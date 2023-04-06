Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Оккупанты не прекращают обстрелы Купянского района
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
5 апреля около 21:00 российские военные из РСЗО обстреляли г. Купянск. Поврежден жилой дом и школа.
Под огонь окупантов попало с. Кучеривка Купянского района. Получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу. В с. Длинное Купянского района в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.04.2023 15:29 Ответить Мне нравится 1
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