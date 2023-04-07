Защитники Украины захватили вражеский БПЛА "Орлан": "Хороший улов!". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады захватили российский беспилотник "Орлан".
Об этом сообщил защитник Украины Сергей Тищенко (позывной Тренер), передает Цензор.НЕТ.
"Хороший улов сегодня! Инженерная разведка и саперы 3 ОШБр теперь будут иметь собственного Орлана!" – написал он, опубликовав соответствующие фото.
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показать весь комментарий07.04.2023 14:40
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Цей факт можна спостерігати на прикладі дослідження компонентів одногго з основних рашистських БПЛА - "Орлан-10", без тисяч яких на полях війни артилерія російських загарбників була б сліпою і не завдавала б тих ударів по позиціях українських військ, через які наші бійці змушені були їх залишати.
Так, в БПЛА "Орлан-10" з компонентів російського виробництва лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений при цьому на основі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
Решта:
1) в парі з російським МНП-М7 GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox. Інший варіант модуля GPS - виробництва КНР, маркування мікросхем HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i;
2) стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated;
3) двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA;
4) польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics;
5) датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor;
6) датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell;
7) модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц.
Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.
- передавач RF3110 німецької компанії Municom.
- приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
- антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
8 ) також для ведення розвідки часто використовується звичайний дзеркальний фотоапарат Canon.