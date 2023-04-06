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Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж За рубежом

потяг,євроколія

6 апреля успешно завершилась тестово-испытательная поездка по евроколее 1435 мм из Польши в Рава-Рускую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрзализныцю.

Как отмечается, на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Руской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.

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В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно до Львова.

Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, регулярное сообщение в этом направлении заработает через несколько месяцев. Для этого возобновил работу железнодорожный пункт пропуска в Рава-Руской, не работавший более 20 лет.

"Это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузить автомобильные пункты пропуска. Понадобится еще несколько месяцев, чтобы польская сторона развернула полноценный таможенно-пограничный контроль и решила важные технические вопросы", - отметил начальник ОВА.

Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее 01
Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее 02
Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее 03
Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее 04
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Топ комментарии
+13
Не Петро І а Микола І. Про першого чули але не знали про котрого першого. А нам уперто бракувало перешитися на колію 1435мм. Це затратно. Але за 30 років вагонний і локомотивний парк перейшов би на Євроколію. А пункт перепідйомки був би у Зерновому. І тепер би маскалі ломали б голову а як це возити війська українською колією
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06.04.2023 16:33
+8
Ото петро1 зробив колію ''на*уй ширє'' а ми тепер маємо мороку.
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06.04.2023 16:26
+4
нам давно треба було перейти на уй меньше як показало життя
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06.04.2023 16:32
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Ото петро1 зробив колію ''на*уй ширє'' а ми тепер маємо мороку.
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06.04.2023 16:26 Ответить
При петрі 1 каретами їздили.Але напрям думки правильний.
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06.04.2023 16:39 Ответить
півсотні років західнонімецькому залізяччу... але бігає)))
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06.04.2023 16:31 Ответить
нам давно треба було перейти на уй меньше як показало життя
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06.04.2023 16:32 Ответить
Не Петро І а Микола І. Про першого чули але не знали про котрого першого. А нам уперто бракувало перешитися на колію 1435мм. Це затратно. Але за 30 років вагонний і локомотивний парк перейшов би на Євроколію. А пункт перепідйомки був би у Зерновому. І тепер би маскалі ломали б голову а як це возити війська українською колією
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06.04.2023 16:33 Ответить
Одна справа коли рейки лежать на деревяних шпалах. Витягнув костилі з під однієї нитки і перешив на другу колію. Інша справа коли шпали залізобетонні. Тут треба міняти всі шпали поголовно бо конструкція шпали не дозволяє робити перехід на іншу колію без заміни шпал. Отвори закладних у бетоні не пересунеш
А на 1км колії потрібно 1800 залізобетонних шпал. То щоб везти маскалю в Україну танки потягом сспершу треба привезти шпали. А у переводів на ЗБ шпалах поготів
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06.04.2023 16:44 Ответить
Можна подумати, бетонні шпали не свердляться.
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06.04.2023 17:42 Ответить
Бот і бетону конструкцію може язиком просверлити.
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06.04.2023 18:33 Ответить
Подивіться контрукцію шпали. Між рейкою і шпалою сталева проставка.
Але, судячи з вашої грамотності, ви нічого не втямите.
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06.04.2023 18:52 Ответить
Звідки ж мені знати, що бетону шпалу проектували так, щоб вона була максимально міцною при оптимальній вазі, і що в ній не можна свердлити де заманеться. Потім такі розумники нароблять в квартирах ремонти і зносять несучи конструкції, а потім дивуються, чого це по цілому будинку тріщини пішли. Але ж вони розумні, усіх грамоті ще вчать.
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06.04.2023 19:17 Ответить
Спочатку ви кажете, що хтось "бот", потім змінюєте тему на квартирний ремонт - це аргументи ?
А з грамотністю справді проблеми: "бетонну" пишеться з двома "Н", а "просвердлити" - з літерою "Д". Словник вам у поміч.
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06.04.2023 19:49 Ответить
Тільки боти чіпляються до орфографії, бо нема чого сказати по суті, коли людина пише в дорозі на мобільному буквально на колінці.
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06.04.2023 20:43 Ответить
Коли людина безграмотна, то вона безграмотна і за столом, і на коліні (а не на коленке).
Коли хамовита, то хамовита.
Коли неук, то неук.
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06.04.2023 22:52 Ответить
Це ви самокритично, не чекав. Свердли далі, ук.
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07.04.2023 02:22 Ответить
Мне вот интересно, вы ж/б шпалу в глаза хоть видели?) Не говоря уже о том, как меняется линия и почему меняют одни ж/б шпалы на точно такие же) Про прочность конструкции даже речь не идет))) Вы на полном серьезе несете бред и когда вам на простейшем примере обьясняют бредовость ваших идей, вы цепляетесь к орфографии))) Так покажите на этой фотке в каком месте сверлить бетон?)))
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08.04.2023 03:51 Ответить
Или вот на этой)
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08.04.2023 03:55 Ответить
А переобладанати вантажні вагони під колію1435 не важко. Коли розроблялася ходова частина вагона бралося до уваги переобладнання ходової з 1520 на 1435 з мінімальними затратами
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06.04.2023 16:37 Ответить
Все говорит о ширине колеи, но забывает что для успешного железнодорожного сообщения между странами железная дорога в соединённых странах должна иметь не только одну ширину колеи, но и одинаковую систему сигнализации. И это не только столбы и сигналы семафоров, которых видит все, но и передатчики и датчики на путях и в подвижном составе и система их соединения и обработки. Которая управляет семафорами и много где - стрелками с дистанционным управлением. В Польше сигнализация европейского стандарта, в Украине - осталась советская. Вместе они не работает. Это у наших железнодорожников в странах Балтии большая попаболь с начала строики Rail Baltica на 1435 ширине.
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06.04.2023 16:53 Ответить
Да им и не надо работать вместе - надо идти путём Польши.
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06.04.2023 17:59 Ответить
я скажу так - у тій Польщі, де я - стрілки перемикаються якимось допотопними перемикачми, які приводяться у дію з допомогою тросів та ще чогось.... по цим коліям ходять интерсіті ... але вздовж колії на багато метрів тянеться та фігня
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07.04.2023 09:17 Ответить
з такою швидкістю залізницю до Львова ще років п'ять будувати...
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06.04.2023 17:10 Ответить
п'ять??? тридцять п'ять!
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06.04.2023 20:55 Ответить
У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього
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06.04.2023 18:03 Ответить
Ти різницю між паровозом та електровозом розумієш?
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07.04.2023 10:27 Ответить
Хай буде ти, хоч я з Вами не знайомий. Чим відрізниється колія для електровоза і паровоза?
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07.04.2023 16:29 Ответить
Колія - нічим А от джерела енергії - різні Паровоз його з собою возить а електровоз прив"язаний до електромережі А її обладнання коштує набагато дорожче колії
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07.04.2023 16:44 Ответить
Хоч і зарікався , але не витримав (( А яким боком ширина залізничної колії до контактної лінії і навіщо її переобладнувати при зміні ширини ?
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07.04.2023 22:41 Ответить
"Yuriy Kobiv

У 1941-у р., коли прийшли німці, всю колію змінили на вужчу за 1 місяць, хоча тоді у Західній Україні була більш розгалужена залізнична мережа. Потім совіти повернулися і теж дуже швидко переклали колію на свій лад. Щоправда, до цього було залучено багато працівників, зате з'явилися робочі місця. Але будь-яке завдання здійсненне, якщо є розуміння цього"

Я пояснював людині чим саме переобладнання колії в 1941 році було набагато простішим ніж зараз
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07.04.2023 22:59 Ответить
Пояснення вийшло трішки сумбурним , не у тязі причина , а у самій колії ( її матеріалах ) , а про це раніше чим ти вже написали , не хотів повторюватися , міг на інших послатися . До речі , щось не впевнений у тому , що нацисти все так за місяці переробили на свою колію , навіщо їм це було потрібне якщо перевезення із совка у бік Німеччини і так були налагоджені до 41-го . Всього доброго !
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07.04.2023 23:18 Ответить
 
 