На Донетчине россияне за сутки обстреляли 11 громад, есть разрушения и пострадавшие, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, но не обошлось без пострадавших и разрушений.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску - разрушили частный дом. На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка, без жертв", - говорится в сообщении.

Единичные обстрелы зафиксированы в Кураховской, Марьинской и Очеретинской громадах, в Кураховке повреждена территория бывшей шахты. Один человек получил ранение в Бахмуте.

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Российские захватчики обстреляли Часов Яр - в городе повреждены 5 домов. В Соледарской громаде 3 дома повреждены в Миньковке, одиночные обстрелы происходили в Васюковке, Федоровке и Раздоловке. Еще 3 частных дома повреждены в Константиновке.

На Лисичанском направлении под обстрелами Звановка и Переездное, громко было в Северске и Серебрянке – по предварительной информации, без пострадавших.















