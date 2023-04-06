Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора. ФОТО

Задержан вражеский информатор, который собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года. Такая информация нужна была кафирам для подготовки новых обстрелов региона", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ.

"Для дальнейшей коммуникации с кафирами использовал мессенджер Telegram, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

Читайте: Жителей Запорожья предупреждают о взрывах - будет производиться обезвреживание взрывоопасных предметов





