 12:57 Ответить
А безграмотный... Впрочем, чему удивляться, за московию других и нет.
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24.01.2023 13:01 Ответить
На крышу не нужной постройки его,и координаты с его телефона послать))Хоть последние часы счастлива прожил бы в Украине)
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24.01.2023 13:08 Ответить
Мусор
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24.01.2023 13:12 Ответить
На цьому фото побачив тільки бройлерного півня , деж той беркут?
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24.01.2023 13:13 Ответить
Зняти шкіру з живого... Вколоти паралізуючого яду, і адреналіну, щоб не вирубився від болі.... Гнида бл...ть... 🤬
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24.01.2023 13:41 Ответить
в кипящий котёл ватного ***********.............................
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24.01.2023 14:17 Ответить
Слава Богу, этого хоть кормить не надо.
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24.01.2023 14:21 Ответить
... я бы сам попартизанил но стал жирный как свинья и не могу быстро бегать...
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24.01.2023 14:23 Ответить
це ж майбутній той самий "патріот у тюрмах", як ті, кого при Порошенку пересаджали
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24.01.2023 14:24 Ответить
А сколько ещё и по Украине бегает таких тупорылых , безмозглых и ленивыз Беркутовцев!!! Это же не люди! , Это отбросы общества, лентяи ,ворюги ,бандиты, алкоголики, безграмотные твари и коррупционеры, ещё с времён начала распада СССР,,,
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24.01.2023 15:27 Ответить
який тельбух відпустило з лайном а скільки їх ще на шиї у платників податків
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24.01.2023 16:06 Ответить
Ото відгодував у собі кабана, краще би розум свій розвинув
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24.01.2023 16:11 Ответить
Гойдаючись у зашморгу на гіллякі кацапський ворог не зможе влаштувати проблем українцям.
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25.01.2023 14:42 Ответить
До Кобзона, з такими немає про що говорити.
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25.01.2023 19:52 Ответить
Цікаво, у тому Беркуті хоть одна порядна людина була?
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25.01.2023 20:20 Ответить
Нахрена таких брати,вони навіть на обмін нейдуть,шльопнуть при спробі втечі...
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25.01.2023 21:49 Ответить
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25.01.2023 23:25 Ответить
 
 