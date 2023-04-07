3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, действовавшую в пользу российских спецслужб.

В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра

Средняя стоимость одного бота – 200 грн.

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Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн.

"Основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны. Таким образом враг пытался расшатывать внутренне-политическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружено:

- компьютерная техника;

- специализированное оборудование;

- 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрания ему меры пресечения - содержания под стражей.

Мероприятия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.