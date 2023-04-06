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Во Львове приступили к демонтажу самовольно возведенной церкви УПЦ МП. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
6 апреля в Сиховском районе Львова начали разбирать самовольно возведенную церковь святого Владимира УПЦ МП.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает Цензор.НЕТ.
"Громада ПЦУ осуществляет благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сихове", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра отметил, что работы начались после молитвы священника Православной церкви Украины.
"Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций", – добавил Зубач.
Топ комментарии
+31 Ksenia VB
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+20 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий06.04.2023 09:54
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чучеларпц-шного зиккурата
Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
Який там Господь і християнство
Це що - наслiдок менiнгiту, образа, чи ангел приснився? Це такий сорт хворих садомазо, чи це просто брехливi бiзнесмени? Як цей пошкоджений це пояснюйе - бути московським кондомом пiд час вiйни? Що тобi не так в укр церквi??? Чому саме москальська? Чого такi впертi? Заради чого? Хочется розкрутити голову та подивитися - чи присутнi там глисти.
🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐍🐛🐛 🐍
Це багато каже про очільників Києва і КМДА.
Майже в кожному сквері є.
Кличко кришує.
И да, уничтожение данного сооружения вполне обобряю. РПЙ МП - вообще филиал ФСБ
рогуль ср*ний
СТРАЖДАЛЬЦИ в рясах ФСБза «веру самозванную» та *****-убивці Українців!!