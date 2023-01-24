Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Херсоне российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Херсонской ОВА.
"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Также сообщили, что нет пострадавших в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу.
Как отмечается, на места вражеских ударов выехали экстренные службы.
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