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демонтаж (190) Львов (4431) УПЦ МП (1456)

Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

6 апреля в Сиховском районе Львова начали разбирать самовольно возведенную церковь святого Владимира УПЦ МП.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает Цензор.НЕТ.

"Громада ПЦУ  осуществляет  благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сихове", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра отметил, что работы начались после молитвы священника Православной церкви Украины.

"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций", – добавил Зубач.

Читайте: Мать просила впустить тело воина, - верующие ПЦУ только после стычки смогли зайти в храм Московского патриархата на Буковине. ВИДЕО

Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 01
Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 02
Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП 03
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Топ комментарии
+31
Членінців замінили куполами.
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
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06.04.2023 09:50
+22
достаточно одной спічкі
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06.04.2023 09:47
+20
Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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06.04.2023 09:54
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достаточно одной спічкі
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06.04.2023 09:47 Ответить
Согласен, можно было бы, например, устроить проводы зимы с сожжение чучела рпц-шного зиккурата
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06.04.2023 22:40 Ответить
Членінців замінили куполами.
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
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06.04.2023 09:50 Ответить
суть любої релігії - рабство.
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06.04.2023 09:52 Ответить
Хоча є пастафаріанство.
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06.04.2023 10:06 Ответить
це не релігія...навіть не знаю як це назвати? мабуть громадський рух, мета якого показати, наскільки безглузда є релігія по своєї суті, як явище.
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06.04.2023 10:10 Ответить
А мені подобається!
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06.04.2023 13:55 Ответить
А мав би трохи IQ - перейшов би в укр церкву, але ж треба ось таким займатися - молитися на московського Кирила коли той Кирил - вiн же путiнський КГБист, а кожна родина в Украiнi втратила когось на фронтi, а той Кирил фанат вiйни з Украiною. Кирил це частина пропаганди та зомбi +уйла - i навiть це не переконало, що досить служити йому? Служать пропагандону +уйла. А люди ходять та слухають його в церквi, та заражаються цим лайном. Хлопцi помирають на фронтi, а раша-поп молиться на рашу, та взагалi рупор раши??? та якi тут розмови з ними? Кожна секунда дорога, бо ще кудись у Телеграм настучить, чи передасть координати, чи буде збирати дань щоб з цього жити та насаждати тут свойе московське 💩 ?

Це що - наслiдок менiнгiту, образа, чи ангел приснився? Це такий сорт хворих садомазо, чи це просто брехливi бiзнесмени? Як цей пошкоджений це пояснюйе - бути московським кондомом пiд час вiйни? Що тобi не так в укр церквi??? Чому саме москальська? Чого такi впертi? Заради чого? Хочется розкрутити голову та подивитися - чи присутнi там глисти.

🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐛 🐍
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07.04.2023 02:22 Ответить
Не зрозумів... Це до кого було звернення?
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07.04.2023 09:18 Ответить
в росіянців- так
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06.04.2023 10:47 Ответить
кожен вірянин - раб божий, хоч на паРаші, хоч будь де. релігія привчає до покори та неконфліктного співіснування з ярликом "раб". на паРаші, та у мацковському сатанаті, додатково ще раб так званого патріарху... та інших попів. у мусульман взагалі це зведено в абсолют.
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06.04.2023 10:57 Ответить
фу, мерзотно 🧟‍♂️
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07.04.2023 01:55 Ответить
У західній традиції діти Бога, а не раби. У кафедеральних соборах проводять творчі заходи.
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06.04.2023 11:37 Ответить
На ті заходи приходить багато хто. Священикам подобається, коли є діти, особливо хлопчики. 👪
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06.04.2023 14:35 Ответить
ну а що каже Бог? З якого в1ку дозволено по библ11?
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07.04.2023 01:53 Ответить
упокорення, а це далеко не одне і те ж. Користуймося досконалістю української мови.
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06.04.2023 11:53 Ответить
як покору не назви - рабської суті релігії це не змінить.
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06.04.2023 12:03 Ответить
Поцікавтеся різницею між християнством і хрестиянством. Багато можна знайти на сторінках "Народного оглядача",(думаю вас це зацікавить), (перепрошую).
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06.04.2023 11:48 Ответить
Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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06.04.2023 09:54 Ответить
бо спочатку треба занести
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06.04.2023 11:18 Ответить
У нас посреди улицы поповский родственник поставил будку со старого шифера, использует ее как гараж. Спрашиваю у сотрудников горсовета, почему такие преференции попам, других терроризируют штрафами за две лопаты песка возле двора, а тут явное, наглое и открытое нарушение всех норм. Засрала тварь чистый и аккуратный когда-то квартал. Спрашиваю, что, попов боитесь? В ответ ничего вразумительного. Зато от владельца строительного шедевра угрозы физической расправы.
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06.04.2023 16:32 Ответить
Що ж ви торгівельну точку зносите? Всі інші самовільні МАФи вже знесли?
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06.04.2023 09:55 Ответить
А в Києві МАФ, який УПЦ ФСБ збудувало без дозволів, міська влада не хоче демонтувати.

Це багато каже про очільників Києва і КМДА.
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06.04.2023 09:55 Ответить
В Києві таких мафії кілька десятків.
Майже в кожному сквері є.
Кличко кришує.
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06.04.2023 10:19 Ответить
что то тебя юрик понесло! всем тебе плох Кличко. сам наверное честнейших людей ждал, таких как верещук и андрюша пальчевский!?
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06.04.2023 10:35 Ответить
Якби Кличко, мірошниченко та інші злодії не отримували в з тих мафії відкати - одягнули б вишиванки і зійшли б на гівно, що то вопожв агентура.
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06.04.2023 11:03 Ответить
о чём конкретно говорит? вы лично видели документ о самовольной постройке!?
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06.04.2023 10:31 Ответить
а хто тут у нас ходив до фiлii ФСБ та донатив попам якi потiм навели ракету на дiм та трансформатор до якого привьязали узькоязичного наводчика?
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07.04.2023 01:48 Ответить
Скрєпний курник..в якому місці той сарай церква??
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06.04.2023 09:56 Ответить
Вітаємо львів'ян, добру робите справу. Не забудьте розібратись з московськими попами
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06.04.2023 09:56 Ответить
Правильно - Ібо нех*й!
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06.04.2023 10:03 Ответить
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06.04.2023 10:05 Ответить
дети 2000 годов уже не будут верить в выдуманную религию, и это меня радует!
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06.04.2023 10:10 Ответить
самовільно зведеної церкви..., це насправді, жах..., як би не останні події з вигнанням московських попів з Лаври, арештом паши мерседеса та скандалами, вони б так і почувалися всюди господарями життя...
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06.04.2023 10:13 Ответить
Всі керманичі України впродовж 30 років "незалежності" - це совки. 40 років - це щонайменше для зміни еліти. Країни Балтії були окуповані менший час, тому їм вдалося швидше.
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06.04.2023 10:17 Ответить
друг баканафф успішно кришував та захищав гундяєвське кривослав`я останні 3-и роки....
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06.04.2023 11:43 Ответить
А біля Михайлівського собору, халабуду московську знесли, а з київських монастирів та церков москалів повиганяли, наприклад Видубичівський монастир на Печерську
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06.04.2023 10:36 Ответить
Нарешті! Навіть не віриться... А ще поруч років з 10-15 лежали якісь їхні бетонні блоки з намальованими на них хрестами. Не знаю для чого, але виглядало так, щоб поруч ніхто нічого не збудував. І це все мало такий "гарний вигляд", церква ПЦУ, за декілька метрів від неї церква московитів і поруч - груда будівельних блоків, накидана як-небудь.. Це все - просто посеред щільно забудованого спального району
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06.04.2023 10:45 Ответить
кацап не вірить в Бога; його маленький мозок вже намертво промитий атеїзмом, а РПЦ - просто фіговий листок.
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06.04.2023 12:28 Ответить
Ну, строго говоря, вера в бога свидетельствует о полном отсутствии мозга. Или о его необратимом поражении религиозом...
И да, уничтожение данного сооружения вполне обобряю. РПЙ МП - вообще филиал ФСБ
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06.04.2023 13:49 Ответить
атеїзм це теж релігія і доволі агресивна! а ще дивовижним чином державний атеїзм виявляється присутнім в тоталітарних системах, тобто це ідеологія рабів...
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06.04.2023 16:54 Ответить
Простите, но это высказывание - есть сон беременного матроса. Вера (религия) есть принятие существования некоего объекта без доказательств. Однако ЛЮБОЙ объект по умолчанию не существует, пока не доказано обратное. Так что пока достаточно убедительно не докажете существование того, что вы зовете богом (кстати, какого бога вы имеете в виду, Вицлипуцли?), все ваши рассуждения можно игнорировать
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06.04.2023 17:38 Ответить
Дожилися - піда час війни з московитами російська церква панує в України.
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06.04.2023 12:56 Ответить
1943р., московія, тисячі церков берлінського патріархату...
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06.04.2023 13:03 Ответить
ruZki -kurwy !
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06.04.2023 13:36 Ответить
Вы передергиваете. основная часть каритальныз зданий и жилвх домов-построенны законно. Если говори о крупных застройщиках и даже большинство мелких. Поностью незаконного строительства думаю не больше 10-15% А эта "церковь"-она полностью незаконна и должна быть конфискованна у ЗЛОДЕЕВ-что и было сделано. Российская церьков ее Патриарх-одобрили нападение России и убийство украинецев. с этого дня вся РПЦ в Украине-незаконная преступная организпация не имеющая ничего общего с верой и Богом
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06.04.2023 15:14 Ответить
А РАНІШЕ САДОВИЙ НЕ ПОМІЧАВ незаконних мафів рпц?

рогуль ср*ний
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06.04.2023 14:29 Ответить
Хорошо но неразумно. Нужно было пронумеровать бревна,аккуратно разобрать и собрать уже какое-нить общественно-р=полезное здание в другом месте. Или продать бизнесменам-пусть сами соберут то что и хочеться. Занаю подобное сооружение нелегальное заброшенное на берегу Киевского водохранилища-почему не продать с аукциона и пусть новый собственник разбирает и собирает в другм месте
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06.04.2023 15:10 Ответить
Гараж розібрали ну і х.р з ним
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06.04.2023 16:06 Ответить
Московіти завжди зверхнє ставилися до Українців та за підтримки привладних продовжують і зараз «чудити» в Україні для ТБ та ЗМІ московії!!!
СТРАЖДАЛЬЦИ в рясах ФСБза «веру самозванную» та *****-убивці Українців!!
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06.04.2023 18:27 Ответить
i не стидно тим прихожанам туди ходити? Дятли
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06.04.2023 23:56 Ответить
Взагалі такі речі повинні робитися без розголосу - щоб було швидко і без перешкод зі сторони "колаборантів" як звичайних так і не примітних у держ структурах - правоохорона, судова та ін. система!..
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07.04.2023 03:48 Ответить
 
 