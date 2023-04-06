В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнер" и символом "Z". ФОТО

Суд Праги вынес приговор мужчине, пришедшему на антиправительственный митинг, нацепив на себя сразу несколько символов поддержки российского вторжения в Украину - шапку с триколором РФ, георгиевскую ленту, нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер", символом "Z" и рисунок скалящего зубы медведя.

Об этом сообщает чешское издание vinegret.cz, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина является гражданином Чехии, его признали виновным в нарушении уголовной статьи "отрицание, одобрение или оправдание геноцида", сообщила представитель суда Ева Швиглерова.

По ее словам, подсудимый приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 12 тыс. крон. Кроме того, мужчине на один год запретили въезд в Прагу (он проживает в другом регионе Чехии).

Решение суда еще не вступило в законную силу, можно подать апелляцию.

В сети также публиковали фото мужчины.

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