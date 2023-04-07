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Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 7 апреля 2023 г. войска государствj-агрессор в очередной раз обстрелялj деоккупированную территорию Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в селе Станислав снаряд оккупантов попал в частный дом, в результате чего травмы разной степени получила женщина и ее двое малолетних детей.

"Также ночью в Бериславском районе от артобстрела погиб мужчина и ранения получила пожилая женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 01
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 02
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 03

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершаемого армией РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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