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дети (6020) омбудсмен (577) пропавший без вести (103)

Сейчас считаются найденными более 11 тысяч детей, - Офис Омбудсмана. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине считается найденным 11 061 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 6 апреля 2023 года пропавшими – 381 ребенок, найденными – 11 061 ребенок", - говорится в сообщении.

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Сейчас считаются найденными более 11 тысяч детей, - Офис Омбудсмана 01
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Нужно вопросы задавать омбудсману и президенту,я бы спросил бы егои о шашлыках и о яблуках и о яйцах по 17 ,а ещё бы спросил бы про Мариуполь и Азов.
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06.04.2023 11:44 Ответить
 
 