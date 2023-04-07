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Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия убила более 250 спортсменов Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад…. Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.

Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 01
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 02
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 03
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 04
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 05
Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов 06

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Топ комментарии
+18
Це треба показувати комітету олімпійських ігор, які допускають цю Недокраїну на олімпійські ігри.
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07.04.2023 16:55
+9
Ось ці фото треба щоденно показувати тим негідникам з МОК, для яких жодної моралі не існує.
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07.04.2023 17:04
+7
золотой фонд нации....
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07.04.2023 16:51
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золотой фонд нации....
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07.04.2023 16:51 Ответить
З ким залишимось? У нас і так людей неординарних і талановитих мало було...
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07.04.2023 16:54 Ответить
Насчёт мало талантов это конечно глупость ...я таких креативных людей как украинцы редко встречаю,,,
а насчёт "с кем останемся"-такие вопросы ставить можно,но это тоже крайне глупо,потому что если Украины не будет бится то её на останется вовсе.
п.с. я не украинец.
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07.04.2023 16:58 Ответить
Ну тобто у нас кожний другий чи третій професійний спортсмен, призер міжнародних змагань, володар світових рекордів. Вони прости скрізь. І слова "талановитий" та "неординарний" їх ажніяк не стосуються. Бо це ж "глупо".

І ще одне "глупо" Вас спонукало написати моє питання "з ким залишимося". Тобто те, що гинуть спортсмени, це норма? Нехай і далі гинуть? Бо України не залишиться? Що це за збочена логіка така???
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07.04.2023 17:08 Ответить
когда встаёт угроза нации то это в высшей степени амморально не посылать на войну гражданина А потому что он спортсмен ,но послать туда гражданина Б который токарь чпу
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07.04.2023 17:12 Ответить
Тобто Ви за зрівнялівку? Всіх на фронт без винятку, так? Як більшовики колись робили. Ну добре - але знов питання: з ким потім залишимося? Була вже в нас держава робітників та селян. І що? Багато вона досягла всього? Всі її "здобутки" - це вкрадена інтелектуальна власність інших держав. Держав, які бездумно не знищували свій інтелектуальний потенціал.
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07.04.2023 17:16 Ответить
когда "была держава работников и селян" вы о каком периоде времени говорите?
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07.04.2023 17:19 Ответить
А Ви не здогадуєтесь? І слово "більшовики" Вам теж ні про що не говорить?
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07.04.2023 17:21 Ответить
так вот может быть если бы тогда в те далёкие годы украинцы единым фронтом,от профессора до чистильщика обуви ,выступили против кацапской красной чумы то им бы не пришлось потом в 30 и 40 е гибнуть от голода?? логика моя понятна надеюсь
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07.04.2023 17:28 Ответить
Не було тоді усвідомлення того, що таке більшовизм. Комуняки тоді обіцяли всім золоті гори і припинення війни. Ось багато хто їм і повірив. Тому й не хотіли йти воювати. Та й лідера, який би об'єднав націю і пояснив їй за що йде боротьба, тоді не було. Тому й гинули потім у голодоморах і концтаборах.

Зараз нікому пояснювати нічого не треба. Все і так ясно. Але розкидатися тим жалюгідним інтелектуальним потенціалом, який у нас дивом залишився після голодоморів та сталінських концтаборів, є злочином. Що буде з цією країною у майбутньому, якщо всі її найкращі представники загинуть? Яке у неї буде майбутнє?
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07.04.2023 19:06 Ответить
будущее будет хорошее,будут новые таланты и светлые головы на своей,свободной земле..а вот раскол общества на почве "гении,прыгучие и красивые остаются жить,а среднестатистический нормальный человек идёт в окопы" очень может быть. Я думаю Слипак например бы со мной согласился
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07.04.2023 19:15 Ответить
Яким чином? Щоб відновити знищений інтелектуальний потенціал, потрібні будуть десятки років. І тут йдеться не лише про спортсменів (хоча й вони є унікальними людьми, бо демонструють результати, недосяжні для більшості звичайних "работяг"). Це і музиканти, і письменники, і айтішники, і режисери, і інженери, і і науковці, і ще багато хто. За наказом ці люди не народяться. Цього треба дуже довго чекати. І не факт, що ті, хто їм прийже на зміну, буде таким самим за своєю талановитістю.
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07.04.2023 19:21 Ответить
если вы думаете что умные рождаются от умных ,а от талантов талантливые то я вас огорчу-это не так
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07.04.2023 19:24 Ответить
А про від'ємну селекцію Ви чули? Якщо ні, то я Вас розчарую: вона працює. І більшовики доклали для цього багато зусиль. І якщо Ви думаєте, що від нащадків шарикових можуть народжуватися спінози, то я Вас знов розчарую.

Та навіть якщо й припустити, що у якогось відсотка звичайних "работяг" народяться ті самі таланти, то скільки ж потрібно буде часу для того, щоб вони почали приносити користь своїй країні? І як багато їх буде? А що робити увесь той час, поки вони формуватимуться? Де брати цей інтелектуальний потенціал? У просто не буде стільки часу.
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07.04.2023 19:52 Ответить
я понимаю что от осинки не родятся апельсинки ,но не нужно сгущать краски,для вас как будто целиком общество состоит из двух категорий-маргиналов шариковых и талантливых умников,,на самом деле это две крайние ветви растущие из ствола которое и есть стержень .уцелеет стержень-всё возродится снова быстрее чем вы думаете.
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07.04.2023 20:04 Ответить
Ви, напевно, не до кінця усвідомлюєте ситуацію, в якій ми опинилися. Ще раз: украхнський інтелектуальний потенціал планомірно і цілеспрямовано знищувався більшовиками. Вони хотіли, щоб тут залишилися лише "комфортні хохли" (покірні, роботящі та дурні) та кацапи-пролетарії, яких вони сюди завозили у великій кількості (з усіма притаманними їм рисами). Що могло з'явитися в результаті суміші цих двох груп? Нащадків же ж тих небагатьох, кому пощастило вижити після колективізації, концтаборів та голодоморі, Ви зараз пропонуєте добити у цій безглуздій війні. І при цьому оптимістично заявляєте: та нічого страшного - баьи нових понароджують. Це я просто згущаю фарби.
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07.04.2023 20:13 Ответить
совершенно верно отмечены цели краснопузой сволочи..мало того,эти цели выполнялись с иезуитской жестокостью,но вот прошло 30 лет ..30 лет независимости и что мы на сегодняшний день имеем -Украинская нация,которая с остервенением бьётся за свою независимость..что,если не это подтверждает мои слова ?
и я не холодная машина,я сочувствую ..для mеня смерть каждого украинца это горе.любого.
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07.04.2023 20:25 Ответить
Це типова реакція бідь-якої притомної людини. Коли тобі щодня показують катівні, розстріляних цивільних, зруйновані житлові будинки, то ти, звісно, "с остєрвєнєнієм" боротимешся з тим, хто це робить. Тут вже не стільки стоїть питання у незалежності (хоча це теж відіграє неабияку роль), а спрацьовую інстинкт самозбереження. Ну і ще бажання помститися. Якби у нас була справжня нація,то тут би всі без винятку розмовляли українською, не тікали від повісток і відмовлялися від усього кацапського. Але це, на жаль, не так.

І ще я хотів сказати про відновлення інтелектуального генофонду після війни. У нас ситуація за нарооджуваністю і до війни була, м'яко кажучи, поганенькою. А скільки ж потрібно жінкам народжувати діьей, щоб відтворити втрати, які ми зазанаємо у цій війеі? Яка триватиме невідомо скільки? Та ще й в умовах напівпрацюючої економіки та зруйнованої інфраструктури? Хто захоче народжувати? Або якщо захоче, то скільки?
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08.04.2023 00:23 Ответить
"Якби у нас була справжня нація"......у меня слов нематерных для этого высказывания нет...на этом мы попрощаемся,
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08.04.2023 00:30 Ответить
Що з того, про щоя написав, є неправдою? Я тут живу і все це бачу. Ви, судячи з усього, далеко і про реальний стан справ і гадки не маєте. Тому й така реакція.
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08.04.2023 00:33 Ответить
це звичайні люди,як і інші
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07.04.2023 17:00 Ответить
не понимаю к чему это? если обычный роботяга погиб на поле боя, то и фиг с ним?!!!!
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07.04.2023 16:55 Ответить
просто срач
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07.04.2023 17:01 Ответить
Це треба показувати комітету олімпійських ігор, які допускають цю Недокраїну на олімпійські ігри.
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07.04.2023 16:55 Ответить
там такі гроші замішані на трансляціях мерчі продажах їжі одягу, там ******* які суми, ці суми застилають очі і совість будь-яким посадовцям щодо будь-яких війн геноцидів і так далі... плювати їм, там не может бути простоЮ, там такі контракти на трасняляцію і іншу ******* з цим пов'язану
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07.04.2023 16:57 Ответить
Ще треба показувати як ці падлюки сцакі міняли на іграх в Сочі оце в них такі чесні спортсмени. Позоріще людства на века і все забули сцукі із МОК.
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08.04.2023 23:41 Ответить
Кацаби, як завжди, вбивають найкращих. А якби ще поруч помістили стеллу вбитих музикантів, композиторів, акторів, письменників. поєтів, вчених, істориків...? А якби окрему стеллу вбитих маленьких дітей, їх мам... знищених міст і сіл?Нічого в мордорі не змінилося, як знищували відродження, крали нашу культуру, музні експонати, досягнення, так і продовжується. А що наш міністр спорту не може дати всі ці данни в олімпійський комітет та різні комітети видів спорту? Не можуть з міністром закондонних справ зробити "порку" кацапам, щоб вони навіть боялися туди з'являлитися? Але вони цього не вміють і в них інші приоритети.
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07.04.2023 17:03 Ответить
Ось ці фото треба щоденно показувати тим негідникам з МОК, для яких жодної моралі не існує.
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07.04.2023 17:04 Ответить
Хмари дронів, що полетять до столиці пітьми для "участі" в рашистському параді на 9-те травня ц.р., помстяться за полеглих українців в цій війні.
Заява небайдужого - тут.
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07.04.2023 17:09 Ответить
Томасу Баху надо показать, а то он кроме бабла ничего не видит
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07.04.2023 17:09 Ответить
.

показуйте це гнидам з МОКу !
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07.04.2023 17:19 Ответить
Так мають показати наші офіційні особи. Але для цього потрібно готуватися і реально показувати на зустрічах, щоб їм було соромно. А Ви чули хоч раз про такі зщаходи, крім ниття по наших марафонах? Про це кажуть поляки, прибалти, навіть німці, але не наші. А якщо кажуть наші, то мабуть непереконливо, аби сказати. Якщо би таку стеллу привезли в МОК і розвернули перед всіма членами і делегатами від країн світу, то не знайшлося би жодного захисника кацапії і білокацапії.
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07.04.2023 17:39 Ответить
100 вiдсоткiв. бiльшiсть чинуш жере за народний кошт, нiчого корисного не роблячи.
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07.04.2023 18:05 Ответить
Низький уклін!та Вічна Память!,
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07.04.2023 17:50 Ответить
 
 