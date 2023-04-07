РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11652 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины
1 091 1
обстрел (20144) Харьковщина (4125) Синегубов (481) Купянск (338)

Сутки на Харьковщине: оккупанты утром обстреляли Волчанск, под вражеским огнем оказался Купянск, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караическое Волчанской громады поврежден частный жилой дом, произошли пожары", - говорится в сообщении.

В течение суток под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: повреждены частные дома, ранен мужчина, - ОВА

Сутки на Харьковщине: оккупанты утром обстреляли Волчанск, под вражеским огнем оказался Купянск, - ОВА 01
Сутки на Харьковщине: оккупанты утром обстреляли Волчанск, под вражеским огнем оказался Купянск, - ОВА 02
Сутки на Харьковщине: оккупанты утром обстреляли Волчанск, под вражеским огнем оказался Купянск, - ОВА 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба примусити полонених кремлівських пацьків живим щитом розміновувати наші землі від свого ж смертельного сміття. Чи є міжнародний забобон на такий прмус? А щодо міжнародного бачення глобального лиха, що ці нелюді накоїли на території України? Має ж бути якась справедливість.
показать весь комментарий
07.04.2023 08:49 Ответить
 
 