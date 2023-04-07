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Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.

"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и " russia today". В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной", - говорится в сообщении.

Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу.

Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму политологу Медведчука Лазареву - СБУ 01

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+9
що означає "тайно виїхав"? - в жіночому платті, або в інвалідному візку, чи проїхав на самокаті
городами? Чи все ж комусь заплатив і перетнув погран.пункт - не соромтеся.
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07.04.2023 14:29
+6
Приховано виїхав це як?
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07.04.2023 14:26
+4
на конец и за этого ******* взялись!
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07.04.2023 14:28
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Приховано виїхав це як?
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07.04.2023 14:26 Ответить
Як і всі інші.
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07.04.2023 14:29 Ответить
А как мурло возил это чмо в турне по Хар. обл. перед войной? И нигде даже **** не начистили.
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07.04.2023 14:28 Ответить
на конец и за этого ******* взялись!
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07.04.2023 14:28 Ответить
Одною підозрою все і закінчиться. мураєв, шуфрич далі на волі. А шнирій собі в Іспанії попиває винце і продовжує ху.лу очко лизати.
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07.04.2023 14:28 Ответить
що означає "тайно виїхав"? - в жіночому платті, або в інвалідному візку, чи проїхав на самокаті
городами? Чи все ж комусь заплатив і перетнув погран.пункт - не соромтеся.
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07.04.2023 14:29 Ответить
Скільки збирали?
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07.04.2023 14:30 Ответить
Суди, накуй. Потім все........

А маєтки ростуть. Тихо тихо.
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07.04.2023 14:32 Ответить
А інші його «політологи» і далі вещають. Це мурлятко останніх декількох років, а що з корефеями-політологами мертветчука та ПР?
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07.04.2023 14:30 Ответить
Нічого. Судитися можуть пра внуки.
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07.04.2023 14:33 Ответить
А депутатам мудачука коли дадуть підозри? Чи шлюхрич, бойко, льовочкін, суркіси - ето другоє - своїх бізнес партнерів Zeкоманда не чіпає?
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07.04.2023 14:36 Ответить
не на часі
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07.04.2023 14:44 Ответить
Чекаю підозру Єрмаку,чи проти нього пісюн ще не виріс,а може й нема ні яець ні пісюна
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07.04.2023 14:46 Ответить
То, что он г@внюк это да, предатель да. Но то, что он был частым гостем перечисленных каналов, это перебор. Кого там только не было, правда сейчас многие стыдливо прячут глаза когда им об этом напоминают. Но красовались там всегда.
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07.04.2023 14:54 Ответить
Ні, не "перебор"! Він буквально жив на тих аналах!
Ба, більше. його висери були і на Г+Г. Я навіть більше скажу: одного разу я пам'ятаю його на Прямому - але там він був в дискусантом в передачі Курбанової (опонентом його, здається, був Магда), а не експертом!
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07.04.2023 15:02 Ответить
Буквально так жил, что в новогоднием выпуске 2022-23 канала "Наш" принимал участие не только он).
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07.04.2023 15:08 Ответить
2021-22 ошибся, но сути не меняет
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07.04.2023 15:10 Ответить
старконовський... Втім, як і Василеська-Смаглюк.

До речі, а скільки раз його запрошували на Г+Г в якості "иксперда"?
дофіга...

І яка тут курва буде заперечувати, що бенені та інші олігархоЗМІ "зіграли" чи не першу роль в заміні влади демократичної реформаторської коаліції 2014-19років на існуючу?
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07.04.2023 14:58 Ответить
В Україні таких "політологів" "военкорів" хоч гать гати. Чому їх ніхто не арештовує? ось вони поряд,беріть не хочу.. а вишукують якихось -чим дальше тим краще,бо їх не можна посадити. ефект-бурной дєятєльності?
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07.04.2023 15:05 Ответить
Прекрасно помню как он на 112,Zik вещал о дружбе с рф и обливал грязью Украину.Украинский Моссад о нем надо не забыть.
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07.04.2023 15:13 Ответить
Тільки зараз зібрали докази?Прямо як ті естонці з анекдотів
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07.04.2023 15:41 Ответить
Зеленые и этого выпустили.
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07.04.2023 17:30 Ответить
А баканов выехал тайно или не тайно? И куда?
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07.04.2023 21:45 Ответить
 
 