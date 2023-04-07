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Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Начальник материального обеспечения воинской части угрожал солдатам проблемами с прохождением службы или физической расплатой.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении.
Следователи задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения денег.
Чиновнику сообщили о подозрении по 4 статьям, ему грозит до 12 лет за решеткой.
Топ комментарии
+60 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий07.04.2023 10:48
+40 jan tissen
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показать весь комментарий07.04.2023 10:48
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1. Много
2. Таких никто не крышует. Подобный вид поборов, как правило, идет только в карман упыря. В очень редких случаях доляха заносится командиру в/ч. Повторюсь - в очень редких случаях.
А вот то, что такие упыри на должностях - это огромная проблема. Т.е. командиру в/ч глубохо пох чем и как занимается его зам по тылу. А кому-то в генштабе глубоко пох, что есть такой командир в/ч. И т.д.
Такими треба по орках з пушки пулять!
чи там перестали вимагати гроші під страхом сзч
Провокаторша і захисниця УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка проголошує антиукраїнські і антидержавні гасла, та має цілу групу прихильників сепаратистів у фейсбуці, працює помічником депутата від Слуги урода.
Зрозуміло, чому СБУ її в упор не бачить