Сейчас считаются найденными более 11 тысяч детей, - Офис Омбудсмана. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабной российской агрессии в Украине считается найденным 11 061 ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 6 апреля 2023 года пропавшими – 381 ребенок, найденными – 11 061 ребенок", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.04.2023 11:44 Ответить Мне нравится 1
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