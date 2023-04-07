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В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Церкви Казанской иконы Божьей матери московского патриархата в Хмельницком была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами. На днях храм перешел в ПЦУ.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в одном храме московского патриархата найдена антиукраинская литература. Так, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божией Матери московского патриархата была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами.

Он отметил, что найденные книги и брошюры являются подтверждением того, что цель оккупантов – уничтожение нас как нации.

"То, что они не смогли сделать этими книгами - они начали делать, начав российско-украинскую войну", - добавил депутат.

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В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 01
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 02
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 03
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 04
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 05
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 06
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 07
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 08
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Топ комментарии
+18
А хтось очікував там знайти конституцію США?...
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07.04.2023 11:07
+15
Дивно б було там знайти підручники з квантової механіки.
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07.04.2023 11:08
+9
чому ця скотиняка не в буцегарні
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07.04.2023 11:15
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Правила форума Совет форумчан
А хтось очікував там знайти конституцію США?...
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07.04.2023 11:07 Ответить
Дивно б було там знайти підручники з квантової механіки.
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07.04.2023 11:08 Ответить
Pandamonium

Провокаторша і захисниця УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка проголошує антиукраїнські і антидержавні гасла, та має цілу групу прихильників сепаратистів у фейсбуці, працює помічником депутата від Слуги урода.
Зрозуміло, чому СБУ її в упор не бачить
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07.04.2023 11:13 Ответить
чому ця скотиняка не в буцегарні
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07.04.2023 11:15 Ответить
ця істота має бути на розмінуваннях разом з депутатом
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07.04.2023 12:16 Ответить
Зелена шобла кришує фсбешний пархат. Європейська солідарність ще в листопаді 22року подала законопроект про повну заборону рпц, але парламент і не думає його розглядати. Що заважає?
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07.04.2023 11:14 Ответить
в скотів і макулатура скотська
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07.04.2023 11:14 Ответить
А в Лаврі тихо-тихо...
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07.04.2023 11:15 Ответить
Саме цікаве, що за карту України з Кримом ці москальські попи в рф можуть отримати реальну тюрьму.
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07.04.2023 11:15 Ответить
Кому "цікаво", малохольним, чи моспархатим посібникам?
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07.04.2023 11:25 Ответить
А мене порадував дрібним шріфтом надпис :

г. Джержинский ....
Далі усе інше читати не варто . Тупо й примитивно ...

Особливо гомерично регітлива сентенція про те , що Україна це принизливо .
Дійсно , для гуманоїдів-імбіцил, що й однією мовою достатньо не володіють -- то це дуже "поважний" аргумент . Але ж на 9 слов"яських мовах з 10 коріння Країна це по мацьковитски є "страна" або земля ...
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07.04.2023 11:20 Ответить
.

цi придурки навiть не розумiють, що акраiна- слово кацапське, для нас воно нiчого не означає, для полякiв також, в нас - околиця, що слово "Україна" зовсiм не має нiякого вiдношення до кацапського акраiна.

так i кацапське как?как? можливо сприйняти за потуги кацапа при срачцi. ))
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08.04.2023 09:51 Ответить
А ще вони не розуміють , що саме московитська мова -- штучне утворення ї тільки тому вона так схожа на болгарську , що її "ноги вірісли" з церковно слов"янської походження якої те ж усім відоме . До речі , тільки через схожість з болгарською мовою вона взагалом віднесенна до групи слов"янських мов .
І саме тому українцю на багато легше зрозуміти умовно їхні т.з. "берестові грамоти" . Умовно , тому , що загарбник й руйнуватель ніколи не може вважатися нашадком тої чи іншої культури .
На превеликий жаль Великий Новгород , його історію й культуру почав руйнувати Іван Третій й закінчив це сексуальний маньяк Іван Четвертий (онук) -- він же щибеник , він же грьозний .... він же останій чингизід ...
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08.04.2023 11:51 Ответить
100 вiдсоткiв.
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08.04.2023 12:27 Ответить
і що це за новина? була б новина , якби тільки в одному знайшли...
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07.04.2023 11:24 Ответить
Якби проукраїнську знайшли, ото була би сенсація. А так в лайні лайно..
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07.04.2023 11:28 Ответить
Всё логично: Русь - русский, доктор - докторская колбаса, море - морская свинка....
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07.04.2023 11:35 Ответить
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08.04.2023 09:53 Ответить
Русь це Україна !!! теперішня срацея - це мацковія, татарія, тартарія, улус джучі Золотої Орди !!!
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08.04.2023 09:54 Ответить
.

рассєя- це брудний висiрок та продовження Орди. азiопська рассєя - це анти-Русь.
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08.04.2023 12:30 Ответить
Що знаходиться у церковних будівлях у Харкові, Запоріжжі і Одесі, можна тільки уявити.
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07.04.2023 12:00 Ответить
Оце новина, дивно, якби там була патріотична література.
Всі бачили відео з Лаври, де 11-річна зазомбована дебілка вєщала за "ваше ВСУ", "пляски на костях" тощо. І після цього ще треба дивуватись?
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07.04.2023 12:37 Ответить
А у чому новина? Що ви ще хотіли знайти у ФСБешній гадюшні?
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07.04.2023 12:48 Ответить
Починати треба з назви храму.
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07.04.2023 12:57 Ответить
Київ стоїть там, де стояв тисячу років тому і там, де Володимир Хрестив Київську Русь ... Герб Київської Русі як був Тризуб, так ним і залишився.... Монети як були гривня, так і є зараз... Яке відношення "дохла двох голова курка" курка , герб Золотої Орди має до Київської Русі ??? (двуглавый орел ранее был гербом Золотой Орды, он еще за века до Ивана III чеканился на ордынских монетах) ...
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07.04.2023 14:55 Ответить
.

очевидно, что Русь - это Киев и земли вокруг Киева, а Украина наследует Руси.

очевидно и то, что рассея- это анти-Русь, рассея - уродливый выкидыш и продолжение Орды.
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08.04.2023 09:45 Ответить
.

поэтому и назвали Малороссией

Б-же, яка маячня в цiй рашистськiй макулатурi.

малоросами та Малоросiєю Україну назвали самi кацапи...

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07.04.2023 17:10 Ответить
Ну если наши мальчики, которых, по их словам, воспитывали как девочек, дают им таких ****...ей на фронте, то страшно представить, что с ними сделают девочки, которых по их словам, воспитывали как мальчиков.
Буряты, вешайтесь.
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07.04.2023 17:50 Ответить
 
 