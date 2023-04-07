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3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, действовавшую в пользу российских спецслужб.

В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра

Средняя стоимость одного бота – 200 грн.

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3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ 01
3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ 02
3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ 03
3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ 04

Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн.

"Основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны. Таким образом враг пытался расшатывать внутренне-политическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружено:

- компьютерная техника;

- специализированное оборудование;

- 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрания ему меры пресечения - содержания под стражей.

Мероприятия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+7
у ціх справах мене завжди цікавило, звідки вони беруть по 3-10 тис. сім карт?
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07.04.2023 12:22
+5
Спрацювали?Молодці! Але чому не помічаєте як саша шелест "ЕКСГУМУЄ" медведчуківсько- мураєвських ПРОПАГАНДОНІВ - чаплигу,співака,корнійчука,к.бондаренко,бортніка,василенко,бізяєва і т.д?Чи чекаєте коли шелест витягне в український інформаційний простір піховшика,м.погребінського та д.панченко?
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07.04.2023 13:13
+4
Це тут місцеве ****** з опзж оголосило себе "позафракціними", а їхня головна шмара керує засіданнями облради?
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07.04.2023 12:34
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у ціх справах мене завжди цікавило, звідки вони беруть по 3-10 тис. сім карт?
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07.04.2023 12:22 Ответить
Купують звичайно. Ви теж можете купити. В нас це не заборонено.
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07.04.2023 12:32 Ответить
ну розкажіть мені механізм по купівлі 5 тисяч сім карток, а я послухаю
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07.04.2023 12:42 Ответить
На olx чи на кардачах можна все.
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07.04.2023 14:48 Ответить
В цій справі мене завжди цікавило, на яких ресурсах і назви акаунтів-чому ніколи не інформують?
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07.04.2023 12:28 Ответить
"обычный фармер" може і сам працювати на вирощених сотню акаунтів і просувати ворожу інформтехнологію,а ще,якщо має неабиякі здібності,то і формує певне інформаційне поле серед користувачів мережі і доволі тривалий період.
Тому,нехай називають ресурси,акаунти,на яких працює одна особа з десяток,чи сотнею власних акаунтів.
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07.04.2023 12:50 Ответить
Треба призначити винагороду за кожну ботоферму - повна вартість обладнання, в подальшому продане на відкритих торгах, яке коштує немало. Хоча б на час війни можна вдатися до такої міри. Тоді буде багато зацікавлених як серед пересічних громадян, так і серед поліцейських у полюванні на власників таких ферм. Якщо звичайний голий і босий переселенець купує дорогуще обладнання та тисячі Sim-карток, то він не може залишитись непоміченим і треба лише зацікавити тих, хто на це зверне увагу.
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07.04.2023 12:34 Ответить
Та ти шо, це ж скільки тисяч прихильників "найкращого у світі президента і його команди нових ліц" пропаде із фейсбука. Так не можна.
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07.04.2023 14:50 Ответить
Це тут місцеве ****** з опзж оголосило себе "позафракціними", а їхня головна шмара керує засіданнями облради?
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07.04.2023 12:34 Ответить
Не зовсім. Деякі, як наприклад Волков, швиденько перефарбувались з партії регіонів відразу в слуг народу і сидять в тих же кріслах.
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07.04.2023 13:32 Ответить
А його батьки живуть разом з молодшою сестрою у Лондоні)
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07.04.2023 13:44 Ответить
Плять, ну шо за 3,4здец у нас творится!
Тело создавало фейковые аккаунты на продажу врагу, а ему шьют ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)
Дураку же понятно, что адвокат-первокурсник отобъет это на первом же суде!
Почему наши, прости господи, депутаты не приняли соответствующий и четкий закон о подобных преступлениях? "Не на часi"?
А потом "суды продажные"? Они-то конечно продажные, но тут и без "продажности", по закону нет никакого состава преступления. Прикольные у нас "законы" ...
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07.04.2023 12:39 Ответить
На YouTube дуже поширена реклама здачі акаунтів з Google у "аренду" за грошову щомісячну винагороду. І хоча я неодноразово звертався до керівництва YouTube про злочинність такої реклами вони ніяк на це не реагують й продовжують її розповсюджувати. Тож подібний "бізнес" продовжить розквітати, а ті хто на ці пропозиції погодиться навіть не будуть знати для чого їх акаунт використовується, наприкінці кінців, опосередковано, може й для знищення їх же власників!!!
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07.04.2023 12:42 Ответить
Спрацювали?Молодці! Але чому не помічаєте як саша шелест "ЕКСГУМУЄ" медведчуківсько- мураєвських ПРОПАГАНДОНІВ - чаплигу,співака,корнійчука,к.бондаренко,бортніка,василенко,бізяєва і т.д?Чи чекаєте коли шелест витягне в український інформаційний простір піховшика,м.погребінського та д.панченко?
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07.04.2023 13:13 Ответить
*** хіба нема норм роботи?
нахера працювати на фашистів
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07.04.2023 19:09 Ответить
 
 