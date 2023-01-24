Россияне в очередной раз обстреляли Константиновку, ранены 4 человека, среди них двое детей, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные снова наносили удары по гражданским объектам Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли Константиновку — ранили 4 человека. Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь — состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Захватчики ударили по многоэтажкам. Точные последствия еще предстоит установить.
"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским", - отметил Кириленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...