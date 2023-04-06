Сейчас считаются найденными более 11 тысяч детей, - Офис Омбудсмана. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине считается найденным 11 061 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 6 апреля 2023 года пропавшими – 381 ребенок, найденными – 11 061 ребенок", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец. ФОТОрепортаж