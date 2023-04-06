Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж За рубежом
6 апреля успешно завершилась тестово-испытательная поездка по евроколее 1435 мм из Польши в Рава-Рускую.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрзализныцю.
Как отмечается, на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Руской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.
В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно до Львова.
Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, регулярное сообщение в этом направлении заработает через несколько месяцев. Для этого возобновил работу железнодорожный пункт пропуска в Рава-Руской, не работавший более 20 лет.
"Это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузить автомобильные пункты пропуска. Понадобится еще несколько месяцев, чтобы польская сторона развернула полноценный таможенно-пограничный контроль и решила важные технические вопросы", - отметил начальник ОВА.
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А на 1км колії потрібно 1800 залізобетонних шпал. То щоб везти маскалю в Україну танки потягом сспершу треба привезти шпали. А у переводів на ЗБ шпалах поготів
Але, судячи з вашої грамотності, ви нічого не втямите.
А з грамотністю справді проблеми: "бетонну" пишеться з двома "Н", а "просвердлити" - з літерою "Д". Словник вам у поміч.
Коли хамовита, то хамовита.
Коли неук, то неук.
У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього"
Я пояснював людині чим саме переобладнання колії в 1941 році було набагато простішим ніж зараз