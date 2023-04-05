В Украину вернули ребенка, которого Россия депортировала из Херсона, - Лубинец. ФОТО

В Украину удалось вернуть ребенка, депортированного в Российскую Федерацию с временно захваченной территории Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале.

"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой посодействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ", - отметил Лубинец.

Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитаников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в учреждение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию России, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск. Впрочем, администрация учреждения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка.

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"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнул Лубинец.

Он поблагодарил службу по делам детей Херсонской ОГА, Днепровский районный в городе Херсоне совет, БО "Благотворительный Фонд "СОС Детские городки Украина" и БФ "Улыбка ЮА".

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"Напомню, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по адресу: ул. Институтская, 21/8, город Киев, 01008; по электронной почте: [email protected]; на горячую линию: 0 800 501 720; по телефону: 044 299 74 08", - подчеркнул Лубинец.

В случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления "Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка" на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик".

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