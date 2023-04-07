Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.

"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и " russia today". В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной", - говорится в сообщении.

Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу.

Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.