РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13483 посетителя онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 453 1
обстрел (20132) Харьковщина (4122) Купянск (337)

Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Оккупанты не прекращают обстрелы Купянского района

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

5 апреля около 21:00 российские военные из РСЗО обстреляли г. Купянск. Поврежден жилой дом и школа.
Под огонь окупантов попало с. Кучеривка Купянского района. Получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу. В с. Длинное Купянского района в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Последствия обстрела Купянска: повреждены дома и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 01
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 02
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 03
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 04
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 05
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 06
Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки ****чие
показать весь комментарий
06.04.2023 15:29 Ответить
 
 