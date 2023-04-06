Последствия обстрелов Донетчины: 18 вражеских атак в 11 населенных пунктах. ФОТОрепортаж

Армия РФ обстреляла из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии, танков города Авдеевка, Краматорск, Бахмут, Железное, Мирноград, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Алексеево-Дружковка, села Семеновку, Васютинское, Сергеевку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

В результате вражеских ударов уничтожены и повреждены 30 гражданских объектов – 18 жилых домов, детский сад, кинотеатр, предприятия, хозяйственные пойстройки, линия электропередач, трактор, автомобили.

Ракету "С-300" российские войска направили по Сергеевке, попали в предприятие и автомобиль, убили человека.

Из "Ураганов" оккупанты накрыли Алексеево-Дружковку. Разрушения получили 14 частных домов, хозяйственные постройки и автотранспорт. Есть погибшие и раненые гражданские жители. "Смерчей" рашисты обстреляли Краматорск. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

Артиллерией армия РФ продолжает уничтожать Бахмут. Повреждены 3 многоквартирных дома и объект социальной инфраструктуры. Есть убитые и травмированные местные жители.

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