3 тысячи фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины: ликвидирована ботоферма в Кропивницком, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, действовавшую в пользу российских спецслужб.
В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра
Средняя стоимость одного бота – 200 грн.
Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн.
"Основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны. Таким образом враг пытался расшатывать внутренне-политическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружено:
- компьютерная техника;
- специализированное оборудование;
- 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрания ему меры пресечения - содержания под стражей.
Мероприятия проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Тому,нехай називають ресурси,акаунти,на яких працює одна особа з десяток,чи сотнею власних акаунтів.
Тело создавало фейковые аккаунты на продажу врагу, а ему шьют ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)
Дураку же понятно, что адвокат-первокурсник отобъет это на первом же суде!
Почему наши, прости господи, депутаты не приняли соответствующий и четкий закон о подобных преступлениях? "Не на часi"?
А потом "суды продажные"? Они-то конечно продажные, но тут и без "продажности", по закону нет никакого состава преступления. Прикольные у нас "законы" ...
нахера працювати на фашистів