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Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Херсоне российские войска обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Херсонской ОВА.

"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Также сообщили, что нет пострадавших в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу.

Как отмечается, на места вражеских ударов выехали экстренные службы.

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Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне 01
Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне 02
Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне 03
Россияне обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне 04
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Сестра казала, що два дні тиші було. Кажу, значить готуються. Так і є. Ми просто це вже все пройшли, пів року як були під цим, як не більше.
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24.01.2023 21:03 Ответить
Ви ж пишіть повну інфу - два дні тишібуло тому що напередодні получили п*ізди! (дуже якісна контрбатарейна).
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24.01.2023 23:12 Ответить
Ось саме в цьому весь касап..
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24.01.2023 21:18 Ответить
Наволоч кацапська.
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24.01.2023 21:23 Ответить
Неужели нельзя ответить? И по северу Харьковск. обл та же картина. Приграничные райцентры ночью с миномётов и арты лупят с сентября! Как прогнали их. Причём по школам, жилью, ДК, фермерским хоз-постройкам, фермам. Два три в среднем погибших за сутки---пожилые чаще, не уезжают. Мосты на реках малых взорваны, по льду переходят или по проталине лодки из металла перетягивают как переправа. И тоже без ответа. По Сумской обл тоже самое.
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24.01.2023 21:25 Ответить
 
 