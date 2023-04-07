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Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Расширяется количество пострадавших предприятий, - гендиректор Advanter Group Длигач. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Экономика Фоторепортаж

Процент блокировки накладных снижается, но бизнес ощущает обратный процесс. Расширяется количество пострадавших компаний.

Об этом рассказал генеральный директор группы компаний Advanter Group Анрий Длигач, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Еще одна сложная инфографика "для подумать". Ярослав Железняк, Олег Гетман, пожалуйста, прокомментируйте — что делать. Знаю, что процент блокировки накладных снижается, но бизнес чувствует обратный процесс. Расширяется количество пострадавших. предприятий", - рассказал он.

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Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Расширяется количество пострадавших предприятий, - гендиректор Advanter Group Длигач 01
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Топ комментарии
+13
Диверсия Сивковича руками Гетьманцева працює
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07.04.2023 17:18
+10
Гєтманцев працює, знищує український бізнес на догоду кацапам
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07.04.2023 17:21
+9
Помічник агента. чи рензидента ФБС сівковича - гетьманцев старається, робить все, щоб ми були в дупі. І головне, що в нього все виїходить, та навіть він ще і героєм є. А якщо серйозно подивитися на оточення Президента, то в офісі одні риги-антимайданівйці, а в міністрерствах помічники і слуги тих, хто накивав п'ятками, втікаючи до московії.
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07.04.2023 17:30
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відкрив америку..............................
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07.04.2023 17:16 Ответить
Диверсия Сивковича руками Гетьманцева працює
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07.04.2023 17:18 Ответить
... блокування податкових накладних.... Не війна в Україні а просто мрія.
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07.04.2023 17:19 Ответить
редактор!
розширяється - це як, сильно ширяється?
може все таки розширюється?
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07.04.2023 17:20 Ответить
редактор ширяється, а кількість потерпілих збільшується, мабуть так краще.
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07.04.2023 21:48 Ответить
Гєтманцев працює, знищує український бізнес на догоду кацапам
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07.04.2023 17:21 Ответить
Нічого особистого, просто державний рекет...
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07.04.2023 17:23 Ответить
Помічник агента. чи рензидента ФБС сівковича - гетьманцев старається, робить все, щоб ми були в дупі. І головне, що в нього все виїходить, та навіть він ще і героєм є. А якщо серйозно подивитися на оточення Президента, то в офісі одні риги-антимайданівйці, а в міністрерствах помічники і слуги тих, хто накивав п'ятками, втікаючи до московії.
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07.04.2023 17:30 Ответить
він продовжує, а почав ще Кіля Кровосісі.
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07.04.2023 21:51 Ответить
Только слепые и тупые не понимают на кого работает слуга сивковича гетьманович,ну еще бакановцы.
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07.04.2023 18:28 Ответить
З інфи від Сівковича відомо, що центр шпіонажу ФСБ в Україні переведений в РНБОУ. А Гусак з тонкою шиєю працює автономно, бо дуже значуща особа для Сівковича. В РНБОУ один шпигун вже встановлений перший зам Демченко, а другий перший зам, що чистий ? неспроста його, міністра та командуючого ВВС в один день незадовго до агресії змістив Гнусавий.
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07.04.2023 18:35 Ответить
Цікаво, коли того чорта гетманцева підвісять на першому ж каштані
Якщо ні, то на вербі
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07.04.2023 20:17 Ответить
гетманцев цілеспрямовано нищить економіку! Скільки ще чекати на звільнення ?
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10.04.2023 01:03 Ответить
 
 