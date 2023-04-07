Россияне обстреляли город Середина-Буда в Сумской области с вертолетов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Российские захватчики 7 апреля обстреляли с вертолета приграничный город Середина-Буда Сумской области, выпустив ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Оперативное командование "Північ" сообщает в фейсбуке.

Российские войска продолжают обстреливать приграничье Сумской области. По частному дому попали ракетами из вертолета.

Около 16:12 сообщили о выпущенных вертолетом с территории РФ 4 ракетах по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

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