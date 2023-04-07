Сообщено о подозрении предателю, удерживавшему в херсонском СИЗО похищенных оккупантами патриотов, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему кинологу херсонского СИЗО, который содержал в камерах, похищенных оккупантами патриотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после начала временной оккупации Херсонской области и захвата ГУ "Херсонский следственный изолятор", младший инспектор-кинолог отдела охраны получил от спецслужб РФ предложение вступить в ряды фейкового правоохранительного органа "Управление службы исполнения по Херсонской области".

"Бывший правоохранитель предал присягу и добровольно вступил в должность младшего инспектора дежурной части. Он выполнял все указания захватчика, всячески способствовал работе учреждения, за что получал зарплату в рублях. Активно агитировал к сотрудничеству с врагом: обзванивал бывших коллег, учреждения", - говорится в сообщении.

Известно, что он содержал в изоляторе херсонцев, которых оккупанты похищали и бросал в камеры за неповиновение, оказывал моральное давление на заключенных, угрожал им.

После освобождения Херсона фигурант скрылся вместе с военнослужащими РФ.

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При оперативном сопровождении внутренней безопасности Нацполиции фигуранту сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и государственной измене (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура.