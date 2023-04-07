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обстрел (20144) Донецкая область (7133) Кириленко Павел (622)

На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, но не обошлось без пострадавших и разрушений.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску - разрушили частный дом. На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка, без жертв", - говорится в сообщении.

Единичные обстрелы зафиксированы в Кураховской, Марьинской и Очеретинской громадах, в Кураховке повреждена территория бывшей шахты. Один человек получил ранение в Бахмуте.

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Российские захватчики обстреляли Часов Яр - в городе повреждены 5 домов. В Соледарской громаде 3 дома повреждены в Миньковке, одиночные обстрелы происходили в Васюковке, Федоровке и Раздоловке. Еще 3 частных дома повреждены в Константиновке.

На Лисичанском направлении под обстрелами Звановка и Переездное, громко было в Северске и Серебрянке – по предварительной информации, без пострадавших.

На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 01
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 02
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 03
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 04
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 05
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 06
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 07
На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА 08
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