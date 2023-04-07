Сутки на Харьковщине: оккупанты утром обстреляли Волчанск, под вражеским огнем оказался Купянск, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караическое Волчанской громады поврежден частный жилой дом, произошли пожары", - говорится в сообщении.

В течение суток под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

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