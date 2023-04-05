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обстрел (20132) Никополь (437) Лысак Сергей (55)

Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, есть разрушения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Разрушены 14 домов, поврежден газопровод и оборвана линия электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сегодня российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь. Снова под ударом - гражданская инфраструктура. Есть разрушение частных домов", - говорится в сообщении главы ОВА.

Вражеские снаряды разрушили магазин. Избили 14 частных домов и 15 хозяйственных построек, несколько автомобилей. В городе оборвана линия электропередач, разбит газопровод.

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Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, есть разрушения, - ОВА 01
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, есть разрушения, - ОВА 02
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, есть разрушения, - ОВА 03
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, есть разрушения, - ОВА 04
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