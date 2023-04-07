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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Хохол глупее вороны", - урок в школе на оккупированной части Запорожской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В День птиц украинских детей на оккупированных территориях учат ненависти к своему народу.

Фотографии с урока опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так проходит урок в День птиц в школе N47 оккупированного поселка Степановка Запорожской области", - написал он.

На фото видно, что российские оккупанты предлагают детям подумать над значением пословиц "Хохол глупее вороны, а хитрее черта" и "Птицы сильны крыльями, а россияне - верой".

Что касается второй пословицы, то это выдумка рашистов. На самом деле русская народная пословица звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой".

Читайте также: Более миллиона украинских детей находятся под влиянием России на оккупированных территориях, - глава Центра гражданского просвещения Потапова

Хохол глупее вороны, - урок в школе на оккупированной части Запорожской области 01
Хохол глупее вороны, - урок в школе на оккупированной части Запорожской области 02
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Топ комментарии
+66
Мова. Віра. Какаяразніца.
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07.04.2023 12:36
+60
До 24.02 та і загалом до 2014 на расєєю сміялися с тупих недолугих хахлів, у яких три з половиною іржавих танка. Тепер вже нікому там не смішно. А від звістки про поїздку до України у середньостатистичного ваньки виникає не сміх, а енурез
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07.04.2023 12:38
+50
Представляю какой вой бы поднялся на Засерье, если бы у нас во львовской или киевской школе было написано "русня хуже козла", шёл кацап - какашку цап".

Ноцизм, срочно сбросить ядрёну бомбу!!!
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07.04.2023 12:39
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Мова. Віра. Какаяразніца.
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07.04.2023 12:36 Ответить
хохли - живуть в сібірі росії - тому жарт саме про скацаплену мордву
в Україні живуть - Українці - тому не переймаються
А вєра засулич - так то пєрвая руская терористка - потому болотяне так любят веру засулич
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07.04.2023 13:26 Ответить
Хохол глупее вороны, но хитрее черта ХА!!! это же в наш адрес ХОХЛОВ КОМПЛИМЕНТ еще и какой.... а кацапы-- вы глупее амеб и глистов...
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07.04.2023 13:28 Ответить
Сказала тупа , забита кацапська свиня.
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07.04.2023 13:46 Ответить
До 24.02 та і загалом до 2014 на расєєю сміялися с тупих недолугих хахлів, у яких три з половиною іржавих танка. Тепер вже нікому там не смішно. А від звістки про поїздку до України у середньостатистичного ваньки виникає не сміх, а енурез
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07.04.2023 12:38 Ответить
Представляю какой вой бы поднялся на Засерье, если бы у нас во львовской или киевской школе было написано "русня хуже козла", шёл кацап - какашку цап".

Ноцизм, срочно сбросить ядрёну бомбу!!!
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07.04.2023 12:39 Ответить
спробуй це в Фейсбук написати)))
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07.04.2023 12:41 Ответить
Бабуся казала:
Ішов хохол-насрав на пол, ішов кацап-зубами цап.
Так що мені все одно, нехай називають хохлом.
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07.04.2023 12:47 Ответить
Моя теж так казала)
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07.04.2023 12:51 Ответить
Раша-параша, слава богу не наша
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07.04.2023 12:54 Ответить
Орки путину сосут,

Всю жизнь дань ему несут,
Потом в Белгороде пиз...ят,
Почему к ним ракеты летят?
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07.04.2023 12:57 Ответить
Pandamonium

Рівненські депутати провалили заборону УПЦ МП. У залі присутньо всього 22 депутати, чого не вистачає для кворуму. Оголошено перерву, ймовірно, засідання перенесуть. Рівненську ОДА очолює Слуга урода Віталій Коваль, який і раніше захищав МП, за підтримки місцевої поліції
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07.04.2023 12:40 Ответить
В рівенській області чомусь повно ватно-православної мерзоти і в Росію на заробітки вони продовжують їздити навіть під час війни! Багато патріотично налаштованих але і людей взагалі без всілякої ідеї в головах теж хватає. Нарідкість тупорилі істоти.
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07.04.2023 12:44 Ответить
А деякі тупі істоти по гамериках відсижуються і гадять Україні здалеку
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07.04.2023 13:02 Ответить
Геміитий не плутай ОДА з міськрадую, яку очолює шоколядна штунда Третяк, розпиливший бабла на бруківці цієї зими і навиписувавший собі премій на роки уперед
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07.04.2023 13:05 Ответить
Так що там з кацапськими попами в Рівному? Слуги не дали образити своїх партнерів чи як?...
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07.04.2023 13:11 Ответить
Та тут стільки цього промосковського лайна, що аж страшно. Здоровенні церкви повідстроювали. Людішки їм руки цілують і гроші несуть. 🤮
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07.04.2023 13:14 Ответить
Так Третяк за заборону РПЦ МП, а зелені бидлослуги не поприходили на сесію, щоб врятувати рпц
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07.04.2023 13:12 Ответить
А шо ще підори написати можуть?
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07.04.2023 12:41 Ответить
Вже більше року йде тотальна путінізація населення Херсонської,Запоріжської обл,та Маріуполя, а наші геніальні гінденбурги все лякають якимось жахливим наступом і звільненням територій....При чому,спочатку наступ обіцяли на літо 22,потім на осінь 22,потім на зиму 22,тепер на весну 23...Половина весни вже пройшла,очевидно лякатимуть наступом влітку 23-го.....
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07.04.2023 12:42 Ответить
А потім звільняти не буде кого, бо то вже будуть "русскіє люді" на "русскіх тєріторіях".
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07.04.2023 12:53 Ответить
У тебе є шанс виправити ситуацію. Чекаємо на передовій . Зброю отримаєш іменну.
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07.04.2023 12:55 Ответить
Ці люди, діти вже більше року в окупації.
Ще рік або два в окупації побудуть і там не буде нічого українського, як зараз в Криму або в Донецьку.
Таке відчуття, що цих людей просто кинули.
Влада наплювательські відноситься до них і до свого обов'язку звільнити їх від рашистської окупації.
Як би були наміри тільки нашої влади то і ніякого наступу і звільнення окупованих територій ніколи не було би.
Добре, що хоч захід штовхає цю продажну владу на наступ.
Одна надія тільки на захід, на їх допомогу та їхні підсрачникі нашій владі для швидшого звільнення окупованих територій України.
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07.04.2023 13:03 Ответить
Наступ має бути так підготовлений так щоб йому заздрив би Бонопарт , бути шедевром військового мистецтва та супроводжуватись массовою загибеллю і втечею русні і вплав і конструктором. Евакуюватись так як з Херсона. вони не мають. На помилки ми права не маємо, на массову загибель своїх солдат і втрату техніки також. В розпутицю і без зброї ніхто війська не попре, рашен військо вже в лютому-березні 2022 відвоювалось. За втрату півдня в 2022 спитаємо жорстко.
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07.04.2023 13:16 Ответить
і я ж те саме маю на увазі! практично,щоденно йдуть галасливі оголошення про швидкий наступ......і нічого!! шось тут не так...у ваших словах гірка істина.
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07.04.2023 18:45 Ответить
член секти Свідків 95-го кварталу?
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08.04.2023 00:40 Ответить
Маріуполь і до того був самим самим проросійським містом донбасу. У тридцяті роки його масово заселили переселенці з центральної росії, тому від тих нащадків там такі настрої. В Запоріжській і Херсонській областях інша справа там люди набагато більше прихильні до України.
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08.04.2023 00:42 Ответить
згоден. але ці люди вже 13 міс в окупації.їх просто тупо віддали під владу русні!
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08.04.2023 01:20 Ответить
Яке у них все недолуге... Ворона, між іншим, один з найрозумніших птахіів. Кацапи тільки й уміють що все перекручувати і красти..
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07.04.2023 12:42 Ответить
Лысый, старый, в подвале сидит и всему миру грозит.
В чемоданчик срет, покоя всему миру не дает.
Ходит на каблуках и все его посылают нах.
Чего не касается, все дерьмо превращается.
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07.04.2023 12:43 Ответить
холох це що за пташка?
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07.04.2023 12:43 Ответить
Чергове "що там у москалів"?
Особисто мене ця "новина" змусила задуматися: Чому у нас у школах не викладають, що росіяни - вороги нам на віки вічні?
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07.04.2023 12:44 Ответить
+
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07.04.2023 12:53 Ответить
Точніш - "споконвічні вороги". Тоді вони звались не расянє а ординці та мсковіти.
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07.04.2023 13:12 Ответить
почекайте, рідненькі...не довго залишилось терпіти москаля
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07.04.2023 12:45 Ответить
Ось така вона рашиська освіта ,що ще може бути більш огидне і тупіше кацапа?
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07.04.2023 12:45 Ответить
Хохол який улесливо служить кацапу.
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07.04.2023 16:28 Ответить
Про «хохла» навіть не спромоглись правильно написати: не «… а хітрєє чьйорта», а «… но хітрєє…»- тоді б це мало якийсь зміст.
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07.04.2023 12:47 Ответить
У данному контексті "а"=="но".
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07.04.2023 12:53 Ответить
Дивлюся я на останню фотку. З 9 дітей, здається, лише одна дівчинка і один хлопчик посміхаються, а іншим не дуже весело. Але це лише після року мізкової промивки. А за 10 років власних мізків в них не залишиться, якщо їх за рік-два не звільнити з-під окупації.
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07.04.2023 12:48 Ответить
Кацапія просто робить те, що з іншими народами -перетворює на манкуртів. Виросте аналог бурята з дикою ненавистю до України і усвідомленням, що він - "русскій". Якби впала вся Україна - тепер би це робили з усіма дітьми. На Донеччині вже, доречі, виросло покоління, яке ненавидить Україну.
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07.04.2023 13:05 Ответить
Ги.
Якщо, 73℅ відсотки населення так голосує, то цей кацап має рацію.
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07.04.2023 12:53 Ответить
В моём детстве, в Киеве, 1970-х, говорили так: "Прошёл хохол -- насрал на пол, прошёл кацап -- зубами цап"
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07.04.2023 12:55 Ответить
а мій тато мені такий анектод розказував:
Дві мухи між собою: Одна каже - гарно в Україні, буває впадеш в тарілку з борщем, українець візьме ложкою зачерпне і на землю вильє, а кацап пальцями виловить з тарілки, та ще й лапки обсмокче і тільки потім викине))
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07.04.2023 13:02 Ответить
".. виловить з тарілі і з'їсть,бо м'ясо само прилетіло!"
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07.04.2023 13:09 Ответить
Був кацап на "водах" в Трускавці. По приїзді його питають а как там у хохлов. Много не видел, но одно запомнилось -очень хорошее у них винцо, столовое и дешевое. по 35 коп поллитра. Оцет називается.
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07.04.2023 13:44 Ответить
На Кацапії мухи в борщ не падають. Його там нема. В щі валяться, та там від смороду й здихають сразу.
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07.04.2023 14:50 Ответить
У кацапа борщу не може бути, у кацапа щі.
"Щи -- хоть яйца полощи"
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07.04.2023 14:53 Ответить
підтверджую
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07.04.2023 13:32 Ответить
погань кацапська!
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07.04.2023 12:56 Ответить
Всіх учителів рускага мира теж фоткати , а їх особисті дані не приховувати. колоборанти мають отримати або 12-15 років або умерти. поноєхі просто ліквідовуються.
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07.04.2023 12:57 Ответить
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07.04.2023 12:58 Ответить
І у них це вкладається в іделогію боротьби з "нацизмом". Повністю кінчені виродки
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07.04.2023 13:01 Ответить
Вони просто називають нацизмом усе, що не хоче бути "срущім міром". Немає там ідеології.
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07.04.2023 13:07 Ответить
А "адін" народ уже все?......
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07.04.2023 13:05 Ответить
... я 35 лєт філасофію прєпадаю галубушка...
Просто, кypва, забудьте той ординський діалект.
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07.04.2023 13:05 Ответить
"Птицы сильны крыльями,а расеяне тупостью" - так правильно.
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07.04.2023 13:05 Ответить
Тобто - кацапи знущаються з дітвори .. ! Говорячи їм що вони - глупєє ворони .. Бо вони - хохли , українці тобто , народжені в Україні - батьками українцями .. І як не крути , які паспорти їм не давай , в яких школах їх не навчай , а українцями вони будуть завжди . Так же як буряти завжди будуть - бурятами , чеченці - чеченцями , татари - татарами . і т.д.
Спробуй скажи чеченцю що він не чеченець , а кацап .. !! Голову відріже .
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07.04.2023 13:05 Ответить
А якщо знати, що ворона - одна з найрозумніших істот в світі, то це комплімент!
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07.04.2023 13:26 Ответить
Все ж - порівнювати розум ворони і людини , це занадто .

А - порівнювати мозок кацапа і людини , це взагалі - блюзнірство . !!
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07.04.2023 13:38 Ответить
Враховуючи те, що "верой" тут написано з маленької букви, то про релігію тут не йдеться: може "верой в коммунизьм"?)
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07.04.2023 13:07 Ответить
чистий нацизм
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07.04.2023 13:11 Ответить
Цей урок був про птахів, наступний буде про чортів. Календарні плани їм вже змінено
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07.04.2023 13:14 Ответить
ПЗДЦ - это просто Фашизм. Сюр. Рашизм - это современный, более извращенный Фашизм. У Гитлера и Муссолини была прямолинейная идеология превосходства, которая нравилась оглупевшим от унижения народам. У руzzких это порнография, помноженная на убогость и дикость, при том что в 30-40-е годы не было информационной альтернативы у итальянцев и немцев. Сейчас, руzzкие все видят через интернет и гаджеты - и все равно идут за путлером. Единицы там оказывают сопротивление. Это просто рашизм. Рак который нужно уничтожить, даже если пострадают сильно его носители...
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07.04.2023 13:15 Ответить
Там явно у большинства "деток" невесёлые лица. А одна девочка, пытается спрятаться за спиной от такой "фотосессии"
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07.04.2023 13:18 Ответить
Примусова ідеологія зверху лише примушує людей прикидатися,
до речі в останній рік мого перебування в дитсадку нас, дітей, примушували запам'ятовувати і читати вірші про Леніна, з нагоди 100-річчя з дня народження цього упиря,
сподіваюся, що нинішня молодь не знає цього упиря, завдяки якому російський імперіалізм зазнав певного, хоч і за історичними мірками короткого, ренесансу,
і тоді ж, чи трохи пізніше, в молодших класах школи, в дитячому фольтльорі мого дитинства чомусь гуляла приповідка "ишол хАхол насрал на пол, ишел кацап, зубами цап",
вона і для українців образлива, але для кацапів образлива вдвічі, до того ж складена кацапською мовою, тому хто її запустив у дитячий світ незрозуміло, але вона передавалася, з одного дитячого покоління до іншого,
думаю все ж придумала її зросійщена українська дитина, ображена на "колег" московитів за ображання українців,
це був післяхрущовський совок, але "глубинный народ", як тоді так і зараз, не зраджує своїй звичці ображати інші народи, тільки зараз через процес розвалу своєї дебільної імперії, став ще мстивішим і злішим
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07.04.2023 13:23 Ответить
Pro hahlov ta pravda , nu ani uže ni ukrainci , skareie poluruskie....tak čto kakaia ta pravda tut je
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07.04.2023 13:26 Ответить
Ja udivļajus kak ruskie dosihpor ņipoņaļi razņicu .
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07.04.2023 13:28 Ответить
"Глупєє ворони" не може бути "хитріше за чорта". Мскалі - ідіоти.
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07.04.2023 13:31 Ответить
Дітей треба буде потім тиждень дустовим милом відмивати, а вчителів місяць по горбу штахетиною п*здить...
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07.04.2023 13:32 Ответить
Те6перь дети будут знать, что нет глупей примата, чем москаль
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07.04.2023 13:39 Ответить
Це для тих хто до сих пір не зрозумів чому бандерівці розстрілювали радянських вчителів.
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07.04.2023 13:53 Ответить
який імбецил відпускає дітей до школи на окупованій землі?
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07.04.2023 13:57 Ответить
Ну про хохлов які кличуть путіна це правда
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07.04.2023 14:01 Ответить
А у кацапов герб - двуглавый петух мутант. Подумайте детки, может это из-за того, что русские - петушиная нация?
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07.04.2023 14:02 Ответить
Я нашёл, друзья, нашёл,
‎Кто виновник бестолковый
‎Наших бедствий, наших зол.
‎Виноват во всём гербовый,
‎Двуязычный, двуголовый,
‎Всероссийский наш орёл.

Я сошлюсь на народное слово,
На великую мудрость веков:
Двуголовье - эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Не вступая и в споры с глупцами,
При смущающих душу речах,
Сколько раз говорили вы сами:
«Да никак ты о двух головах!»

‎Я нашёл, друзья, нашёл,
‎Кто виновник бестолковый
‎Наших бедствий, наших зол.
‎Виноват во всём гербовый,
‎Двуязычный, двуголовый,
‎Всероссийский наш орёл.

Оттого мы несчастливы, братья,
Оттого мы и горькую пьём,
Что у нас каждый штоф за печатью
Заклеймлён двуголовым орлом.
Наш брат русский - уж если напьётся,
Нет ни связи, ни смысла в речах;
То целуется он, то дерётся -
Оттого что о двух головах.

‎Я нашёл, друзья, нашёл,
‎Кто виновник бестолковый
‎Наших бедствий, наших зол.
‎Виноват во всём гербовый,
‎Двуязычный, двуголовый,
‎Всероссийский наш орёл.

Взятки - свойство гражданского мира,
Ведь у наших чиновных ребят
На обоих бортах вицмундира
По шести двуголовых орлят.
Ну! и спит идиот безголовый
Пред зерцалом, внушающим страх, -
А уж грабит, так грабит здорово
Наш чиновник о двух головах.

‎Я нашёл, друзья, нашёл,
‎Кто виновник бестолковый
‎Наших бедствий, наших зол.
‎Виноват во всём гербовый,
‎Двуязычный, двуголовый,
‎Всероссийский наш орёл.

Правды нет оттого в русском мире,
Недосмотры везде оттого,
Что всевидящих глаз в нём четыре,
Да не видят они ничего;
Оттого мы к шпионству привычны,
Оттого мы храбры на словах,
Что мы все, господа двуязычны,
Как орёл наш о двух головах.

‎Я нашёл, друзья, нашёл,
‎Кто виновник бестолковый
‎Наших бедствий, наших зол.
‎Виноват во всём гербовый,
‎Двуязычный, двуголовый,
‎Всероссийский наш орёл.

(1857)
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07.04.2023 14:05 Ответить
Тупа кацапня навіть не знає,що ворона-одна з найрозумніших пташок Бо всі їхні знання обмежуються баснею Тредіаковського в інтерпретації Крилова. Дебіли,мля.
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07.04.2023 14:04 Ответить
І не дивує, так же мислять і 80% населення окупованих регіонів, а це в основному зайди і їх нащадки, яке голосувало за зелень. У ніх в мізках тільки "вяликая".
Українців там мізер.
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07.04.2023 14:40 Ответить
какая разница?
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07.04.2023 15:13 Ответить
Так це правда.Хохол це тупий манкурт який забув своє українське коріння,мову історію і активно намагається косити під русню.
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07.04.2023 16:00 Ответить
біда в тому що всі наші президенти окрім ющенка були малоросами а не українцями.

малорос спокійно сприймає ситуації коли йому межиочі плюють чи висміюють українське.

а щодо ющенка - так, він був українцем але водночас був ганчіркою.

а це ще гірше аніж малорос.
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07.04.2023 19:10 Ответить
 
 