"Начальнику" оккупационной "полиции" Харьковщины сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Установлена личность руководителя всей оккупационной "полиции" Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Службы безопасности, предателем оказался 38-летний гражданин Украины, который последние девять лет жил на территории оккупированного Луганска и занимал там руководящие должности в так называемом МВД ЛНР.

До 2014 он жил в Харькове и работал в органах бывшей милиции в чине младшего лейтенанта.

"По данным следствия, в июне 2022 года он был назначен начальником незаконного правоохранительного органа - "Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", которое размещалось в оккупированном Купянске. Сфера его фейковых полномочий распространялась на временно занятые решистами территории Купьяна" , Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленник организовывал деятельность псевдоправоохранительного органа, подписывал и согласовывал незаконные служебные документы, руководил и предоставлял указания своим подчиненным, принимал на службу других коллаборантов, отвечал за выполнение преступных распоряжений и указаний оккупационных органов власти.

За свою службу русским захватчикам предатель получил от гауляйтера Харьковской области специальное звание "полковника полиции".

"Напомним, подавляющее большинство пыточных, где российские оккупанты и их приспешники издевались над местными жителями, были обустроены именно в помещениях отделов так называемой "народной милиции" на захваченных территориях. Установлено, что в начале сентября, незадолго до освобождения Харьковщины от рашистских оккупантов, сбежал в неподконтрольные территории, где пока скрывается от Украинского правосудия", - подчеркнули в СБУ.

В настоящее время предателю заочно уведомлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению личной причастности "начальника" оккупационной полиции к похищению и пыткам людей.

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