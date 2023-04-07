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Задержан агент РФ, скорректировавший ракетный удар по школе на Донетчине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,контррозвідка

Контрразведка СБУ задержала участницу разветвленной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

Кроме того, злоумышленница передавала агрессору координаты местных школ и детских садов.

"Именно по ее "наводке" рашисты нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в августе прошлого года. В результате российской воздушной атаки было разрушено здание местной школы. После вражеских обстрелов агент выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе", - рассказали в СБУ.

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Фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, завербованная ФСБ после начала полномасштабного вторжения.

"При выполнении преступных задач фигурантка передавала врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности. В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице "должность" в рядах местной оккупационной администрации. При обыске по месту проживание злоумышленницы обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности, для передачи фото украинских объектов", - добавили в Службе безопасности.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование.

Задержан агент РФ, скорректировавший ракетный удар по школе на Донетчине, - контрразведка СБУ 01
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Топ комментарии
+17
Чергова мерзенна ублюдіна...
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07.04.2023 10:16
+6
На палю агентку-коригиню!
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07.04.2023 10:21
+6
Мінімум довічне. Оптимально знищення. ВЛАДО, ЗАКОНИ НЕЩАДНІ ДО ЗРАДНИКІВ, КОРИГУВАЛЬНИКІВ. ВОНИ УЧАСНИКИ ОРГАНІЗОВАНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПУВАНЬ ВИННИХ В ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ.
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07.04.2023 10:41
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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07.04.2023 10:16 Ответить
На палю агентку-коригиню!
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07.04.2023 10:21 Ответить
на п'ятнашку чи пж поїде мразота насолоджуватись русскім міром
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07.04.2023 10:34 Ответить
Мінімум довічне. Оптимально знищення. ВЛАДО, ЗАКОНИ НЕЩАДНІ ДО ЗРАДНИКІВ, КОРИГУВАЛЬНИКІВ. ВОНИ УЧАСНИКИ ОРГАНІЗОВАНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПУВАНЬ ВИННИХ В ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ.
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07.04.2023 10:41 Ответить
Довічне- це мінімум. Плюс повна конфіскація і позбавлення всіх прав і державних виплат. Це - коригувальники. І вони не тільки бачать, що вони роблять, а роблять це усвідомлено. Тому і покарання для них повинне бути максимальним.
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07.04.2023 14:04 Ответить
ми звичайно дуже гуманні, але треба повернути смертну кару на період воєнного часу для таких як це чудовисько,
з нашими судами, в яких більшість суддів приховані колаборанти і чекають *****, ця рашистка порівняно швидко опиниться на свободі,
вже були вироки, коли таким як вона давали невеликі терміни ув'язнення, як наслідок, в умовах війни це спрощує для Мордору вербування нової агентури, що не боїться у випадку провалу сурового покарання
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07.04.2023 10:53 Ответить
суворого покарання
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07.04.2023 10:54 Ответить
Покарати та лишити громадянства
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07.04.2023 10:53 Ответить
Ну, якщо ти маєш на увазі, що після вироку викинути мотузку та паспорт небіжциці на інший бік українсько-російського кордону, то вірно.
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07.04.2023 11:11 Ответить
Некролог повинен бути такий: "Не витримала зустрічі із місцевою громадою - померла від сорому порвавшись на шмаття".
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07.04.2023 12:01 Ответить
На разминирование.
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07.04.2023 12:41 Ответить
Вона не "учасниця" , а потенційна убивця !
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07.04.2023 12:45 Ответить
Жаль, что не показывают лицо и не называют кто она.
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08.04.2023 00:12 Ответить
 
 