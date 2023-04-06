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Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Херсонской области полиция фиксирует последствия атаки российской армии на объекты критической инфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.

"Под сокрушительными ударами русских войск оказались общины Бериславского и Херсонского районов. Мирные населенные пункты оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и БПЛА. В городе Берислав в результате артобстрела повреждены помещения магазина и частные дома", - говорится в сообщении.

Жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала огнем круглосуточно, центр города и прибрежные районы оказались под артобстрелом с левого берега Днепра. Повреждения и разрушения получили два коммунальных предприятия, в админзданиях выбиты окна, разбиты крыши, осколками снарядов иссечены фасады, пострадала территория порта, частные и многоквартирные дома в микрорайоне Корабел.

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Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 01
Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 02
Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 03
Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 04
Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 05
Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры 06
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