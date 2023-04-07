РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11652 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
11 002 33
армия РФ (15358) война (46746)

Россияне формируют "штурмовые роты "Z": Как они организованы. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В общей сложности такая рота должна насчитывать до 100 человек в своем составе. Основное вооружение – стрелковое оружие и гранатометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, Twitter-аккаунт Tatarigami_UA опубликовал информацию о российских штурмовых ротах опираясь на документ под названием "Положение о штурмовых ротах "Z" 8-й общевойсковой армии".

Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 01

"Рота шторм "Z" в документе определяется как "сводное тактическое общевойсковое подразделение, которое имеет высокую самостоятельность и временно создается вне штатной численности подразделений армейских корпусов для немедленного (оперативного) применения при выполнении особо сложных боевых задач".

В документе отмечается, что в создании "рота шторм "Z" нуждаются подразделения 1-го армейского корпуса, мотострелкового и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии, а также отдельных мотострелковых бригад.

"Составы этих штурмовых рот имеют гибкую структуру, которая может меняться в зависимости от задачи, которую она выполняет и других факторов. В целом такая рота должна насчитывать до 100 человек в своем составе. Основное вооружение - стрелковое оружие и гранатометы", - пишет издание.

Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 02
Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 03

Комплектация штурмовой группы

Из них в том числе два человека в управлении роты (командир и заместитель командира роты по военно-политическим работам), а также четыре штурмовые группы по 20 человек в каждой. Эти штурмовые группы состоят из двух отделений по 10 человек – отделение захвата и отделение огневой поддержки. Кроме того, в состав штурмовой роты входят также саперная группа (5 человек), разведывательная группа (8 человек), одна медицинско-эвакуационная группа (3 человека), экипаж БПЛА (2 человека).

Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 04
Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 05
Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 06
Россияне формируют штурмовые роты Z: Как они организованы 07

Другие группы в рамках штурмовой роты

Отмечается, что для "рота шторм Z" определены следующие цели:

- ведение боевых действий в населенных пунктах или на сложных местностях;

- захват важных объектов (опорные пункты, командные пункты, узлы связи, здания, сооружения);

- осуществление диверсий, а также борьба с диверсионными группами противника;

- блокировка и уничтожение вражеских подразделений;

- корректировка артиллерийского огня и авиационной поддержки.

Читайте также: Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW

Обучение и координация этих штурмовых рот длится от 10 до 15 дней в три этапа:

- первый – "восстановление навыков", таких как обращение с оружием, первая медицинская помощь, маскировка, отдельный инструктаж для операторов БПЛА и т.п.;

- второй – непосредственно слаживание с упором на действия в боевых парах, тройках и в рамках отделения;

- третий – согласование на уровне штурмовых групп с упором на подготовку к ведению штурмовых операций.

По данным Defense Express, комплектование подразделений такими штурмовыми бригадами уже началось и проходит в три этапа:

- первый этап – с 24 октября 2022 по 15 февраля 2023 в подразделениях 1 АК;

- второй этап – с 18 февраля по 5 марта 2023 г. в подразделениях мотострелковых и танковых полков мотострелковых дивизий;

- третий этап – с 6 марта по 16 апреля 2023 г. в подразделениях отдельных мотострелковых бригад.

Также в такие штурмовые роты хотят привлекать и заключенных, но для них будут специальные правила по участию, в частности отмечается о "запрещении смешанного комплектования рот". Таким образом, "зеки" должны быть распределены отдельно.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
є простіша схема:
показать весь комментарий
07.04.2023 11:17
+17
Эта рота, эта рота, эта рота…
Кто привел ее в Бахмут, кто положил на грязный снег?
Эта рота, никогда уж не проснется.
Эта рота не проснется больше по весне...

колективне фото "штурмової роти"

показать весь комментарий
07.04.2023 11:26
+8
"..одна медично-евакуаційна група (3 особи) " на 100 чоловік
показать весь комментарий
07.04.2023 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
є простіша схема:
показать весь комментарий
07.04.2023 11:17 Ответить
дрон-корегувальник + міномет = фарширована рота
показать весь комментарий
07.04.2023 11:18 Ответить
Эта рота, эта рота, эта рота…
Кто привел ее в Бахмут, кто положил на грязный снег?
Эта рота, никогда уж не проснется.
Эта рота не проснется больше по весне...

колективне фото "штурмової роти"

показать весь комментарий
07.04.2023 11:26 Ответить
фотокарточку можешь взять себе, пригожинец

******* Vr Реєстрація: 29.03.2023
показать весь комментарий
07.04.2023 11:35 Ответить
"..одна медично-евакуаційна група (3 особи) " на 100 чоловік
показать весь комментарий
07.04.2023 11:21 Ответить
з забеспечення технікою лише командирський Уазік та Урал-труповозка

навіть в Вєлікую атєчествєнную з Т-34 були
показать весь комментарий
07.04.2023 11:32 Ответить
понятно Zопа .... снова и опять...
показать весь комментарий
07.04.2023 11:30 Ответить
Як іх не формуй і як іх не називай, а бажаючих стати смертниками від цього ні на одного не збільшиться, а ЗСУ перетворили участь у штурмі на смертний вирок. Стратами і тортурами вони ще зможуть змушувати зеків іти на вірну смерть, а окрім них дурних немає подохнути за ху#ла та олігархів.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:25 Ответить
+ 100 !

одна справа пригрібати асоціальних зеків-вагнерівців, яких не те що родичі, а навіть односельці не хотять ховати на своєму кладовищі, а друга мобік з родиною
показать весь комментарий
07.04.2023 11:30 Ответить
звідки такі дані?

чи то не у нас ТЦК відловлює скрізь "бажаючих" через брак добровольців?
показать весь комментарий
07.04.2023 11:44 Ответить
Зверніть увагу на озброєння - акцент на важкій стрілецькій зброї, розрахованій на середню та велику дальність. Відстань до 100-200 м. явно не в приоритеті. Маневреність та швидкість забезпечити за рахунок транспорту вкрай важко.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:34 Ответить
Штурмгевер, машінган, фаустпатрон та снайперка це важка стрілецька зброя для дальньої відстані ?

крім снайперки у решти ефективна дальність біля 600 м
показать весь комментарий
07.04.2023 11:39 Ответить
Имеется в виду наличие ПКМ и АГС-17 в отделении поддержки. Вообще, такая реформа пехоты неглупа и напоминает американскую пехотную тактику. Но радует срок обучения в десять дней и наличие аж трёх медиков. Так что кацапы угробят любую правильную задумку.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:12 Ответить
піхота за визначенням є підрозділами штурму та оборони, а
курс штурмових дій в забудові є станадартом НАТО
показать весь комментарий
07.04.2023 14:17 Ответить
Намалювати на картинці можна що завгодно .!
Але далеко не факт що інфа про ці роти штурмовиків - взагалі дійсна .
--------------------------------------------------
ISW ссылается на тред анонимного пользователя твиттера Tatarigami_UA, который называет себя украинским офицером запаса. Он опубликовал снимки документа с названием «Положение о штурмовых ротах Z». Как ему удалось получить этот документ, не уточняется.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:04 Ответить
Zадроты.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:35 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 11:40 Ответить
нажаль, вчаться 3.14дари...

нема вже кілометрових колон... невеліки і мобільні групи натомість
показать весь комментарий
07.04.2023 11:42 Ответить
еге ж, вчаться, на досвіді Першої світової
показать весь комментарий
07.04.2023 12:03 Ответить
Це засмучує, що готують знову напад
показать весь комментарий
07.04.2023 11:42 Ответить
- был у них один *** в роте...
- правильно говорить не "в роте", а "во рту" !
показать весь комментарий
07.04.2023 11:45 Ответить
Ну що сказати? Вагнер-групи легалізували під пристойною назвою. 😊 Додали замполіта-комісара. А по суті - штрафна рота, де даоє - командир і комісар - швидше за все кадрові, аб вертухаї, а решта - сидільці, або дезертири. 10-15 днів на набуття навичок і бойове злагодження - ні про що. Виведення поза штат і використання, як затички в жопі - це власне про штрафну роту.
показать весь комментарий
07.04.2023 11:55 Ответить
Цікаво, вони самі це вигадали, чи стирили у когось? Ну як кітайська "Prada". Чи взагалі "Abibas"...
показать весь комментарий
07.04.2023 12:09 Ответить
тактическое минирование плюс кассетные боеприпасы и пускай это мясо штурмует небеса
показать весь комментарий
07.04.2023 12:27 Ответить
Шалом!
+ 100 із мьсорубками, але на небо їм не по дорозі, їх чорти чекають
показать весь комментарий
07.04.2023 12:42 Ответить
...заразная хитрость,будет доставлять гемор ВСУ,сие трехомудие болот мацковии,как диверсанты ..
показать весь комментарий
07.04.2023 12:29 Ответить
Та по барабану їхня спеціалізація, результат завжди один - орк дохлий у чорному пакеті.
показать весь комментарий
07.04.2023 12:36 Ответить
Военно-галактические силы РФ. Имперские штурмовики.
показать весь комментарий
07.04.2023 13:17 Ответить
Шаурмова рота.
показать весь комментарий
07.04.2023 14:12 Ответить
 
 