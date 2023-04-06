Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район. ФОТОрепортаж

Оккупанты не прекращают обстрелы Купянского района

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

5 апреля около 21:00 российские военные из РСЗО обстреляли г. Купянск. Поврежден жилой дом и школа.

Под огонь окупантов попало с. Кучеривка Купянского района. Получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу. В с. Длинное Купянского района в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

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