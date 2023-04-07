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Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Расширяется количество пострадавших предприятий, - гендиректор Advanter Group Длигач. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Экономика Фоторепортаж
Процент блокировки накладных снижается, но бизнес ощущает обратный процесс. Расширяется количество пострадавших компаний.
Об этом рассказал генеральный директор группы компаний Advanter Group Анрий Длигач, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Еще одна сложная инфографика "для подумать". Ярослав Железняк, Олег Гетман, пожалуйста, прокомментируйте — что делать. Знаю, что процент блокировки накладных снижается, но бизнес чувствует обратный процесс. Расширяется количество пострадавших. предприятий", - рассказал он.
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розширяється - це як, сильно ширяється?
може все таки розширюється?
Якщо ні, то на вербі