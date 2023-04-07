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Ангелы спорта: Россия убила более 250 украинских спортсменов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия убила более 250 спортсменов Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке теннисист Сергей Стаховский, передает Цензор.НЕТ.
"Мне не хватает слов для близких и родных… чтобы мы им не говорили, это не вернет их детей, братьев, мужей назад…. Важно помнить каждого из них, спортивная семья должна знать и гордиться своими героями. Отомстим", - отмечает он.
Топ комментарии
+18 Баритон Саша
показать весь комментарий07.04.2023 16:55
+9 володимир омельянов
показать весь комментарий07.04.2023 17:04
+7 Yurka Gagarin
показать весь комментарий07.04.2023 16:51
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а насчёт "с кем останемся"-такие вопросы ставить можно,но это тоже крайне глупо,потому что если Украины не будет бится то её на останется вовсе.
п.с. я не украинец.
І ще одне "глупо" Вас спонукало написати моє питання "з ким залишимося". Тобто те, що гинуть спортсмени, це норма? Нехай і далі гинуть? Бо України не залишиться? Що це за збочена логіка така???
Зараз нікому пояснювати нічого не треба. Все і так ясно. Але розкидатися тим жалюгідним інтелектуальним потенціалом, який у нас дивом залишився після голодоморів та сталінських концтаборів, є злочином. Що буде з цією країною у майбутньому, якщо всі її найкращі представники загинуть? Яке у неї буде майбутнє?
Та навіть якщо й припустити, що у якогось відсотка звичайних "работяг" народяться ті самі таланти, то скільки ж потрібно буде часу для того, щоб вони почали приносити користь своїй країні? І як багато їх буде? А що робити увесь той час, поки вони формуватимуться? Де брати цей інтелектуальний потенціал? У просто не буде стільки часу.
и я не холодная машина,я сочувствую ..для mеня смерть каждого украинца это горе.любого.
І ще я хотів сказати про відновлення інтелектуального генофонду після війни. У нас ситуація за нарооджуваністю і до війни була, м'яко кажучи, поганенькою. А скільки ж потрібно жінкам народжувати діьей, щоб відтворити втрати, які ми зазанаємо у цій війеі? Яка триватиме невідомо скільки? Та ще й в умовах напівпрацюючої економіки та зруйнованої інфраструктури? Хто захоче народжувати? Або якщо захоче, то скільки?
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