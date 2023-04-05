Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В сети опубликованы кадры эвакуационной работы медиков 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
В сообщении отмечается: "Наши воины ежедневно сражаются с врагом и борются за нашу свободу. А медики борются со смертью вырывая из ее лап наших воинов.
Работа нашей медицинской службы УЛЬФ на Бахмутском направлении.
Фото: Diego Herrera "Anadolu Agency"
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.04.2023 22:39 Ответить Мне нравится 9
Алексей Алексеев f1200f63
показать весь комментарий05.04.2023 23:55 Ответить Мне нравится 0
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