Президент Финляндии Ниинисте посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж

Во время визита в Украину перед встречей с президентом Владимиром Зеленским президент Финляндии Саули Ниинисте посетил разрушенные Россией Бородянку и Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

В Бородянке гостей принимал мэр Георгий Ерко. Отмечается, что принимающая сторона и гости отметили сходство между войнами в Финляндии и в Украине.

Ниинистё обсудил реконструкцию и осмотрел временное жилье, которые Финляндия предоставила Украине. Он отметил, что Финляндия также когда-то получила жилье от Швеции.

"Это напоминает мне детство. Я жил на улице, где дома назывались шведскими домами, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны", – рассказал Ниинистё.

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Защитники Бородянки подарили Ниинистё в память о войне картину на крышке российского оружейного ящика. Она изображает небесного покровителя Киева – Архангела Михаила. Также финский президент получил нагрудный знак 114-го батальона Сил территориальной обороны, который он прикрепил к бронежилету рядом с финским флагом.

Ниинистё также ознакомили с историей боевых действий в Киевской области, в частности показали видео уничтожения российской колонны в начале войны под Киевом. Ниинистё познакомился с отцом и сыном, бойцами ВСУ с позывными Дракон и Змей, которые уничтожили три боевых машины пехоты и два танка, не имея достаточного вооружения.

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Во второй половине дня Ниинистё встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты обсудили предоставляемую Финляндией военную помощь и политическую поддержку Украины. По словам Ниинистё, вопрос о передаче Украине танков Leopard все еще остается открытым.

Ниинистё также возложил венок к мемориальной стене павшим в Киеве. Кроме того, он прочитал лекцию в киевском университете и встретился со студентами.

Как известно, на сегодняшний день Финляндия уже предоставила Украине военную помощь на сумму 600 миллионов евро.

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