Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО

Начальник материального обеспечения воинской части угрожал солдатам проблемами с прохождением службы или физической расплатой.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении.

Следователи задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения денег.

Чиновнику сообщили о подозрении по 4 статьям, ему грозит до 12 лет за решеткой.







