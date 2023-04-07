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Последствия массированного обстрела Очакова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 7 апреля российские войска совершили массированный обстрел г. Очаков Очаковской территориальной громады Николаевского района области. Враг бил из разного вида вооружения по жилым кварталам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания боеприпасов и обломков от них произошло два пожара. Горели два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома. Оба пожара ликвидированы силами очередных караулов 22 государственной пожарно-спасательной части, один на ориентировочной площади – 60 кв. м, второй – 3 кв. м.

"Также известно о двух пострадавших в результате обстрелов, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Последствия массированного обстрела Очакова 01
Последствия массированного обстрела Очакова 02
Последствия массированного обстрела Очакова 03
Последствия массированного обстрела Очакова 04

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коли одиночна ракета влучае прямо у будинок , можливо це наводка сусідів, які чекають руцького миру. ? Такими випадками мае займатися СБУ
ОСЬ, наприклад, вбили Вадатурського і тишина , так СБУ І НЕ РОЗКРИЛА справу Хто навів ?
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07.04.2023 09:36 Ответить
 
 