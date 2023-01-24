Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения. ФОТОрепортаж

В Беларуси военные одной из механизированных бригад ВС начали снимать военную технику с длительного хранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны Беларуси.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.

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