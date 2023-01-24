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Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В результате вражеских обстрелов пять жителей Харьковщины получили ранения. Оккупанты обстреливали жилые дома, складские помещения, частные домовладения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"23 января российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. Есть попадание в жилые дома и складские помещения.

24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Липцы: получили ранения мужчина и женщина.

В Волчанске в результате вражеских артобстрелов поврежден ряд частных домовладений. Получили ранения три мирных жителя", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины 01
Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины 02
Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины 03
Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины 04
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цензор нелюдів називає російськими військовими... цензор-цензор... не військові вони - вони нелюди без честі та совісті, творці геноциду українського народу, вбивці українців... ніколи не називайте їх військовими... вони вонючі свинорилі кацапи... назва недокраїни - расія з маленькой букви, як і всі мокшанські міста, правителі і т.п.
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24.01.2023 14:09 Ответить
От дивлюся на віоліті старі фото Харківщини і страшно подумати, що зараз, нібито в ********* світі маємо таке
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26.01.2023 17:25 Ответить
 
 