Последствия обстрелов российскими военными Харьковщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В результате вражеских обстрелов пять жителей Харьковщины получили ранения. Оккупанты обстреливали жилые дома, складские помещения, частные домовладения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"23 января российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. Есть попадание в жилые дома и складские помещения.
24 января около 11:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Липцы: получили ранения мужчина и женщина.
В Волчанске в результате вражеских артобстрелов поврежден ряд частных домовладений. Получили ранения три мирных жителя", - говорится в сообщении.
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Joshua Merlin
показать весь комментарий24.01.2023 14:09 Ответить Мне нравится 1
Inga Inga
показать весь комментарий26.01.2023 17:25 Ответить Мне нравится 0
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