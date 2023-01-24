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В результате обстрела Сумщины 23 января погибла 19-летняя девушка, 3 человека получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики 23 января обстреляли село Кучеровка Сумской области, в результате чего погибла девушка. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"23 января 2023 года оккупанты с территории РФ совершили артиллерийский обстрел приграничного села Кучеровка Шосткинского района. Под обстрел попали жители села, которые пытались добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы", сообщении.

Сотрудники полиции зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства.

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В результате обстрела Сумщины 23 января погибла 19-летняя девушка, 3 человека получили ранения, - Офис Генпрокурора 01
В результате обстрела Сумщины 23 января погибла 19-летняя девушка, 3 человека получили ранения, - Офис Генпрокурора 02
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Коли у відповідь буде "летіти"??? Живицький встигав раніше вставити своїх 5 копійок.... Сьогодні не встиг- не до того!!! Звільнили уже?
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24.01.2023 15:22 Ответить
А що, не летить? Ви впевнені?
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24.01.2023 15:24 Ответить
Відповідь повинна бути якнайшвидшою ! Щоб знали, що нелюдей чекає.
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24.01.2023 18:35 Ответить
Там трошки не так. Наші вояки під'їжджають до границі - валять туди (москалям) і навтьоки. Ответку получають місцеві мирні
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24.01.2023 22:50 Ответить
 
 