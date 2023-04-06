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Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Киевский апелляционный суд передал Вооруженным Силам Украины три автомобиля, которые помогут защитнику эффективнее выполнять боевые задания.

Об этом сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Киевский апелляционный суд передал ВСУ уже десять автомобилей. Также он ежемесячно перечисляет часть судейского вознаграждения на нужды армии. В общей сложности судьи за более года перечислили на спецсчет 75 118 524 гривны.

Кроме того, коллектив суда постоянно покупает или финансирует закупку необходимых военных приборов и снаряжение по адресным запросам отдельных бригад.

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"Киевский апелляционный суд будет продолжать укреплять украинское войско и приобщаться к волонтерским инициативам, направленным на поддержку обороноспособности нашего государства, приближая победу Украины над российскими захватчиками", - пообещали в суде.

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Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ 02
Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ 03
Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ 04
Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ 05
Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ 06
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Це з хабарів чи з зарплат?В обох випадках судді виглядають не дуже привабливо...
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06.04.2023 12:55 Ответить
Написано ж - з винагород)) Та хай хоч так, все одно індульгенцію не куплять.
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06.04.2023 12:59 Ответить
З зарплат на ЗСУ, а з винагороди на рашен-рейх. Тут без програшу.
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06.04.2023 14:35 Ответить
слабо.. де ролс-ройси?
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06.04.2023 12:59 Ответить
Ролс-ройси собі.
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06.04.2023 13:57 Ответить
Задабривают население....знают что шкодные...а у нас народ все схавает....
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06.04.2023 17:35 Ответить
 
 