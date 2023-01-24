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Президент Финляндии Ниинисте посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время визита в Украину перед встречей с президентом Владимиром Зеленским президент Финляндии Саули Ниинисте посетил разрушенные Россией Бородянку и Бучу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

В Бородянке гостей принимал мэр Георгий Ерко. Отмечается, что принимающая сторона и гости отметили сходство между войнами в Финляндии и в Украине.

Ниинистё обсудил реконструкцию и осмотрел временное жилье, которые Финляндия предоставила Украине. Он отметил, что Финляндия также когда-то получила жилье от Швеции.

"Это напоминает мне детство. Я жил на улице, где дома назывались шведскими домами, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны", – рассказал Ниинистё.

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Защитники Бородянки подарили Ниинистё в память о войне картину на крышке российского оружейного ящика. Она изображает небесного покровителя Киева – Архангела Михаила. Также финский президент получил нагрудный знак 114-го батальона Сил территориальной обороны, который он прикрепил к бронежилету рядом с финским флагом.

Ниинистё также ознакомили с историей боевых действий в Киевской области, в частности показали видео уничтожения российской колонны в начале войны под Киевом. Ниинистё познакомился с отцом и сыном, бойцами ВСУ с позывными Дракон и Змей, которые уничтожили три боевых машины пехоты и два танка, не имея достаточного вооружения.

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Во второй половине дня Ниинистё встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты обсудили предоставляемую Финляндией военную помощь и политическую поддержку Украины. По словам Ниинистё, вопрос о передаче Украине танков Leopard все еще остается открытым.

Ниинистё также возложил венок к мемориальной стене павшим в Киеве. Кроме того, он прочитал лекцию в киевском университете и встретился со студентами.

Как известно, на сегодняшний день Финляндия уже предоставила Украине военную помощь на сумму 600 миллионов евро.

Читайте также: Финляндия предлагает союзникам создать для Украины мощное подразделение, вооруженное танками Leopard, - Ниинисте

Президент Финляндии Ниинисте посетил Бучу и Бородянку 01
Президент Финляндии Ниинисте посетил Бучу и Бородянку 02
Президент Финляндии Ниинисте посетил Бучу и Бородянку 03
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Топ комментарии
+11
Не забувайте про Маріуполь і загиблих маріупольців
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24.01.2023 19:06
+11
Хлопці з передка, з під Бахмуту приїжджають, то кажуть місцеві там не в захваті від наших. Можуть і подлянку в спину кинути, і отруйну їжу підсунути. Мовляв їх ******** через те, що ми туди прийшли. ***** люд... Повна фільтрація того бомбасу. Позвали *****, розкроїли Неньку (в злидні подавшись) і кидають злі погляди на Україну далі. Тупорила біомаса.
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24.01.2023 19:51
+9
Акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме (Швеция) является операцией российских спецслужб, направленной против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии, а также против блока НАТО в целом. Такие действия РФ не должны остаться без ответа.
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24.01.2023 20:27
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Не забувайте про Маріуполь і загиблих маріупольців
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24.01.2023 19:06 Ответить
Почему только Мариуполь? И разрушенная деревня в три дома не должна быть ни забыта, ни прощена.
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24.01.2023 19:39 Ответить
Хлопці з передка, з під Бахмуту приїжджають, то кажуть місцеві там не в захваті від наших. Можуть і подлянку в спину кинути, і отруйну їжу підсунути. Мовляв їх ******** через те, що ми туди прийшли. ***** люд... Повна фільтрація того бомбасу. Позвали *****, розкроїли Неньку (в злидні подавшись) і кидають злі погляди на Україну далі. Тупорила біомаса.
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24.01.2023 19:51 Ответить
Ти за всіх місцевих так не кажи.Падли є всюди.В кожному населеному пункті. Там воюють за Україну і багато місцевих. А бидла всюди вистачає
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24.01.2023 22:53 Ответить
А не ТИкати можна. ЬБо, як по мені, тикають саме рашебики.
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25.01.2023 07:32 Ответить
дам їх 99.9%
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25.01.2023 18:37 Ответить
Акция сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме (Швеция) является операцией российских спецслужб, направленной против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии, а также против блока НАТО в целом. Такие действия РФ не должны остаться без ответа.
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24.01.2023 20:27 Ответить
А гдє валодя, ніужелі очінь занят, навірняка на прійомє у доктора Б. Джонсона, ох нісладко їму там, ну падєлом, заслужіл.
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24.01.2023 22:43 Ответить
Як депутати Слуги Народу працюють на кацапів і обслуговують їх інтереси
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25.01.2023 19:25 Ответить
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25.01.2023 19:27 Ответить
 
 