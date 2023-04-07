Последствия российских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Славянск, пгт Большая Новоселка, Ямполь, села Карловка, Орловка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.
"Ракету "С-300" рашисты выпустили по Славянску. Из "Ураганов" ударили по Ямполю, из "Градов" - по Очеретину и Большой Новоселке. Во всех случаях повреждены частные дома. Информация о жертвах не поступала", - говорится в сообщении.
В результате артиллерийских обстрелов Бахмута один человек получил ранения.
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показать весь комментарий07.04.2023 13:29 Ответить Мне нравится 0
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