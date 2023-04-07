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Войска РФ обстреляли Берислав, ранены двое фельдшеров скорой помощи, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли Берислав Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.
"Город Берислав - снова под артиллерийским огнем, - под обстрел попала бригада скорой помощи. Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме. Автомобиль "скорой" задели обломки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы" , – говорится в сообщении.
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Дмитрий Бородав
показать весь комментарий07.04.2023 16:59 Ответить Мне нравится 0
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