Задержан агент РФ, скорректировавший ракетный удар по школе на Донетчине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала участницу разветвленной агентурной сети ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

Кроме того, злоумышленница передавала агрессору координаты местных школ и детских садов.

"Именно по ее "наводке" рашисты нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений в августе прошлого года. В результате российской воздушной атаки было разрушено здание местной школы. После вражеских обстрелов агент выходила на место происшествия и фиксировала последствия, о которых потом "отчитывалась" российской спецслужбе", - рассказали в СБУ.

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Фигуранткой оказалась жительница прифронтового украинского города, завербованная ФСБ после начала полномасштабного вторжения.

"При выполнении преступных задач фигурантка передавала врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности. В случае захвата региона враг обещал своей приспешнице "должность" в рядах местной оккупационной администрации. При обыске по месту проживание злоумышленницы обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором, в частности, для передачи фото украинских объектов", - добавили в Службе безопасности.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование.