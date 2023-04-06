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Прага (106) приговор (1093) Чехия (1464)

В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнер" и символом "Z". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Суд Праги вынес приговор мужчине, пришедшему на антиправительственный митинг, нацепив на себя сразу несколько символов поддержки российского вторжения в Украину - шапку с триколором РФ, георгиевскую ленту, нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер", символом "Z" и рисунок скалящего зубы медведя.

Об этом сообщает чешское издание vinegret.cz, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина является гражданином Чехии, его признали виновным в нарушении уголовной статьи "отрицание, одобрение или оправдание геноцида", сообщила представитель суда Ева Швиглерова.

По ее словам, подсудимый приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 12 тыс. крон. Кроме того, мужчине на один год запретили въезд в Прагу (он проживает в другом регионе Чехии).

Решение суда еще не вступило в законную силу, можно подать апелляцию.

В сети также публиковали фото мужчины.

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В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК Вагнер и символом Z 01
В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК Вагнер и символом Z 02
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Топ комментарии
+21
У демократичній країні ці фрукти сміливі.
Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
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06.04.2023 16:40
+18
Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
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06.04.2023 16:43
+14
Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
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06.04.2023 16:46
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Правила форума Совет форумчан
У демократичній країні ці фрукти сміливі.
Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
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06.04.2023 16:40 Ответить
якесь чмо бронхітне
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06.04.2023 16:54 Ответить
Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
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06.04.2023 16:43 Ответить
Воно громаданин
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06.04.2023 16:46 Ответить
Згоден. Але, в Україні часто й такої відповідальності не дочекаєшся. Я вже не кажу, скільки у нас ватникіа і зрадників.
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06.04.2023 17:08 Ответить
А в Україні за таке б нічого не зробили. Ну то як "слабенько"?
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07.04.2023 19:54 Ответить
Позбавили б громадянства та й по всьому.

Бо купка таких потім й рулить виборами в країні. Будь якій.

Колоборантів треба лишати громадянства, бо тільки громадянство дає право голосу. Нехай у автономну якусь республіку збиваються. В мокшандію, наприклад..буде на Землі реальна країна дурнів..
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06.04.2023 16:45 Ответить
А шо ж наши не лишают гражданства ватников попов МП? Там букет преступлений будет похлеще, чем у этого мудилы.
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06.04.2023 19:10 Ответить
То не до мене питання. Я тільки - ЗА. За те, щоб якщо не кримінальна відповвдальність, то хоча б позбавляти громадянства, майно на конфіскацію, а їх гнати срачельниками до парашастану.
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06.04.2023 20:48 Ответить
Як це "позбавили громадянства"? А якщо його батьки доконвічні чехи? "Позбавли громадянства" і що далі? Депортувати? Куди? В кацапію? А на якій основі? Символіка? От я якось "недошурупав" в роки моєї юності у 80-ті вийти на площу у Львіві з прапором США, щоби мене депортували туди. А виявляється так було можна. А я чекав ж до 1990-го. "Стільки втрачених років".
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07.04.2023 20:03 Ответить
Ну, при желании в совке лишали гражданства и депортировали в США граждан СССР. Примеров достаточно.

Правда, личности были достаточно масштабные.
Хотя этого "чеха" можно и не депортировать в рашу и не лишать гражданства, а достаточно в пихушку лет на 5, как в его любимом совке-рашке
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07.04.2023 21:46 Ответить
Бажаю цьому лаптю, щоб його вагнери виїбали, раз він так в них закоханий.
На місці чехів я б це гівно депортував без права повернутися назад з конфіскацією майна. Демократичний світ занадто безхребетний.
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06.04.2023 16:46 Ответить
Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
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06.04.2023 16:46 Ответить
А его дедушка/бабушка любили Чехословацкую Социалистическую Республику и лично товарища Густава Гусака, который целовался в засос с Брежневым....
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06.04.2023 16:52 Ответить
Вєлічія хочеться. Цьому шмаркачу точно. Дівки мабуть не дають, воно ображене так свій протест висловлює. От прійдут русскіє, я как поцєлую іх в зад, да как дадут оні мнє автомат, так я вас всєх, такіх красівих-нєдоступних, і пєрєтрахаю (єслі встанєт).
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06.04.2023 16:59 Ответить
Чого ви вередуете?Суд виніс ВИРОК.Міняйте методичкиЗЕ....біки.
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06.04.2023 17:07 Ответить
bo psyhi4ni vady peredajut´sja genety4no z pokolinnja do pokolinnja
v kazapii vze zdorovyh lujdej majze zovsim nema 😑
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06.04.2023 17:37 Ответить
Money 💰💲
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07.04.2023 08:59 Ответить
У нас таких дебилов хоть отбавляй и никто их не судит....
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06.04.2023 16:47 Ответить
иногда полезного идиота видно издалека
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06.04.2023 16:48 Ответить
У нас таких повно в Раді сидить і в ОПі, і в Уряді, а в СБУ, МВС, прокуратурі та судах - аж кишить. Люстрація, ****.
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06.04.2023 16:51 Ответить
Всіх зібрати і на недільку за кошти держави відправити в Бахмут чи Пологі чи Вугледар пожить під обстрілами орди. А якщо ковирнути цю гидоту то незалежно від паспорта всі вони мають пращурів ординців це їх потомки
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06.04.2023 17:09 Ответить
лівак жив з мамкою та мріяв про комунізм. тепер стикнеться з реальністю
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06.04.2023 17:14 Ответить
Похожих дебилов хорошо лечит лишение гражданства и пожизненное выдворение из ЕС. В контексте можно нему вручить билет в Москву на один конец.
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06.04.2023 17:14 Ответить
Да какой он чех!? Мокша 100%
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06.04.2023 18:56 Ответить
Зачем им указывать что они раздают паспорта мокшам и эрзям?
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07.04.2023 00:22 Ответить
Фашизм і свастика = рашизм і "зетка".
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06.04.2023 17:51 Ответить
Може це втікач. І йому більше подобається альтернатива відсидіти в чеській тюрмі,ніж прожити більш нікчемне життя на росії? 🙀
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06.04.2023 18:04 Ответить
Вибачте, але таких треба 3,14z∆иtи і краще ногами.
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06.04.2023 18:07 Ответить
******** нет покоя
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06.04.2023 19:01 Ответить
Заробітчани та біженці, вам не здається, що ви там в Чехії трохи не допрацьовуєте ? Хіба так важко знайти цього вилупка ? Вкоротіть йому віку . Найкраще, щоб пропав безвісти !...
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06.04.2023 20:53 Ответить
Куйня очкастая , якобы **** занят на моби , лупануть по затылку шоб лисы слетели накуй...
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07.04.2023 19:09 Ответить
 
 