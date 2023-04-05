РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13130 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине Война
7 100 30
война (46696) дети (6020) ООН (3928) Кислица (141)

49 стран ООН осудили Россию из-за депортации украинских детей, - совместное заявление. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Страны-члены ООН объявили совместное заявление по поводу незаконной принудительной депортации украинских детей в Россию.

Документ обнародовал в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

49 стран ООН осудили Россию из-за депортации украинских детей, - совместное заявление 01

Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Заявление обнародовано в ответ на проведение заседания Совбеза ООН по формуле "Аррия", на котором в виртуальном режиме должна выступить российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

Читайте: Пребывание России в Совбезе ООН незаконно: оно никогда не обсуждалось ни на каком уровне и не ставилось на голосование, - Кислица. ДОКУМЕНТ

Подписанты указывают, что это было бы распространением "дезинформации о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей", ведь РФ будет пытаться "представить свои действия в Украине соответствующими международному праву".

В совместном заявлении также говорится, что факты депортации украинских детей в РФ очевидны: власти РФ принудительно депортировали в Россию более 19,5 тысячи украинских детей, в том числе разводя семьи; независимая Международная следственная комиссия ООН по Украине определила, что передача и депортация Россией детей в пределах Украины и Российской Федерации нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением, на президента РФ Владимира Путина и российскую уполномоченную по правам детей Марию Львову-Белову МКС выдал ордера на арест за незаконную депортацию в Россию украинских детей с оккупированных территорий Украины.

"Мы осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно количество распространяемой РФ дезинформации не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Читайте: Британия заблокировала выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Путина и Львова-Белова подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Не густо! Але, що тут вдієш якщо єрмаки зруйнували нашу дипломатію?
показать весь комментарий
05.04.2023 20:53
+10
Всім хто не проголосував, не продавати ні граму їжі зерна і інших товарів, хай газ російський і нафту п'ють і своїх дітей годують тим же
показать весь комментарий
05.04.2023 21:09
+6
49 із 193-х? Не густо...
показать весь комментарий
05.04.2023 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
меньше половини
показать весь комментарий
05.04.2023 20:53 Ответить
6o, navit´ madjary *********?
o4am ne virju 🧐
показать весь комментарий
05.04.2023 20:53 Ответить
Не густо! Але, що тут вдієш якщо єрмаки зруйнували нашу дипломатію?
показать весь комментарий
05.04.2023 20:53 Ответить
49 із 193-х? Не густо...
показать весь комментарий
05.04.2023 20:54 Ответить
а угорщина і африканські країни вони за викрадення дітей? нічого дивного
показать весь комментарий
05.04.2023 20:59 Ответить
Угорщина,на диво,підписала.А от Туреччина ні.
показать весь комментарий
05.04.2023 21:11 Ответить
вибачаюсь, список то майже за алфавітом
показать весь комментарий
05.04.2023 22:03 Ответить
Украина тут совершенно ни при чем.
показать весь комментарий
05.04.2023 21:21 Ответить
Всім хто не проголосував, не продавати ні граму їжі зерна і інших товарів, хай газ російський і нафту п'ють і своїх дітей годують тим же
показать весь комментарий
05.04.2023 21:09 Ответить
це не було голосування, просто звернення
показать весь комментарий
06.04.2023 14:11 Ответить
Кругом враги..... Вы усе врете..... Нам на все насрать.... И др вой ждём в ближайшее время на рашка тв....
показать весь комментарий
05.04.2023 21:27 Ответить
Угорщина не пiдписала. В Европi фiзично, а ментально в Африцi.
показать весь комментарий
05.04.2023 21:33 Ответить
Детям это так помогло
показать весь комментарий
05.04.2023 21:33 Ответить
якщо б вони скоротили споживання китайських товарiв на 10%, то це б припинилося. Треба якусь таку органiзацiю, яка таке продвине, i тодi впевненiсть раши поубавиться
показать весь комментарий
05.04.2023 21:35 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2023 21:49 Ответить
Підписав цивілізований світ. Без винятку.
показать весь комментарий
05.04.2023 21:52 Ответить
Только 49? А не пора ли вместо ООН создать ОПГ? Организацию Порядочных Государств?
показать весь комментарий
05.04.2023 21:52 Ответить
Важко повірити у рівень цинізму ждунів в ооні
показать весь комментарий
05.04.2023 22:09 Ответить
Потім ці всі бананові республіки будуть клянчити бабло у заходу
показать весь комментарий
05.04.2023 22:41 Ответить
после высказанной озабоченности и обеспокоенности людоеду станет стыдно и он покается.
никчемное сборище проходимцев, бездельников, тунеядцев, болтунов и политических импотентов
показать весь комментарий
05.04.2023 22:48 Ответить
Може не доцільно казати ДЕПОРТАЦІЯ,це ж ніби то від DE PATRIA - до батьківщини...Може чесніше казати ВИКРАДЕННЯ,як воно і є. Орда не змінювалася.
показать весь комментарий
05.04.2023 23:42 Ответить
Де ти у слові "депортація" побачив "PATRIA"?
"Депорта́ция (лат. deportatio «изгнание, высылка») или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно - под конвоем." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
показать весь комментарий
06.04.2023 09:18 Ответить
Та бачив я вікі...Я дивлюся етимологію слова. Може ти скажеш, deportatio куди??? Це від de port,чи de portal ( тобто - в шію в двері...)??
показать весь комментарий
06.04.2023 10:44 Ответить
Саме корінь "порт" (а не "патер") тут присутній. Він же є, скажімо, у словах "транспорт", "телепортація", "опортунізм" (лат. opportunus- підходящий), "апорт" (фр. apport - принеси).
показать весь комментарий
06.04.2023 11:21 Ответить
Згода.Удачи тобі друже.
показать весь комментарий
06.04.2023 16:14 Ответить
Було 100+, вже меньше 50-ти. Зелені виродки роблять свою справу...
Правільной дорогой ідьотє товаріщі!
показать весь комментарий
06.04.2023 10:08 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!
показать весь комментарий
06.04.2023 11:37 Ответить
 
 