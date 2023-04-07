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Николаевская область (1869) обстрел (20144) Очаков (71)

Россияне утром обстреляли Очаков, есть пострадавшие. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

7 апреля российские захватчики нанесли удар по Очакову.

Об этом сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 5 часов утра, оккупанты снова обстреляли Очаков. Повреждены жилые дома, магазины и другая инфраструктура города", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно о двух пострадавших, которым сейчас врачи оказывают помощь.

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Россияне утром обстреляли Очаков, есть пострадавшие 01
Россияне утром обстреляли Очаков, есть пострадавшие 02
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Топ комментарии
+5
Як тільки Маляр каже що ми всіх перемогли та потіснили, то починаються обстріли і гинуть люди. Краще б мовчали і не забаюкували людей казками по дебільному марафону!!!
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07.04.2023 07:53
+3
кацапня і зелені принесли війну в Украіну - ********* і тих інших... - дуже хочу побачити і тих інших неживих.
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07.04.2023 07:55
+2
все буде буба! - ***** понавибирали?
от щелепи стулить і живіть під ******....
стидно? не гарно? але це зробили ви - не клінтон, не обама і навіть не наш рижий підар - ви!
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07.04.2023 09:07
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Як тільки Маляр каже що ми всіх перемогли та потіснили, то починаються обстріли і гинуть люди. Краще б мовчали і не забаюкували людей казками по дебільному марафону!!!
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07.04.2023 07:53 Ответить
а ху у нас маляр?
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07.04.2023 09:32 Ответить
ну нема вже маляра - та і пес би його не покусав...
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07.04.2023 10:03 Ответить
То ж не Малярша. То Гуменючка. Хоч різниця й невелика, але ж...

"Сили оборони "суттєво потіснили" російських окупантів на Кінбурнській косі..." (с) Наталія Гуменюк.
Хочеться спитати в неї: "А як це виглядало те суттєве потіснення?" Бо Кім ту косу "звільнив" ще в листопаді 2022-го. Як вже заїб..ли вже ці звиздоболи! Слава богу Абдрістовичу заткнули пельку. )
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07.04.2023 09:57 Ответить
спокійно, в нас за самця мова.
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07.04.2023 10:09 Ответить
"П'ятнадцятий"! Може росповіси нам скільки коштує твоє викривлення інформації аби перекласти хоча б частину вини з роСсійських нацистів, за напад на Україну, на "зелень", вина якої у тому, що вірила у кремлядські побрихеньки, але ніяк не у розв'язанні війни ЯЧКА ПОЧАЛАСЬ ЩЕ У 2014-му, коли рашистами був окупований Крим та вони розпочали операцію "НовороССія" з побрехеньками про "жидо-бандерівців" та "поїзди дружби"! Тож досить тут рашистські фейки розповсюджувати!!!
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07.04.2023 10:25 Ответить
*****! У нас ще якийсь Маляр з'явився? Це я щось пропустив... (
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07.04.2023 10:38 Ответить
"Sashko Poweroid", а ти вирішив підігравати кремлядським наративам про те, що "не так вже й винен Путін" і будеш перекладати вину за повномасштабний напад рашистів, хоча б частково на ЗЕлю?! Зеленського можливо звинувачувати у відсутністі підготовки до нападу, але ніяк не у скоєні цього злочина!!! А призначати мене на щось типу "Маляр", хоча мова йшла про виступ ГУМЕНЮК, може лише той, хто не читає мої пости, але кидається на захист брехуна та рашистського провокатора "п'ятнадцятого"! Роблю висновки стосовно тебе -
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07.04.2023 10:50 Ответить
Раз ми з Вами вже на "ти", тоді тримай.
Шмаркач, мені, на ТВОЇ ср..ні висновки, наср..ти з високої дзвіниці. ТОБІ, треба звернутися до психіатра, бо я читав таки кілька ТВОЇХ дописів, і бачу, що ТИ себе вважаєш затичкою до кожної дірки, а це вже тільки психіатр зможе поставити діагноз та назначити лікування,а я не психіатр. Якщо читати всі ТВОЇ пости, то самому можна стати таким самим довбо..бом як ТИ.
А тепер, буду дотримуватися поради Марка Твена. )))

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07.04.2023 18:15 Ответить
Не треба гнати на Кіма та робити його "винним" у інформації яку скидав тоді МЕР ОЛЕШЕК, тож не треба перекидати з хворої голови на здорову!!! Це все одно як померлий Задорнов приписав слова роССійського прокурора Делієва про "Самолет упал по причине силы тяжести, так как машина тяжелее воздуха" американці Джейн Псакі, а тупі роССіянці йому у цьому підспівували та радо сміялися у власній тупості висловлюванням про те "які ж американці тупі"!
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07.04.2023 10:15 Ответить
кацапня і зелені принесли війну в Украіну - ********* і тих інших... - дуже хочу побачити і тих інших неживих.
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07.04.2023 07:55 Ответить
Не треба нести )(уйню "п'ятнадцятий". Єдині хто принесли війну в Україну це роССіяни на чолі з їх )(уйлом-Путіним, а до ЗЕлі та =слуг= притензії з того, що вони замість укріплення обороноздатності України та розуміння хто є винним у війні навпаки, послаблювали ЗСУ, Оборонпром та шукали "миру" у очах нелюді! Тож не треба тобі підігравати кремлядям переводячи стрілки з роССійських нацистів на "зелень"!!! Що, на )(уйло працюєш???!!!
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07.04.2023 10:01 Ответить
не шифруйся.
війну в Україну принесло "на поржать".
кацапня не наважувалася нападать на Україну з 2014го до 2019го..
а потім ви - недоразвіті алені трускавецькі, і пішли кацапнячі танки на Київ,
але киянам це не сподобалось...
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07.04.2023 10:23 Ответить
"П'ятнадцятий", ти радо підтвердив мої підозри, бо так наполягати на відвертій брехні можуть лише рашисти, до яких ти й відносишся. А людина яка є свідома, не зашорена пропагандою, перепросила би, та відкоригувала точку зору. Не переймайся, й такі як ти теж будуть тримати відповідь за усі злочини роССійських нацистів які НЕСПРОВАКОВАНО, прикриваючись побрехеньками, почали війну проти України у 2014 році з окупації Криму ЗА П'ЯТЬ РОКІВ ДО ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ЙОГО "СЛУГ"!!!
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07.04.2023 10:30 Ответить
І якщо у 2014 році був "не напад" то ЩО ЦЕ БУЛО???!!! Просто на той час вони на більше НЕ БУЛИ СПРОМОЖНІ і як і зараз НЕ ОЧІКУВАЛИ на супротив українського суспільства, добробатів що не дозволило тоді прибрати усю Україну, принаймні лівобережну через оголошення "народних республік" та операцію "НовороССія"!!!
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07.04.2023 10:33 Ответить
з ніг на голову все перевернуте, по зеленому так внятно..... - ви не вава хріном по скипкі йорзать?
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07.04.2023 10:47 Ответить
Не маскуйся провокатор "п'ятнадцятий". В мене якраз усе чітко та відповідає хронології подій, а от ТИ все викручуєш з навмистним бажанням послабити вину рашистів та посилити вину непричетних. В мене до "слуг" більш ніж багато питань за які багато хто з них винні сидіти у тюрмі, але до розв'язання війни РоССії проти України, вони точно не причетні. І те, що своїми тупими та жадібними діями вони сприяли ворогу це дійсно їх вина, але ніяк не у плануванні та виконанні злочинів роССійських нацистів проти українців!!!
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07.04.2023 10:56 Ответить
тобік ти хто і звідкі? - обозначся
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07.04.2023 11:02 Ответить
То давай, дай приклад! Я перевірю дійсність того що ти надаш, і тоді вже розповім про себе! Не сси, нічого поганого тобі не зроблю!
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07.04.2023 11:11 Ответить
ідіот.
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07.04.2023 11:13 Ответить
"Приємно" познайомитись, а моє ім'я та прізвище у моєму логіні, і я почавши спілкуватися у чатах ще з 2000-х вже стикався з такими як ти, котрі ссали у логінах вказувати своє ім'я, а при цьому вимагали інформацію від опонента. Особливо запам'ятався один з логіном "opossum", мабуть єму подобалась тварина яка кидається на усіх а коли їй щось загрожує прикидається мертвою. Так от саме він був першим з таких та вже тоді вів пропаганду за "Донецьку народну республіку", і хоча я звертався за тим, щоб йому приділили увагу у СБУ, мене не хотіли чути, і ось чим усе скінчилось. Ти теж с таких? До тебе слід придивитись???!!!
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07.04.2023 11:23 Ответить
вас, "ввічливих", ніколи не вчили не встявати в діалог дорослислих дядьок?
яр - це твоя підписка?
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07.04.2023 11:54 Ответить
Дуже дивно чути подібне від того, хто віком молодше за мого сина! Тож припиняй вже "п'ятнадцятий" нести чухню бо нагадуєш рашистів яки чим гірше в них ситуація тим гучніше кричать про "перемоги"! Хоча......продовжуй підіймати настрій висловлюваннями, що підкреслюють твою недолугість на фоні необгрунтованої самовпевненості!
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07.04.2023 12:05 Ответить
До речі, "п'ятнадцятий", сам факт дати твоєї реєстрації на "Цензорі" 10.04.2014 багато каже про те, що ти з'явився тут швидше за все саме заради розповсюдження провокативної інформації та участі у інформаційній війні проти України!
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07.04.2023 12:09 Ответить
І що то за "яр", підписка на що, або кого, або за що?! Розшифруй ту ахінею що ти пишеш "п'ятнадцятий"???!!!
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07.04.2023 12:31 Ответить
все буде буба! - ***** понавибирали?
от щелепи стулить і живіть під ******....
стидно? не гарно? але це зробили ви - не клінтон, не обама і навіть не наш рижий підар - ви!
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07.04.2023 09:07 Ответить
Дурні повинні страждати, допоки не порозумнішають
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07.04.2023 09:24 Ответить
страждають, воюють і вмирают всі, тільки не зелені.
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07.04.2023 09:47 Ответить
І як же це могло відбутися, та ще й мінометами з невеликою дальністю стрільби, якщо речниця "ОК Південь" сповіщала про "потиснення" окупантів на Кінбурнській косі?! Мабуть намагається хибною інформацією викликати оптимістичні настрої, а виходить навпаки та ще й призводить до недовіри тому, що висловлюється офіційно!!!
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07.04.2023 09:55 Ответить
 
 