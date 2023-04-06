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Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Бахмутском направлении украинскими бойцами из стрелкового оружия был сбит вражеский дрон с самодельным взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении 01

"Сегодня на одном из наших опорных пунктов на Бахмутском направлении из стрелкового оружия был сбит китайский дрон. БПЛА достаточно прост и "не прошит", но к нему была прикреплена обычная сантехническая пластиковая труба. В середине этого самодельного контейнера находился пластид, замешанный с металлическими мелкими поражающими элементами. Все это устройство было оборудовано дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении 02

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Сбившие этот дрон бойцы считают, что им повезло, ведь кабель взрывателя они перебили выстрелами еще в воздухе, и враг не смог его взорвать. Противник применил этот дрон во время артиллерийских обстрелов, когда наша пехота на позиции была в укрытиях.
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Топ комментарии
+6
В новом пакете помощи Украина получит от США десять экспериментальных ракетных систем (10 mobile c-UAS laser-guided rocket systems), для поражения целей типа иранских "Шахедов".

Это мобильная платформа американской фирмы SAIC, оснащенная высокоточными ракетами с лазерным наведением. По словам представителя компании, в ходе январских испытаний SAIC использовала ракеты BAE APKWS, которые достигли 100%-го уровня попаданий. В частности, система обнаруживала дрон на расстоянии в 10 км и поражала его на дистанции в 5 км.

При этом, один такой боеприпас стоит менее 30 000 долларов, что дешевле тех ракет ПВО, которыми Украина сбивает "Шахеды" сейчас. Система также оборудована пулеметной установкой M240 и комплексом радиоэлектронной борьбы, который с легкостью перехватывает и приземляет коммерческие беспилотники, вроде "мавиков".
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06.04.2023 19:58
+4
досить небезпечна іграшка.
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06.04.2023 19:50
+4
то добре, що поки самопал, але не варто розслаблятись, бо можуть налагодити до дронів такі ж ********** як у нас.

скажуть, будь ласка, хто знає:
бомбочка з дрона підривається перед хробаком, а воно падло тікає начебто й не вражений

що за хрєнь?
дуже сумно... 😢
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06.04.2023 19:52
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досить небезпечна іграшка.
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06.04.2023 19:50 Ответить
то добре, що поки самопал, але не варто розслаблятись, бо можуть налагодити до дронів такі ж ********** як у нас.

скажуть, будь ласка, хто знає:
бомбочка з дрона підривається перед хробаком, а воно падло тікає начебто й не вражений

що за хрєнь?
дуже сумно... 😢
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06.04.2023 19:52 Ответить
Возможно шоковое состояние;уже покойник,но еще об этом не знает)
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06.04.2023 19:59 Ответить
якщо вог, то там дуже багато дрібних осколків і там смерть або від больового шоку або від крововиливу бо пошкоджено велику кількість судин, тому ще може трохи пробігти а потім падає і здихає, в муках
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06.04.2023 20:41 Ответить
Гайками питары нашпиговали
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06.04.2023 19:52 Ответить
Петарды. Тут ВВ грамм 300-400 навскидку+гайки, метров 5-6 радиус сплошного поражения, не хотел бы быть рядом во время подрыва,как смешно сие поделие не выглядит.
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06.04.2023 20:03 Ответить
"Питары" и "петарды", это немного не одно и то же
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06.04.2023 20:26 Ответить
Сорян, на скорую руку спьяну с прогулки сразу не въехал; туплю сегодня, погода пипец добивает,мой про..б )))
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06.04.2023 20:37 Ответить
Да мне-то что, с извинениями это к Серёге Петренко
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06.04.2023 21:15 Ответить
нанотехнологічна розробка
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06.04.2023 19:55 Ответить
так-ачєрєной лапатний аналагавнєтний аналагавнєт...
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06.04.2023 19:57 Ответить
В новом пакете помощи Украина получит от США десять экспериментальных ракетных систем (10 mobile c-UAS laser-guided rocket systems), для поражения целей типа иранских "Шахедов".

Это мобильная платформа американской фирмы SAIC, оснащенная высокоточными ракетами с лазерным наведением. По словам представителя компании, в ходе январских испытаний SAIC использовала ракеты BAE APKWS, которые достигли 100%-го уровня попаданий. В частности, система обнаруживала дрон на расстоянии в 10 км и поражала его на дистанции в 5 км.

При этом, один такой боеприпас стоит менее 30 000 долларов, что дешевле тех ракет ПВО, которыми Украина сбивает "Шахеды" сейчас. Система также оборудована пулеметной установкой M240 и комплексом радиоэлектронной борьбы, который с легкостью перехватывает и приземляет коммерческие беспилотники, вроде "мавиков".
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06.04.2023 19:58 Ответить
аналоГОВНЕТ
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06.04.2023 19:59 Ответить
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06.04.2023 20:03 Ответить
Это они первый раз такое применяет? Ну и тормоза. Технологией аналогонетовской бимбы поражён до посинения от смеха Да, понимах что стоячих рядом такой вполне можно убить ... если взорвётся.

Пора надожить русне санкции на весь спектр летающего хобби. Пусть помучается. Может сделает пердячий дрон с моторами от бензопилы "Дружба".
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06.04.2023 20:16 Ответить
А мы их с дронов фугасами по 5кг. забрасываем? В ф-1 вв 60 грамм, здесь явно больше. Как-то не до смеха.
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06.04.2023 20:26 Ответить
Для того, щоб зробить та прилаштувать таку "бімбу" - треба попрацювать кілька годин Для того, щоб підготувать "Мавік" з Ф-1 - досить відкрить ящик з гранатами, вкрутить запали, затиснуть гранати тримачем і висмикнуть запобіжні чеки...
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06.04.2023 21:21 Ответить
Труба 40-50мм, вв что-то из пластичных +не лошпед снаряжал.далеко не на пару часов работы( из снарядов, к сожалению,тротил не научились вытапливать). Зато могущества у этой дудки трошки больше. P.s к сожалению - потому как вв жопоруких не любит, а там их 90%.
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06.04.2023 21:42 Ответить
Ти сам хоч раз бачив як споряджається СВП? (саморобний вибуховий пристрій (фугас) Я колись бачив Єдина різниця - там була металева труба
А тротил з снаряду витопить - не проблема Його температура плавлення - нижча температури плавлення води (81 градус) Його партизани навчилися виплавлять ще в ІІ Світову на багатті (на водяній бані) Поміщали фугасний снаряд з вигвинченим підривачем у казан з водою і доводили її до кипіння Тротил виплавлявся і його виливали у посуд відповідної форми Після захолоняння мали тротилову шашку
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06.04.2023 21:56 Ответить
Уважаемый, словосочетание "водяная баня" ,я думаю ,вызовет ступор у чмобиков. Как снаряжается так называемая "трубчатая бомба", конечно я не знаю))) Пластиковая труба взята из-за экономии веса.p.s своими знаниями выплавки тротила Вы блеснули на бис, к незнакомым людям принято обращаться на "Вы." Доброй ночи!
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06.04.2023 22:21 Ответить
Це проблеми "чмобіків" Сам я таким не займався, однак виготовлення "інженерних фугасів" мені знайоме Воно схоже на підготовку СВП Про різницю у вазі металевої та пластикової труб мені відомо А щодо звернення: не знаю , як там у Великобританії правильно звертаються, але у мене нема бажання звертаться по-кацапськи Це їх традиція Бо за древньою традицією в Україні звертання на "Ви" застосовувалося лише до батьків Цим висловлювалася пошана до них Ти - не мій батько Яка може буть у мене "пошана" до незнайомої мені людини? Це - вимога мого добровільного приниження стосовно неї А я принижуваться без достатньої підстави не маю бажання
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06.04.2023 22:34 Ответить
старались ******..глиномесы факены..назад вернуть по гарантии)
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06.04.2023 20:19 Ответить
фашисти гайок не пожаліли... напевне то китайська лєтальна допомога кацапам.
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06.04.2023 20:42 Ответить
ТАк воно й є, 100%, китайські невживані гайки М10.
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07.04.2023 14:06 Ответить
 
 