Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне. ФОТОрепортаж

В Херсоне российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Херсонской ОВА.

"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Также сообщили, что нет пострадавших в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу.

Как отмечается, на места вражеских ударов выехали экстренные службы.

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