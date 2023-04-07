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Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Начальник материального обеспечения воинской части угрожал солдатам проблемами с прохождением службы или физической расплатой.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении.

Следователи задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения денег.

Чиновнику сообщили о подозрении по 4 статьям, ему грозит до 12 лет за решеткой.

Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 01
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 02
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 03
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 04
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Топ комментарии
+60
Піде мабуть на підвищення в апарат до рєзнікова?
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07.04.2023 10:48
+40
сколько у нас упырей вокруг?!ктото же назначает и крышует этих *********?!
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07.04.2023 10:49
+32
За законами війскового часу -- росстріл. Щоб іншим наука.
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07.04.2023 10:48
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Піде мабуть на підвищення в апарат до рєзнікова?
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07.04.2023 10:48 Ответить
Ні. Не піде.
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07.04.2023 10:55 Ответить
Для размаха Боневтика и Резникова он мелковат. Всего 600 тыс.
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07.04.2023 11:15 Ответить
лютий совковий пздц....(((
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07.04.2023 16:59 Ответить
За законами війскового часу -- росстріл. Щоб іншим наука.
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07.04.2023 10:48 Ответить
Якого часу, сталіна?
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07.04.2023 12:47 Ответить
сколько у нас упырей вокруг?!ктото же назначает и крышует этих *********?!
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07.04.2023 10:49 Ответить
73%
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07.04.2023 11:11 Ответить
Отвечаю по порядку:
1. Много
2. Таких никто не крышует. Подобный вид поборов, как правило, идет только в карман упыря. В очень редких случаях доляха заносится командиру в/ч. Повторюсь - в очень редких случаях.

А вот то, что такие упыри на должностях - это огромная проблема. Т.е. командиру в/ч глубохо пох чем и как занимается его зам по тылу. А кому-то в генштабе глубоко пох, что есть такой командир в/ч. И т.д.
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07.04.2023 11:15 Ответить
+100
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07.04.2023 11:31 Ответить
Застрелити під@ра !!!
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07.04.2023 10:49 Ответить
Потвора (ОЙ)бана...
Такими треба по орках з пушки пулять!
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07.04.2023 10:50 Ответить
чомусь не чути таких новин з передової
чи там перестали вимагати гроші під страхом сзч
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07.04.2023 10:51 Ответить
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07.04.2023 10:51 Ответить
Розстріляти суку при спробі втечі!
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07.04.2023 10:52 Ответить
Хіба він один такий??? 🤬🤬🤬
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07.04.2023 10:53 Ответить
Це падло ще до суду може відкупитися бо він не один, схоже там цілий ланцюжок до верху.
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07.04.2023 10:56 Ответить
Виродок. Як дуже хотілося 100к, то треба було вперед йти, а не з фронтовиків вимагати. Сподіваюсь, що війна вже давно закінчиться, а воно ще сидітиме і сидітиме
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07.04.2023 10:56 Ответить
Дибіл
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07.04.2023 11:01 Ответить
Pandamonium



Провокаторша і захисниця УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка проголошує антиукраїнські і антидержавні гасла, та має цілу групу прихильників сепаратистів у фейсбуці, працює помічником депутата від Слуги урода.
Зрозуміло, чому СБУ її в упор не бачить
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07.04.2023 11:04 Ответить
так це не солдати, а терпили - все правильно робив, шкода що його пов'язали
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07.04.2023 11:06 Ответить
Саме про таке розповідали хлопці з 28-ї бригади. Дуже радий що почали карати цих злочинців які дійсно заробляють на крові!!!
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07.04.2023 11:06 Ответить
Може ті солдати, яких нікуди не посилають, постійно діляться своєю зарплатою із керівництвом, щоб не посилали в зону бойових дій
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07.04.2023 11:10 Ответить
Расстрелять!
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07.04.2023 11:15 Ответить
Багато вiйськових звiльняються з армii не через труднощi i небезпеку служби, а саме через таких гондонiв як цей.
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07.04.2023 11:22 Ответить
Найбільше мабуть в такій діяльності відмітились воєнкоми. Або платиш, або валиш з ТЦК на фронт. Та в принципі мабуть любі тилові частини відмітились.
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07.04.2023 11:22 Ответить
Всюди агентура. Деморалізація армії, військових. Не розумію для чого нічого не роблять з такими посадовцями ітд
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07.04.2023 11:24 Ответить
Как-то один "зксперд" мне тут писал, что закупка услуг по питанию военнослужащих развалила службу тыла ВСУ. Теперь, как видим, тыл не только не пострадал, а еще и вышел на новые горизонты.
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07.04.2023 11:26 Ответить
Навели туману. Скажіть прямо -підписував за гроші акти на списання "баклажок". Образно.
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07.04.2023 11:44 Ответить
Це звичайна практика зараз,а те, що поймали лише одного на все військо-то сміх і гріх.
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07.04.2023 12:16 Ответить
І це лише одна з великої кількості речей, що призвела до зникнення черг у ТЦК....
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07.04.2023 12:33 Ответить
Скільки пишуть за "мертвих душ" у підрозділах за 50%, мордоворотів з ТЦК за ті ж 50% , то все це ІПСО?
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07.04.2023 12:39 Ответить
Давайте копнем глубже ...украинская нация только-только становится на ноги и отрыжки совдеповского прошлого не искоренить сразу ...это нужно не одно поколение а то что с таким говном у нас церемонятся а тем более когда идет война так тож это одна из черт украинского характера да европа ещё смотрит ..... часто нет решительности ! Мягкотелость (толерантность) а в военое время это плохая черта характера !
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07.04.2023 12:46 Ответить
как при совке зампотыл.....................................ну и ******* ****.....................................................
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07.04.2023 12:56 Ответить
Зверніть увагу, не начальник розвідки, не начальник зв'язку, не командири підрозділів, не відповідальні за бойову підготовку, а саме начальник служби матеріального забезпечення. Правда, що інтендантів треба вішати через рік перебування на посаді.
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07.04.2023 12:57 Ответить
Монтян 2.0
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07.04.2023 13:37 Ответить
Вижигати каленим залізом. Ненавиджу потвори.
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07.04.2023 19:03 Ответить
 
 