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"Начальнику" оккупационной "полиции" Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Установлена личность руководителя всей оккупационной "полиции" Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Службы безопасности, предателем оказался 38-летний гражданин Украины, который последние девять лет жил на территории оккупированного Луганска и занимал там руководящие должности в так называемом МВД ЛНР.

До 2014 он жил в Харькове и работал в органах бывшей милиции в чине младшего лейтенанта.

"По данным следствия, в июне 2022 года он был назначен начальником незаконного правоохранительного органа - "Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", которое размещалось в оккупированном Купянске. Сфера его фейковых полномочий распространялась на временно занятые решистами территории Купьяна" , Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленник организовывал деятельность псевдоправоохранительного органа, подписывал и согласовывал незаконные служебные документы, руководил и предоставлял указания своим подчиненным, принимал на службу других коллаборантов, отвечал за выполнение преступных распоряжений и указаний оккупационных органов власти.

За свою службу русским захватчикам предатель получил от гауляйтера Харьковской области специальное звание "полковника полиции".

"Напомним, подавляющее большинство пыточных, где российские оккупанты и их приспешники издевались над местными жителями, были обустроены именно в помещениях отделов так называемой "народной милиции" на захваченных территориях. Установлено, что в начале сентября, незадолго до освобождения Харьковщины от рашистских оккупантов, сбежал в неподконтрольные территории, где пока скрывается от Украинского правосудия", - подчеркнули в СБУ.

В настоящее время предателю заочно уведомлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению личной причастности "начальника" оккупационной полиции к похищению и пыткам людей.

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Начальнику оккупационной полиции Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ 01
Начальнику оккупационной полиции Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ 02
Начальнику оккупационной полиции Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ 03
Начальнику оккупационной полиции Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ 04
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це, звісно, благородно та демократично - підозри й таке інше..., але воно вже хворе на всю голову та продажне за 30 срібників, та ніколи вже не стане нормальною людиною, десь випадковий постріл й все... немає проблеми...
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06.04.2023 10:40 Ответить
терехов в метро уже 25.02.2022г уже готовил харьковчан к сдаче города и ничего,перекрасился и продолжает разворовывать бюджет города и гуманитарную помощ.
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06.04.2023 11:00 Ответить
Дело Кернеса продолжим в веках.
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06.04.2023 11:43 Ответить
..какой жирный хорек..Продажна тварь...Гранату к ноге и пусть бежит...
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06.04.2023 12:18 Ответить
як взагалі ця тварь змогла працювати в поліції? їх перевіряють? враження що беруть туди всілякий сброд
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06.04.2023 13:33 Ответить
яка нах підозра , в розпил пірідаста
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06.04.2023 18:41 Ответить
Мабуть нікого не здивую, але поліція - це і є джерело і інструмент знищення України, що вже доведено і не раз
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06.04.2023 21:00 Ответить
Справжній мусор! Я сказав би - еталонний! Із тих, що не їдять маринованих помідорів, бо голова в банку не пролазить.
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07.04.2023 02:54 Ответить
 
 