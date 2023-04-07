Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО

Россия убила более 250 спортсменов Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад…. Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.













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