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Войска РФ обстреляли Берислав, ранены двое фельдшеров скорой помощи, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли Берислав Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

"Город Берислав - снова под артиллерийским огнем, - под обстрел попала бригада скорой помощи. Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме. Автомобиль "скорой" задели обломки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы" , – говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Берислав, ранены двое фельдшеров скорой помощи, - ОВА 01
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На фото машина, у которой только спущенные колеса, два фельшера наверное стояли возле колес?
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07.04.2023 16:59 Ответить
 
 