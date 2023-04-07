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В Луганской области погиб художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов, воевавший в составе Нацгвардии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области погиб нацгвардеец, художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов (псевдоним Патрик).

Об этом сообщила 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

В Луганской области погиб художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов, воевавший в составе Нацгвардии 01

"В боях за освобождение поселка Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов. 6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой", – говорится в сообщении.

Дербилов проходил службу в НГУ с февраля 2022 года. Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".

Погибшему было 43 года. Без отца осталось 3 дочери.

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Топ комментарии
+17
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07.04.2023 17:59
+16
Царство Небесне і Вдячність. Слава Захисникам України від російських окупантів!
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07.04.2023 18:06
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2023 18:09
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Кикие деньги,шо ти несеш? Говорят про более мение известных чем то,потому что если каждого погибшего здесь писать то тут будет сплошной некролог
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07.04.2023 18:05 Ответить
Списки усіх загиблих воїнів наразі друкувати неможливо. Всі імена загиблих героїв у війні з російськими нацистами будуть відображені на меморіальних плитах.
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07.04.2023 18:21 Ответить
"Хоть как-то"? Антон - один з найвідоміших у світі скульпторів-мініатюристів, фахівець з історії та реконструкції костюмів і військового екіпірування, проводив майстер-класи, в тому числі для дітей, грав у відомому гурті "Алкоголь Укулеле". Подивіться в інтернеті передачі про нього, перегляньте його творчість. Майте повагу до Героя!
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07.04.2023 21:33 Ответить
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07.04.2023 17:59 Ответить
Царство Небесне і Вдячність. Слава Захисникам України від російських окупантів!
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07.04.2023 18:06 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.04.2023 18:09 Ответить
Спи спокійно, дорогий Земляче! Ми помстимося за тебе!
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07.04.2023 19:47 Ответить
Vi4na Slava !🇺🇦
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07.04.2023 20:57 Ответить
 
 