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Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Беларуси военные одной из механизированных бригад ВС начали снимать военную технику с длительного хранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны Беларуси.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.

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Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 01
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 02
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 03
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 04
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 05
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Топ комментарии
+22
думают, что прапора вернут аккумуляторы и карбюраторы?
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24.01.2023 14:34
+8
Кацапан не допомогла їх техніка 2000-х років, не допоможе і техніка 70-80-х
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24.01.2023 14:46
+6
Просто кацапи втратили в Україні близько 5 тисяч вантажівок.
Їм же треба якось логістику забезпечувати.
Це гарний знак: ймовірно, власні запаси кацапів, або вичерпалися, або в такому стані, що іх дешевше утилізувати, ніж розконсервувати!
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24.01.2023 15:06
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думают, что прапора вернут аккумуляторы и карбюраторы?
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24.01.2023 14:34 Ответить
якісь бочковози під підозріло новими накриттями..пора боятися чи вже пізно
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24.01.2023 14:39 Ответить
Просто бацька хазяїн , цього від ньго не віднімеш, хоча він і маразматик і диктатор
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24.01.2023 15:40 Ответить
накриття нове, машини свіжефарбовані, висновок - вони стояли без нього, це показуха
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24.01.2023 20:05 Ответить
В них все так зберігається... Навіть вони зерігли систему інфекційних лікарень, на відміну від Україну чи рашки, фарбували, ремонтували, сплачували зарплатню лікарям. Тому ковід в них був з меньшими витратами. Кажуть, що рашка це совок. Вже давно ні, рашка це Латинська Амеріка, Венесуела, або зараз КНДР, Совок- це деруни.
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24.01.2023 22:12 Ответить
меня терзают мутниє сомнєнія

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24.01.2023 22:19 Ответить
Хлопче на останньому фото, краще не позуй так на камеру. Бо це може виявитися останнім твоїм фото в житті...
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24.01.2023 14:45 Ответить
Кацапан не допомогла їх техніка 2000-х років, не допоможе і техніка 70-80-х
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24.01.2023 14:46 Ответить
жаль что у них не такая коррупция как в рашке...
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24.01.2023 14:47 Ответить
судячи з цих фото та фото ешелонів кацапів у білорусь, вони вирішии нас вантажівками забомбити
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24.01.2023 14:50 Ответить
Просто кацапи втратили в Україні близько 5 тисяч вантажівок.
Їм же треба якось логістику забезпечувати.
Це гарний знак: ймовірно, власні запаси кацапів, або вичерпалися, або в такому стані, що іх дешевше утилізувати, ніж розконсервувати!
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24.01.2023 15:06 Ответить
вони і танків втратили немало, але тягають по білорусі в основній масі вантажівки. це означає, що танків ще менще ніж вантажівок залишилось.
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24.01.2023 15:15 Ответить
нарываются...
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24.01.2023 14:58 Ответить
Ще совкові Крази та Украли. Якщо консервували ще за часів совка то їм вже давно кирдик прийшов
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24.01.2023 15:01 Ответить
До одного места эти все расконсервации грузовиков.
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24.01.2023 15:05 Ответить
Оце зібрали з усього бульбостану вантажівки, привезли у якусь показову базу, та й фоткають. Схоже на їхні бойові танці.
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24.01.2023 15:05 Ответить
Вантажівка пофарбована в зелений колір не стає бойовою технікою.Її призначення завозити на фронт живих а забирати мертвих.Це маршрутка між світом живих і мертвих.
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24.01.2023 15:11 Ответить
в тот же день и час, когда бульбашлюхи пересекут украинскую границу с целью нападения, они получат второй фронт со сторони Польши и Прибалтики. однозначно
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24.01.2023 15:16 Ответить
правильно писать "стран Балтии", Прибалтика то совкое обзывалово
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24.01.2023 15:54 Ответить
Новый виток имитации бурной деятельности. А может бульбовюрер просто тянет время?
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24.01.2023 15:16 Ответить
Деревня Красноє біля молодечно - там кадрована інженерно-саперна бригада була,
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24.01.2023 18:52 Ответить
 
 