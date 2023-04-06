Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Бахмутском направлении украинскими бойцами из стрелкового оружия был сбит вражеский дрон с самодельным взрывным устройством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.
"Сегодня на одном из наших опорных пунктов на Бахмутском направлении из стрелкового оружия был сбит китайский дрон. БПЛА достаточно прост и "не прошит", но к нему была прикреплена обычная сантехническая пластиковая труба. В середине этого самодельного контейнера находился пластид, замешанный с металлическими мелкими поражающими элементами. Все это устройство было оборудовано дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.
Сбившие этот дрон бойцы считают, что им повезло, ведь кабель взрывателя они перебили выстрелами еще в воздухе, и враг не смог его взорвать. Противник применил этот дрон во время артиллерийских обстрелов, когда наша пехота на позиции была в укрытиях.
Пожалуйста, подождите...
скажуть, будь ласка, хто знає:
бомбочка з дрона підривається перед хробаком, а воно падло тікає начебто й не вражений
що за хрєнь?
дуже сумно... 😢
Это мобильная платформа американской фирмы SAIC, оснащенная высокоточными ракетами с лазерным наведением. По словам представителя компании, в ходе январских испытаний SAIC использовала ракеты BAE APKWS, которые достигли 100%-го уровня попаданий. В частности, система обнаруживала дрон на расстоянии в 10 км и поражала его на дистанции в 5 км.
При этом, один такой боеприпас стоит менее 30 000 долларов, что дешевле тех ракет ПВО, которыми Украина сбивает "Шахеды" сейчас. Система также оборудована пулеметной установкой M240 и комплексом радиоэлектронной борьбы, который с легкостью перехватывает и приземляет коммерческие беспилотники, вроде "мавиков".
Пора надожить русне санкции на весь спектр летающего хобби. Пусть помучается. Может сделает пердячий дрон с моторами от бензопилы "Дружба".
А тротил з снаряду витопить - не проблема Його температура плавлення - нижча температури плавлення води (81 градус) Його партизани навчилися виплавлять ще в ІІ Світову на багатті (на водяній бані) Поміщали фугасний снаряд з вигвинченим підривачем у казан з водою і доводили її до кипіння Тротил виплавлявся і його виливали у посуд відповідної форми Після захолоняння мали тротилову шашку