Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Украине с мая прошлого года действовала схема незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдову, организованная полицейскими и работниками других государственных учреждений. С каждого брали по $5 тыс.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины по предварительному сговору группой лиц наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ГБР отметили, что правоохранитель действовал не сам - он сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений. Одни ее члены подыскивали "клиентов", другие - проводили инструктажи и решали оргвопросы.
"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.
Организатора схемы задержали во время получения денег от очередного "клиента". Полицейскому грозит до 9 лет за решеткой.
ГБР продолжает расследование и готовится сообщить о подозрении другим участникам схемы.
Пожалуйста, подождите...
А ви не знали?
Ти моє посвідчення бачив?
А ти сам хто, раз ты не на фронті то теж ухилянт, по твоїй же логіці?
Це працює в обидві сторони, ухилянте.
він один це провертав???
воїну, який налякався вмерти, чи попасти в полон і втік 500 метрів з позиції до 12 років
а держслужбовцю за держзраду в корисних цілях, який підриває мобілізаційний процес лише грозить до 9ти
а при слідстві знайдуть заслуги перед хузнаким + вислуга + діти + хабар і в результаті вільний
де ***** справедливість в цій ібучій державі???
я не про Україну, а про владу, іобані закони та як їх можна обійти
хлопчика Тлялова застрілили п"яні мусора.....
не отримали нари, БО СУКИ НЕ ПАМ"ЯТАЮТЬ ХТО З НИХ СТРІЛЯВ,,,..
і слідство з судом на це ведеться
як Вам ЗАКОНИ, їх суку*****мать????
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
"Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Ганьба це не евакуювати та не попередити людей завчасно. Коли своїх повивозили, а інші самі, все самі(с)
https://www.tiktok.com/@ukrainatrue/video/7194889357197643009
Всі знають що і мусора і прикордонники заробляють на вивозі за кордон осбі призовного віку!!!! це мега клондайк!!!! і всім пох...ю
Пробки, стройки, грязь
- Ну... Багато чим.
- Наприклад?
- Наркотиками, проституцією, пограбуваннями, вбивствами... Загалом - усім тим, що заборонено законами!
Но Шарікови це не понять, легше "взять і подєліть" (с)