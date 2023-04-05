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В Украину вернули ребенка, которого Россия депортировала из Херсона, - Лубинец. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украину удалось вернуть ребенка, депортированного в Российскую Федерацию с временно захваченной территории Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале.

"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой посодействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ", - отметил Лубинец.

Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитаников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в учреждение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию России, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск. Впрочем, администрация учреждения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка.

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"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнул Лубинец.

Он поблагодарил службу по делам детей Херсонской ОГА, Днепровский районный в городе Херсоне совет, БО "Благотворительный Фонд "СОС Детские городки Украина" и БФ "Улыбка ЮА".

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"Напомню, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по адресу: ул. Институтская, 21/8, город Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; на горячую линию: 0 800 501 720; по телефону: 044 299 74 08", - подчеркнул Лубинец.

В случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления "Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка" на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик".

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В Украину вернули ребенка, которого Россия депортировала из Херсона, - Лубинец 01
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За 2022 рік у Новосибірську область рф перевезли близько 160 українських дітей без законних представників.

Про це йде мова у доповіді уповноваженої з прав людини у регіоні Ніни Шалабаєвої, повідомляє Тайга.Инфо.

«З урахуванням завдань, поставлених на федеральному рівні, визначено пункти тимчасового розміщення для осіб з інвалідністю, а також розміщення дітей у разі їхнього прибуття без законних представників. На території регіону на 1 січня 2023 року перебувало 798 даних громадян. Це майже 80% від загальної кількості прибулих. Близько 53% прибулих - це особи віком від 18 до 60 років, частка неповнолітніх - 20,5%», - йдеться у доповіді.

Усього ж за рік російське громадянство в Новосибірській області отримали близько 400 дітей з України.
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06.04.2023 00:18 Ответить
Хто хто? Це вам українська журналістика, а не щось там собаче.
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06.04.2023 02:23 Ответить
Це Дмитрик Лубінець такий розумний. Підіть на телеграм у статті (линк нижче).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі. Джерело: https://censor.net/ua/p3410372
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06.04.2023 02:27 Ответить
От так і живемо з такими "спецами".
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06.04.2023 02:28 Ответить
Ваш коментар крутий. З такими "спецами" і далі будуть "депортувати дітей".
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06.04.2023 02:42 Ответить
Не нужно манипулировать на теме взрослых, просто несовершеннолетних, как петушары из дыныры со своей алеей ангелов. Ему лет 17, он уже выше за бабку, и уже сам мог бы иметь детей. Когда чтаешь заголовки тварей из лдыныры, то понимаешь что уподобаться им это мерзко.
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06.04.2023 09:13 Ответить
А може 15. Проте видно, що зі значними проблемами у розвитку. Так що, крики тут ваші - не к місцю.
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06.04.2023 15:48 Ответить
 
 