49 стран ООН осудили Россию из-за депортации украинских детей, - совместное заявление. ДОКУМЕНТ

Страны-члены ООН объявили совместное заявление по поводу незаконной принудительной депортации украинских детей в Россию.

Документ обнародовал в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Заявление обнародовано в ответ на проведение заседания Совбеза ООН по формуле "Аррия", на котором в виртуальном режиме должна выступить российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

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Подписанты указывают, что это было бы распространением "дезинформации о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей", ведь РФ будет пытаться "представить свои действия в Украине соответствующими международному праву".

В совместном заявлении также говорится, что факты депортации украинских детей в РФ очевидны: власти РФ принудительно депортировали в Россию более 19,5 тысячи украинских детей, в том числе разводя семьи; независимая Международная следственная комиссия ООН по Украине определила, что передача и депортация Россией детей в пределах Украины и Российской Федерации нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением, на президента РФ Владимира Путина и российскую уполномоченную по правам детей Марию Львову-Белову МКС выдал ордера на арест за незаконную депортацию в Россию украинских детей с оккупированных территорий Украины.

"Мы осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно количество распространяемой РФ дезинформации не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

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Путина и Львова-Белова подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.