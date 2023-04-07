Россияне утром обстреляли Очаков, есть пострадавшие. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
7 апреля российские захватчики нанесли удар по Очакову.
Об этом сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в 5 часов утра, оккупанты снова обстреляли Очаков. Повреждены жилые дома, магазины и другая инфраструктура города", - говорится в сообщении.
В настоящее время известно о двух пострадавших, которым сейчас врачи оказывают помощь.
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"Сили оборони "суттєво потіснили" російських окупантів на Кінбурнській косі..." (с) Наталія Гуменюк.
Хочеться спитати в неї: "А як це виглядало те суттєве потіснення?" Бо Кім ту косу "звільнив" ще в листопаді 2022-го. Як вже заїб..ли вже ці звиздоболи! Слава богу Абдрістовичу заткнули пельку. )
Шмаркач, мені, на ТВОЇ ср..ні висновки, наср..ти з високої дзвіниці. ТОБІ, треба звернутися до психіатра, бо я читав таки кілька ТВОЇХ дописів, і бачу, що ТИ себе вважаєш затичкою до кожної дірки, а це вже тільки психіатр зможе поставити діагноз та назначити лікування,а я не психіатр. Якщо читати всі ТВОЇ пости, то самому можна стати таким самим довбо..бом як ТИ.
А тепер, буду дотримуватися поради Марка Твена. )))
війну в Україну принесло "на поржать".
кацапня не наважувалася нападать на Україну з 2014го до 2019го..
а потім ви - недоразвіті алені трускавецькі, і пішли кацапнячі танки на Київ,
але киянам це не сподобалось...
яр - це твоя підписка?
от щелепи стулить і живіть під ******....
стидно? не гарно? але це зробили ви - не клінтон, не обама і навіть не наш рижий підар - ви!