Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Беларуси военные одной из механизированных бригад ВС начали снимать военную технику с длительного хранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны Беларуси.
"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.
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+22 Urs
показать весь комментарий24.01.2023 14:34
+8 mrSmith
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+6 mrSmith
показать весь комментарий24.01.2023 15:06
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Їм же треба якось логістику забезпечувати.
Це гарний знак: ймовірно, власні запаси кацапів, або вичерпалися, або в такому стані, що іх дешевше утилізувати, ніж розконсервувати!