В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Церкви Казанской иконы Божьей матери московского патриархата в Хмельницком была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами. На днях храм перешел в ПЦУ.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в одном храме московского патриархата найдена антиукраинская литература. Так, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божией Матери московского патриархата была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами.
Он отметил, что найденные книги и брошюры являются подтверждением того, что цель оккупантов – уничтожение нас как нации.
"То, что они не смогли сделать этими книгами - они начали делать, начав российско-украинскую войну", - добавил депутат.
Пожалуйста, подождите...
Провокаторша і захисниця УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка проголошує антиукраїнські і антидержавні гасла, та має цілу групу прихильників сепаратистів у фейсбуці, працює помічником депутата від Слуги урода.
Зрозуміло, чому СБУ її в упор не бачить
г. Джержинский ....
Далі усе інше читати не варто . Тупо й примитивно ...
Особливо гомерично регітлива сентенція про те , що Україна це принизливо .
Дійсно , для гуманоїдів-імбіцил, що й однією мовою достатньо не володіють -- то це дуже "поважний" аргумент . Але ж на 9 слов"яських мовах з 10 коріння Країна це по мацьковитски є "страна" або земля ...
цi придурки навiть не розумiють, що акраiна- слово кацапське, для нас воно нiчого не означає, для полякiв також, в нас - околиця, що слово "Україна" зовсiм не має нiякого вiдношення до кацапського акраiна.
так i кацапське как?как? можливо сприйняти за потуги кацапа при срачцi. ))
І саме тому українцю на багато легше зрозуміти умовно їхні т.з. "берестові грамоти" . Умовно , тому , що загарбник й руйнуватель ніколи не може вважатися нашадком тої чи іншої культури .
На превеликий жаль Великий Новгород , його історію й культуру почав руйнувати Іван Третій й закінчив це сексуальний маньяк Іван Четвертий (онук) -- він же щибеник , він же грьозний .... він же останій чингизід ...
рассєя- це брудний висiрок та продовження Орди. азiопська рассєя - це анти-Русь.
Всі бачили відео з Лаври, де 11-річна зазомбована дебілка вєщала за "ваше ВСУ", "пляски на костях" тощо. І після цього ще треба дивуватись?
очевидно, что Русь - это Киев и земли вокруг Киева, а Украина наследует Руси.
очевидно и то, что рассея- это анти-Русь, рассея - уродливый выкидыш и продолжение Орды.
поэтому и назвали Малороссией
Б-же, яка маячня в цiй рашистськiй макулатурi.
малоросами та Малоросiєю Україну назвали самi кацапи...
Буряты, вешайтесь.