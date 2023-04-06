Фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье: СБУ задержала вражеского информатора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Задержан вражеский информатор, который собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года. Такая информация нужна была кафирам для подготовки новых обстрелов региона", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ.
"Для дальнейшей коммуникации с кафирами использовал мессенджер Telegram, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом", - добавили в Службе безопасности.
В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.
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Коригувальники ударів ворога по об'єктах є громадяни України і вони є членами терористичних угрупувань які винні в знищені майна, масової загибелі населення, військових. Вони та інші зрадники обміну не повинні підлягати. За такі діяння , зраду їм приговор повинен бути один СМЕРТЬ а не смішні терміни 8-15 років. Владо, ви більші терміни присуждаєте воїнам захисникам України за проступки. То займіться врешті-решт за відповідні жорсткі ЗАКОНИ, дієві під час ВІЙНИ.
СМІ розповсюдили і фото, і відео,і опис того обстрілу вже через годину
то було б менше бажаючих