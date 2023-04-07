Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.
"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и " russia today". В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной", - говорится в сообщении.
Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу.
Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
городами? Чи все ж комусь заплатив і перетнув погран.пункт - не соромтеся.
А маєтки ростуть. Тихо тихо.
Ба, більше. його висери були і на Г+Г. Я навіть більше скажу: одного разу я пам'ятаю його на Прямому - але там він був в дискусантом в передачі Курбанової (опонентом його, здається, був Магда), а не експертом!
До речі, а скільки раз його запрошували на Г+Г в якості "иксперда"?
дофіга...
І яка тут курва буде заперечувати, що бенені та інші олігархоЗМІ "зіграли" чи не першу роль в заміні влади демократичної реформаторської коаліції 2014-19років на існуючу?