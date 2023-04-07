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обстрел (20144) Сумская область (1843)

Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики 7 апреля обстреляли с вертолета приграничный город Середина-Буда Сумской области, выпустив ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Оперативное командование "Північ" сообщает в фейсбуке.

Российские войска продолжают обстреливать приграничье Сумской области. По частному дому попали ракетами из вертолета.

Около 16:12 сообщили о выпущенных вертолетом с территории РФ 4 ракетах по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: В течение 7 апреля россияне нанесли 2 ракетных и 14 авиационных ударов по нашей территории, - Генштаб

Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК Північ 01

Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК Північ 02
Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК Північ 03
Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК Північ 04
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Кацапи смердючі
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07.04.2023 19:58 Ответить
б*же, ну можна ж шоб...
ну шоб аналоги "шилок" "курсіровалі" з наведенням із супутників, тобто - блаблабла, ну і ближня ППО шоб приземляла цю хрінь?
так можна і с-300 стрільнути, наводка просто "іх там нєнаводіло".
Ясно шо масони воюють до останнього ********(бореться зі Скабєєвою за ділдо мікрофон)
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07.04.2023 20:02 Ответить
там і обстрювати нічого нема,так для галочки і мирних покошмарити
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07.04.2023 20:05 Ответить
для галочки ? це звичайний тероризм від спонсора тероризму по всьому світу
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07.04.2023 20:16 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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07.04.2023 20:15 Ответить
кацапи сцикливі
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07.04.2023 20:29 Ответить
Самое весёлое то, что в этой С.-Буде - почти поголовная вата.... вот так вот. Я сумчанин, север области - ватный и очень сильно ватный.... поглядите голосования за янека на всех выборах.... Шостка, Кролевец, Ямполь, Глухов.... очень ждали кацапов, очень... так что мир-дружба, кушайте
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07.04.2023 21:13 Ответить
 
 