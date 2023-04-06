Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
На фронте продолжаются кровопролитные бои.
Люди, прошу, помогайте фронту!!
Страшные потери, каждый день десятки погибших и тяжело раненых.
Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.
Сейчас очень нужно выкупить:
Рации Моторолла – 240 т грн
Еще 3 дрона Мавик 3 Комбо -283 т
Планшеты 7 штук - 42 т
Прошу помощи
С понедельника оплатила автомобиль - 228 т грн и 85 т грн за покраску, запчасти, усиление и установку необходимого.
Выкупила 3 Мавика Комбо - 7000 евро
Турникеты - 10 т
Прицел - 23 680 грн
Отправили на фронт дроны, тепловизоры, прицелы, лекарства, рации, турникеты.
Очень прошу помочь со сбором!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.
Пожалуйста, подождите...
Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
Просто у прифронтових містах катастрофічно не вистачає працівників у водоканалах, теплокрмуненерго, РЕСах. Зате волонтери ледь не на кожному кроці.
Взагалі Юсупова завжди звіт робить у фейсбуці.
30 відсотків максимум, це неофіційна цифра, яку їм можна залишати собі, щоб не рахуватися шахраєм з точки зору моралі.
Порошенко офіційно додає половину до свого фонду при закупівлі всього необхідного.
Але людям до вподоби Притула....
і у всього оточення, рідних близьких, підставних
бо на приклад,
Пані Юсупова просить на потрібне обладнання чи ще щось
так, воно треба..
в той час на рахунках других волонтерських організацій, сотні мільйонів
не сотня а 5 і більше сотень мільйонів
у них що розподіл на бригади???
***** якась
чому волонтерські центри не скоординовані?????
у мене гроші є, але я не дам на 93ю
а лише на 110у
це як???
ви млять не в селі збираєте для своєї ТРО
ви збираєте на перемогу ЗСУ, млять а не конкретного підрозділу
Пб