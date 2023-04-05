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эвакуация (1751) Правый сектор (848) добровольцы (1032) медицинская помощь (63)

Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети опубликованы кадры эвакуационной работы медиков 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В сообщении отмечается: "Наши воины ежедневно сражаются с врагом и борются за нашу свободу. А медики борются со смертью вырывая из ее лап наших воинов.

Работа нашей медицинской службы УЛЬФ на Бахмутском направлении.

Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 01
Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 02
Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 03
Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 04
Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 05
Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении 06

Фото: Diego Herrera "Anadolu Agency"
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.04.2023 22:39 Ответить
фото номер 3 мені дуже НЕ сподобалось. Це те, що я думаю? Сподіваюсь НІ!!!
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05.04.2023 23:55 Ответить
 
 