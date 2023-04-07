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Защитники Украины захватили вражеский БПЛА "Орлан": "Хороший улов!". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады захватили российский беспилотник "Орлан".

Об этом сообщил защитник Украины Сергей Тищенко (позывной Тренер), передает Цензор.НЕТ.

"Хороший улов сегодня! Инженерная разведка и саперы 3 ОШБр теперь будут иметь собственного Орлана!" – написал он, опубликовав соответствующие фото.

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Защитники Украины захватили вражеский БПЛА Орлан: Хороший улов! 01
Защитники Украины захватили вражеский БПЛА Орлан: Хороший улов! 02
Защитники Украины захватили вражеский БПЛА Орлан: Хороший улов! 03
Защитники Украины захватили вражеский БПЛА Орлан: Хороший улов! 04
Защитники Украины захватили вражеский БПЛА Орлан: Хороший улов! 05
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Топ комментарии
+22
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07.04.2023 14:40
+12
Надеюсь, у нас достаточно спецов, чтоб реверснуть эту кацапскую поделку и разработать тактику защиты или использовать что-то в наших дронах.
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07.04.2023 14:38
+8
гарна справа )) так тримати ))
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07.04.2023 14:40
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Надеюсь, у нас достаточно спецов, чтоб реверснуть эту кацапскую поделку и разработать тактику защиты или использовать что-то в наших дронах.
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07.04.2023 14:38 Ответить
Молодцы. Теперь декодировать всю инфу внутри.
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07.04.2023 14:39 Ответить
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07.04.2023 14:40 Ответить
гарна справа )) так тримати ))
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07.04.2023 14:40 Ответить
Підготовка рашистів до війни з Україною відбувалась за участі високотехнологічних корпорацій з майже усіх провідних країн Світу, і це не зважаючи на міжнародні санкції. Як то кажуть - "гроші не пахнуть" (с).
Цей факт можна спостерігати на прикладі дослідження компонентів одногго з основних рашистських БПЛА - "Орлан-10", без тисяч яких на полях війни артилерія російських загарбників була б сліпою і не завдавала б тих ударів по позиціях українських військ, через які наші бійці змушені були їх залишати.
Так, в БПЛА "Орлан-10" з компонентів російського виробництва лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений при цьому на основі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices).
Решта:
1) в парі з російським МНП-М7 GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox. Інший варіант модуля GPS - виробництва КНР, маркування мікросхем HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i;
2) стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated;
3) двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA;
4) польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics;
5) датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor;
6) датчик-компас HMC6352 американської компанії Honeywell;
7) модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц.
Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.
- передавач RF3110 німецької компанії Municom.
- приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLink
- антена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.
8 ) також для ведення розвідки часто використовується звичайний дзеркальний фотоапарат Canon.
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07.04.2023 14:42 Ответить
Слід конче примусити полонених кремлівських пацюків живим щитом розміновувати наші землі від свого ж смертельного сміття. Чи є міжнародний забобон на такий прмус? А щодо міжнародного бачення глобального лиха, що ці нелюді накоїли на території України? Має ж бути якась справедливість.
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07.04.2023 14:45 Ответить
На разминирование своими никчемными тельцами минных полей было бы справедливо после всех зверств рашистов... Но пусть завалы от разрушенных домов голыми руками разбирают, быструю смерть на минах еще заслужить надо.
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07.04.2023 15:33 Ответить
И ещё ГНИД ГЕБНЯВЫХ ВНЕДРЁННЫХ во ВСЕ СФЕРЫ РУКОВОДСТВА , ДЕПУТАТОВ , ЗНАВШИХ О НАПАДЕНИЕ И БРЕХАВШИХ ,что это деэскалация - АРАХАМИЯ , Верещук, маляр …ПОПОВ и прихожан -зомби - ПУСТЬ ТВАРИ УБИРАЮТ ПОСЛЕ СВОИХ « старших братьев
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07.04.2023 15:47 Ответить
Ліцензійна копія ізраїльського БПЛА минулих поколінь.
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07.04.2023 14:45 Ответить
А у нас шо за 10ть років ?! Те орлани еще по "нтв показували" 15 год назад....
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07.04.2023 16:20 Ответить
Красунчики!!
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07.04.2023 14:48 Ответить
Як десь на колінах зібраний..
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07.04.2023 14:57 Ответить
БПЛА " Горлан "
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07.04.2023 15:15 Ответить
Где там наши ударные дрони на 300 км, которые с газели запускали ???
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07.04.2023 16:16 Ответить
 
 