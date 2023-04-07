"Хохол глупее вороны", - урок в школе на оккупированной части Запорожской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В День птиц украинских детей на оккупированных территориях учат ненависти к своему народу.
Фотографии с урока опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Так проходит урок в День птиц в школе N47 оккупированного поселка Степановка Запорожской области", - написал он.
На фото видно, что российские оккупанты предлагают детям подумать над значением пословиц "Хохол глупее вороны, а хитрее черта" и "Птицы сильны крыльями, а россияне - верой".
Что касается второй пословицы, то это выдумка рашистов. На самом деле русская народная пословица звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой".
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+66 Деніс Войцеховський
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+50 Thomas Torquemada
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Пожалуйста, подождите...
в Україні живуть - Українці - тому не переймаються
А вєра засулич - так то пєрвая руская терористка - потому болотяне так любят веру засулич
Ноцизм, срочно сбросить ядрёну бомбу!!!
Ішов хохол-насрав на пол, ішов кацап-зубами цап.
Так що мені все одно, нехай називають хохлом.
Всю жизнь дань ему несут,
Потом в Белгороде пиз...ят,
Почему к ним ракеты летят?
Рівненські депутати провалили заборону УПЦ МП. У залі присутньо всього 22 депутати, чого не вистачає для кворуму. Оголошено перерву, ймовірно, засідання перенесуть. Рівненську ОДА очолює Слуга урода Віталій Коваль, який і раніше захищав МП, за підтримки місцевої поліції
Ще рік або два в окупації побудуть і там не буде нічого українського, як зараз в Криму або в Донецьку.
Таке відчуття, що цих людей просто кинули.
Влада наплювательські відноситься до них і до свого обов'язку звільнити їх від рашистської окупації.
Як би були наміри тільки нашої влади то і ніякого наступу і звільнення окупованих територій ніколи не було би.
Добре, що хоч захід штовхає цю продажну владу на наступ.
Одна надія тільки на захід, на їх допомогу та їхні підсрачникі нашій владі для швидшого звільнення окупованих територій України.
В чемоданчик срет, покоя всему миру не дает.
Ходит на каблуках и все его посылают нах.
Чего не касается, все дерьмо превращается.
Особисто мене ця "новина" змусила задуматися: Чому у нас у школах не викладають, що росіяни - вороги нам на віки вічні?
Якщо, 73℅ відсотки населення так голосує, то цей кацап має рацію.
Дві мухи між собою: Одна каже - гарно в Україні, буває впадеш в тарілку з борщем, українець візьме ложкою зачерпне і на землю вильє, а кацап пальцями виловить з тарілки, та ще й лапки обсмокче і тільки потім викине))
"Щи -- хоть яйца полощи"
Просто, кypва, забудьте той ординський діалект.
Спробуй скажи чеченцю що він не чеченець , а кацап .. !! Голову відріже .
А - порівнювати мозок кацапа і людини , це взагалі - блюзнірство . !!
до речі в останній рік мого перебування в дитсадку нас, дітей, примушували запам'ятовувати і читати вірші про Леніна, з нагоди 100-річчя з дня народження цього упиря,
сподіваюся, що нинішня молодь не знає цього упиря, завдяки якому російський імперіалізм зазнав певного, хоч і за історичними мірками короткого, ренесансу,
і тоді ж, чи трохи пізніше, в молодших класах школи, в дитячому фольтльорі мого дитинства чомусь гуляла приповідка "ишол хАхол насрал на пол, ишел кацап, зубами цап",
вона і для українців образлива, але для кацапів образлива вдвічі, до того ж складена кацапською мовою, тому хто її запустив у дитячий світ незрозуміло, але вона передавалася, з одного дитячого покоління до іншого,
думаю все ж придумала її зросійщена українська дитина, ображена на "колег" московитів за ображання українців,
це був післяхрущовський совок, але "глубинный народ", як тоді так і зараз, не зраджує своїй звичці ображати інші народи, тільки зараз через процес розвалу своєї дебільної імперії, став ще мстивішим і злішим
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
Я сошлюсь на народное слово,
На великую мудрость веков:
Двуголовье - эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Не вступая и в споры с глупцами,
При смущающих душу речах,
Сколько раз говорили вы сами:
«Да никак ты о двух головах!»
Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
Оттого мы несчастливы, братья,
Оттого мы и горькую пьём,
Что у нас каждый штоф за печатью
Заклеймлён двуголовым орлом.
Наш брат русский - уж если напьётся,
Нет ни связи, ни смысла в речах;
То целуется он, то дерётся -
Оттого что о двух головах.
Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
Взятки - свойство гражданского мира,
Ведь у наших чиновных ребят
На обоих бортах вицмундира
По шести двуголовых орлят.
Ну! и спит идиот безголовый
Пред зерцалом, внушающим страх, -
А уж грабит, так грабит здорово
Наш чиновник о двух головах.
Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
Правды нет оттого в русском мире,
Недосмотры везде оттого,
Что всевидящих глаз в нём четыре,
Да не видят они ничего;
Оттого мы к шпионству привычны,
Оттого мы храбры на словах,
Что мы все, господа двуязычны,
Как орёл наш о двух головах.
Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
(1857)
Українців там мізер.
малорос спокійно сприймає ситуації коли йому межиочі плюють чи висміюють українське.
а щодо ющенка - так, він був українцем але водночас був ганчіркою.
а це ще гірше аніж малорос.