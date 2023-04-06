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Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

На фронте продолжаются кровопролитные бои.

Люди, прошу, помогайте фронту!!

Страшные потери, каждый день десятки погибших и тяжело раненых.

Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Сейчас очень нужно выкупить:

Рации Моторолла – 240 т грн

Еще 3 дрона Мавик 3 Комбо -283 т

Планшеты 7 штук - 42 т

Прошу помощи

С понедельника оплатила автомобиль - 228 т грн и 85 т грн за покраску, запчасти, усиление и установку необходимого.

Выкупила 3 Мавика Комбо - 7000 евро

Турникеты - 10 т

Прицел - 23 680 грн

Отправили на фронт дроны, тепловизоры, прицелы, лекарства, рации, турникеты.

Очень прошу помочь со сбором!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 01Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 02 Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении дронов для защитников на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 03
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 04
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 05
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 06
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 07
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 08
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 09
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 10
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 11
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 12
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Топ комментарии
+8
+
Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
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06.04.2023 16:44
+7
Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
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06.04.2023 16:54
+5
На ті ж і живуть.
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
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06.04.2023 17:39
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+
Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
Слава Україні!
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06.04.2023 16:44 Ответить
+
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06.04.2023 16:45 Ответить
Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
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06.04.2023 16:54 Ответить
На ті ж і живуть.
А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
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06.04.2023 17:39 Ответить
О, це цікаво. А податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок сплачують?
Просто у прифронтових містах катастрофічно не вистачає працівників у водоканалах, теплокрмуненерго, РЕСах. Зате волонтери ледь не на кожному кроці.
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06.04.2023 17:54 Ответить
Ага, як владу критикувати то -"не на часі''. А як під волонтерів копати то ''скрізь і всюди''
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06.04.2023 20:49 Ответить
По закону до 30 відсотків від зібраних коштів, і десь так собі залишають.
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06.04.2023 17:51 Ответить
Клас. За десять відсотків відкату на державному тендері всю прогресивну громадськість на чолі з якимось ніколовим ковбасить не по-дитячому на шпальтах кожного патріотичного ЗМІ. А тут втричі більше норма.
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06.04.2023 18:27 Ответить
Люди, які проводять державні тендори - мають ЗАРПЛАТУ від держави. З чого б це вони ще мають мати відкат від замовлення за ДЕЖАВНІ КОШТИ?
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06.04.2023 20:50 Ответить
Шо за бред? Це який такий закон, що це дозволяє?
Взагалі Юсупова завжди звіт робить у фейсбуці.
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06.04.2023 20:11 Ответить
Закону взагалі немає, є лише проект і в ньому цифр не буде, там більше про правовий статус та оподаткування. Волонтер по своїй суті, це той хто і копійки собі не бере, живе за власні кошти, але таких не зустрічав. А тепер замислитесь, за що живуть ті, хто займається цим з 2014 року і ні на іншу роботу чи підробітотк часу не мають і їх ніхто не утримує.
30 відсотків максимум, це неофіційна цифра, яку їм можна залишати собі, щоб не рахуватися шахраєм з точки зору моралі.
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06.04.2023 21:28 Ответить
У Юсупової власний бізнес з якого вона живе і допомогає армії.
Порошенко офіційно додає половину до свого фонду при закупівлі всього необхідного.
Але людям до вподоби Притула....
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07.04.2023 08:49 Ответить
після перемоги, журналісти, активісти перевірять статки до та після
і у всього оточення, рідних близьких, підставних
бо на приклад,
Пані Юсупова просить на потрібне обладнання чи ще щось
так, воно треба..
в той час на рахунках других волонтерських організацій, сотні мільйонів
не сотня а 5 і більше сотень мільйонів
у них що розподіл на бригади???
***** якась
чому волонтерські центри не скоординовані?????
у мене гроші є, але я не дам на 93ю
а лише на 110у
це як???
ви млять не в селі збираєте для своєї ТРО
ви збираєте на перемогу ЗСУ, млять а не конкретного підрозділу
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06.04.2023 17:55 Ответить
на % від зібраних коштів,офіційно такий % складає до 20% але тут така закавика: ніхто не знає скільки в реальності коштують куплені речі,злі язики говорять,що на ринку все може коштувати % на 25-40 менше ніж ті закупочні ціни які показуються волонтерами...і т.д....крім того,більшість волонтерів мають інші бізнеси,Юсупова,наприклад,провідна бізнесвумен Дніпра....
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06.04.2023 20:25 Ответить
20% законно, але це не стосується фондів Чмута та Притули, бо там майже бюджетне фінансування.
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06.04.2023 22:58 Ответить
Не бюджетне.
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07.04.2023 02:27 Ответить
+
Пб
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06.04.2023 20:45 Ответить
Я в загалі не розумію, є Резніков, він, що не знає потреб армії??? Що за херня , трапилась . Другий год війни, а воно досі не знають потреби, в раціях чи в мовіках
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07.04.2023 00:34 Ответить
+
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07.04.2023 06:41 Ответить
 
 