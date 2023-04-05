Работа медицинской службы Ульф на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

В сети опубликованы кадры эвакуационной работы медиков 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В сообщении отмечается: "Наши воины ежедневно сражаются с врагом и борются за нашу свободу. А медики борются со смертью вырывая из ее лап наших воинов.

Работа нашей медицинской службы УЛЬФ на Бахмутском направлении.













Фото: Diego Herrera "Anadolu Agency"