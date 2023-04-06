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Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Задержан вражеский информатор, который собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года. Такая информация нужна была кафирам для подготовки новых обстрелов региона", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ.

"Для дальнейшей коммуникации с кафирами использовал мессенджер Telegram, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

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Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора 01
Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора 02
Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора 03
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Топ комментарии
+9
Чергова мерзенна прарабсєйська ублюдіна...
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06.04.2023 10:10
+8
ВЛАДО! І КОЛИ БУДЕ ВЖЕ ЗАКОН ПРО РОЗСТРІЛ ТАКИХ ГНИД!?
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України і вони є членами терористичних угрупувань які винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони та інші зрадники обміну не повинні підлягати. За такі діяння , зраду їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні жорсткі ЗАКОНИ, дієві під час ВІЙНИ.
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06.04.2023 10:18
+4
Наверняка опять пенс-коммунист. Их давно надо было на специальный учёт ставить
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06.04.2023 10:15
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Чергова мерзенна прарабсєйська ублюдіна...
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06.04.2023 10:10 Ответить
Наверняка опять пенс-коммунист. Их давно надо было на специальный учёт ставить
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06.04.2023 10:15 Ответить
ПенсКомунист оказался "місцевий працівник IT-сфери"))))
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06.04.2023 13:14 Ответить
ВЛАДО! І КОЛИ БУДЕ ВЖЕ ЗАКОН ПРО РОЗСТРІЛ ТАКИХ ГНИД!?
Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України і вони є членами терористичних угрупувань які винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони та інші зрадники обміну не повинні підлягати. За такі діяння , зраду їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні жорсткі ЗАКОНИ, дієві під час ВІЙНИ.
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06.04.2023 10:18 Ответить
Які закони?! Треба доляри через паркан перекидати... Це набагато серйозніша справа ніж якісь закони...
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12.07.2023 17:56 Ответить
Ото навіщо пики замазувати?? Яка там таємниця слідства й захист підозрюємого? Може б його ще хто впізнав й добавилось епізодів.
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06.04.2023 10:34 Ответить
Эта практика нашего законодательства, в других странах это не делают, а у нас беспокоятся о комфорте подозреваемых.
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06.04.2023 11:28 Ответить
Так ото ж й погано.
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06.04.2023 12:26 Ответить
ермак сидит в ОП с клоуном,а вы удивляетесь этому быдлу,которое за 1000гривен готово поменять ориентацию
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06.04.2023 10:54 Ответить
інформатор курить в сторонці,
СМІ розповсюдили і фото, і відео,і опис того обстрілу вже через годину
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06.04.2023 11:21 Ответить
..так замовник не спише кошти на ЗМІ...та відео з інтернету. Не скаже...що заплатив самому Єрмаку..чи іншому держпосадовцю з довгим язиком...))) .. яких аж пре від хайпа. Чого арестович с геращенко коштували...!! От і знайшов дурня..який фотографував... видаючи з себе ШПИЙОНА..))) а замовник ФСБшник списував кошти... )))
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06.04.2023 11:31 Ответить
А що робити з мародерами, які під час війни тягнуть з казни??? Вони як не гірші за зрадників.
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06.04.2023 11:36 Ответить
Рыло надо показывать.
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06.04.2023 12:28 Ответить
давали б по 20 років за такий тероризм,
то було б менше бажаючих
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06.04.2023 20:24 Ответить
 
 