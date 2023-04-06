В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнер" и символом "Z". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Суд Праги вынес приговор мужчине, пришедшему на антиправительственный митинг, нацепив на себя сразу несколько символов поддержки российского вторжения в Украину - шапку с триколором РФ, георгиевскую ленту, нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер", символом "Z" и рисунок скалящего зубы медведя.
Об этом сообщает чешское издание vinegret.cz, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина является гражданином Чехии, его признали виновным в нарушении уголовной статьи "отрицание, одобрение или оправдание геноцида", сообщила представитель суда Ева Швиглерова.
По ее словам, подсудимый приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 12 тыс. крон. Кроме того, мужчине на один год запретили въезд в Прагу (он проживает в другом регионе Чехии).
Решение суда еще не вступило в законную силу, можно подать апелляцию.
В сети также публиковали фото мужчины.
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Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
Бо купка таких потім й рулить виборами в країні. Будь якій.
Колоборантів треба лишати громадянства, бо тільки громадянство дає право голосу. Нехай у автономну якусь республіку збиваються. В мокшандію, наприклад..буде на Землі реальна країна дурнів..
Правда, личности были достаточно масштабные.
Хотя этого "чеха" можно и не депортировать в рашу и не лишать гражданства, а достаточно в пихушку лет на 5, как в его любимом совке-рашке
На місці чехів я б це гівно депортував без права повернутися назад з конфіскацією майна. Демократичний світ занадто безхребетний.
v kazapii vze zdorovyh lujdej majze zovsim nema 😑