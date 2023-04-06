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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине с мая прошлого года действовала схема незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдову, организованная полицейскими и работниками других государственных учреждений. С каждого брали по $5 тыс.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины по предварительному сговору группой лиц наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 01

В ГБР отметили, что правоохранитель действовал не сам - он сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений. Одни ее члены подыскивали "клиентов", другие - проводили инструктажи и решали оргвопросы.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 02

"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.

Организатора схемы задержали во время получения денег от очередного "клиента". Полицейскому грозит до 9 лет за решеткой.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 03

ГБР продолжает расследование и готовится сообщить о подозрении другим участникам схемы.
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Топ комментарии
+23
Обратили все внимание,что систематически преступлением занимаются или бывшие полицаи или действующие или СБУшники бышие или действуйщие. И это после всех всех реформ реформаторов. Жесть. ОПГ в законе
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06.04.2023 13:29
+15
Нічого дивного тут немає. Попрацював в силовій структурі, зрозумів сильні і слабкі сторони системи, набрався звязків, засвоїв основні схеми і загальна кримінальна освіта пройдена. Та й робота в органах шкурна і створює негативний шкурний клімат, який диформує чесноти людини, розмиває гарні якості і загострює адаптивну сторону людської сутності. Якщо довго дивитися в пітьму, то вона починає дивитися на тебе.
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06.04.2023 13:35
+12
Ну то може ментів нарешті на фронт? Хоча б окопи копати та цигарки пацанам крутити?
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06.04.2023 13:35
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тю..недорого....а ви думаєте чому в країні не узаконениний легальний виїзд за тіж ж самі 5к у.о. до бюджета?
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06.04.2023 13:28 Ответить
Мали бути кордони відкриті і ніхто би незаконно і злочинно заробляв.
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06.04.2023 13:28 Ответить
А край боронити хто буде?
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06.04.2023 13:54 Ответить
В нас за 20 років скільки силовиків накопичилось? Може пора вже тцкашникам йти? Їх десятки тисяч.
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06.04.2023 14:32 Ответить
Літій, як там зараз погода в Сиктивкарі?
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06.04.2023 15:32 Ответить
В тебе там родичі, запитай їх.
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06.04.2023 15:52 Ответить
а мусорам, прикордонника як збагачуватись тоді???? а чинушам на дозволах системи ШЛЯХ???
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06.04.2023 15:17 Ответить
Обратили все внимание,что систематически преступлением занимаются или бывшие полицаи или действующие или СБУшники бышие или действуйщие. И это после всех всех реформ реформаторов. Жесть. ОПГ в законе
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06.04.2023 13:29 Ответить
Нічого дивного тут немає. Попрацював в силовій структурі, зрозумів сильні і слабкі сторони системи, набрався звязків, засвоїв основні схеми і загальна кримінальна освіта пройдена. Та й робота в органах шкурна і створює негативний шкурний клімат, який диформує чесноти людини, розмиває гарні якості і загострює адаптивну сторону людської сутності. Якщо довго дивитися в пітьму, то вона починає дивитися на тебе.
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06.04.2023 13:35 Ответить
А чого ж незаконно -- вони ж гроші платили -- значить все ок .
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06.04.2023 13:31 Ответить
Як тільки влада зашкварюється, цього разу з агентами ФСБ на самому верху, зразу дебеери та есбеу виявляють бурхливу активність...
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06.04.2023 13:34 Ответить
... ці мусора всього на всього формували "бригади відступу"
А ви не знали?
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06.04.2023 13:34 Ответить
Топ комент!!
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06.04.2023 13:48 Ответить
Ну то може ментів нарешті на фронт? Хоча б окопи копати та цигарки пацанам крутити?
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06.04.2023 13:35 Ответить
Разом з прикордонниками з західного кордону.
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06.04.2023 13:43 Ответить
Ухилянт розповідає про прикордонників західного кордону. А ти вкурсі, що на Донбасі якраз воює чимало прикордонників із Заходу?! Експерт довбаний.
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06.04.2023 14:15 Ответить
Знайомий айтішник виїхав як раз за хабар через одну із західних митниць. Доречі як поясните як у декотрих митників є хатинки більш ніж за 170 штук баксів і тачки преміум класу, а у жінок їхніх процвітаючі бізнеса і жодних нюансів із законом. А із сел та невеликих містечок позабирали на війну звичайних хлопців.
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06.04.2023 16:17 Ответить
Митниця і прикордонник - це трохи різні чуваки.
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06.04.2023 16:52 Ответить
А з чого ти вирішив що я ухилянт?
Ти моє посвідчення бачив?
А ти сам хто, раз ты не на фронті то теж ухилянт, по твоїй же логіці?
Це працює в обидві сторони, ухилянте.
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06.04.2023 20:30 Ответить
поліцейському???
він один це провертав???
воїну, який налякався вмерти, чи попасти в полон і втік 500 метрів з позиції до 12 років
а держслужбовцю за держзраду в корисних цілях, який підриває мобілізаційний процес лише грозить до 9ти
а при слідстві знайдуть заслуги перед хузнаким + вислуга + діти + хабар і в результаті вільний
де ***** справедливість в цій ібучій державі???
я не про Україну, а про владу, іобані закони та як їх можна обійти
хлопчика Тлялова застрілили п"яні мусора.....
не отримали нари, БО СУКИ НЕ ПАМ"ЯТАЮТЬ ХТО З НИХ СТРІЛЯВ,,,..
і слідство з судом на це ведеться
як Вам ЗАКОНИ, їх суку*****мать????
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06.04.2023 13:35 Ответить
Ганьба та стид для чоловіків-намагатися втекти з країни під час повномасштабної війни.
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06.04.2023 13:47 Ответить
Якби ти сам читав конституцію, то таку хєрню не писав би
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06.04.2023 14:13 Ответить
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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06.04.2023 17:17 Ответить
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
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06.04.2023 17:19 Ответить
за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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06.04.2023 18:50 Ответить
У тому і справа що обмеження не встановлені законом
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06.04.2023 20:31 Ответить
Конституція України
"Стаття 65.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України."
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06.04.2023 14:15 Ответить
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:16 Ответить
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:18 Ответить
Поки одні громадяни свідомо виконують свій конституційний обов'язок і зі зброєю у руках захищають Вітчизну, інші-шукають лазійки у Конституції, щоб будь яким шляхом "відпетляти" від фронту.
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06.04.2023 19:58 Ответить
Як то самі представники тцк та деякі служби.
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06.04.2023 20:33 Ответить
Я вижу вам ,где про обязанности нравится,а где о правах не нравится.Тут соблюдаем,а тут нет,прям ,как клоун Зеленский.
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06.04.2023 21:10 Ответить
А що, хай сім'я сидить десяткі років в державній общазі за 3к гривень на місяць і без роботи? А дитина вчитися онлайн по телефону?
Ганьба це не евакуювати та не попередити людей завчасно. Коли своїх повивозили, а інші самі, все самі(с)
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06.04.2023 20:38 Ответить
А скільки сам грошей відвалив аби втікти з країни?
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06.04.2023 14:11 Ответить
А в перерыве от переправки за границу людей, стоял на блокпостах и кошмарил водителей. Рассказывал, как надо Украину любить и предъявлять документы. А то много предателей.
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06.04.2023 13:47 Ответить
Наверное народ только радовался бы подобным новостям ... если бы у нас был мобилизация "по честному".
https://www.tiktok.com/@ukrainatrue/video/7194889357197643009
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06.04.2023 13:51 Ответить
А чим ще мусора будуть займатись??? злочини розслідувати??? щаааас!!!!

Всі знають що і мусора і прикордонники заробляють на вивозі за кордон осбі призовного віку!!!! це мега клондайк!!!! і всім пох...ю
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06.04.2023 14:08 Ответить
Ну ОК. Чого дивного. Хтось на фронті, а мусорня , з чинушами бабло косять в тилу...
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06.04.2023 14:09 Ответить
В этой стране никогда ничего не менялось
Пробки, стройки, грязь
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06.04.2023 14:55 Ответить
- Чим займається поліція?
- Ну... Багато чим.
- Наприклад?
- Наркотиками, проституцією, пограбуваннями, вбивствами... Загалом - усім тим, що заборонено законами!
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06.04.2023 14:11 Ответить
У держави є купа способів аби покарати ухилянтів. Наприклад оголосити недійсними всі закордонні паспорти чоловіків у віці від 18 до 59 років. Чи перестати видавати будь-які документи консульськими установами по світу чоловікам без довідки з військомату про взяття на облік. Однак зелені довбні чомусь це не роблять, бо шефіри, суркіси, портнови та інші тварини які втекли з країни, їм важливіші, а ніж справедливость і рівність громадян перед законом.
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06.04.2023 14:20 Ответить
Це автоматично поставить хрест на поверненні будь-кого.
Но Шарікови це не понять, легше "взять і подєліть" (с)
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06.04.2023 20:34 Ответить
Поліція з народом)
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06.04.2023 14:53 Ответить
ахахха це точно )))
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06.04.2023 16:19 Ответить
Это реформированные мусора.
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06.04.2023 15:17 Ответить
Особисто фашист татаров вже 4 роки реформує правоохоронну систему. Яких тобі ще реформ не вистачає
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06.04.2023 16:47 Ответить
Наче вона і до татарова реформувалася.
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06.04.2023 20:39 Ответить
Мусора і ********* це останні кончені колонки,все що вміють так це грабувати і террозувати людей.
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06.04.2023 18:17 Ответить
 
 