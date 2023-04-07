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Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине новой традиции - проведении на официальном уровне Ифтара во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом он отметил во время первого такого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.

"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет именно на добрые дела", – отметил он.

Зеленский заверил, что Украина благодарна мусульманам нашего государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла.

"Украина всегда будет помнить сражающихся, которые воюют, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего пути впереди, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное - не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы, мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и Победу", – сказал президент.

Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 01
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 02
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 03
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 04
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 05
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 06

Как известно, Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Совершается после вечерней молитвы по местному времени.

В конце ХХ ст. мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах для не только для мусульман. Они используют его для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, для ознакомления с жизнью мусульман.
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Топ комментарии
+41
Iryna Gerashchenko
2 д. ·
Безвідповідальні заяви про «двє - трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.
Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.
Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок - в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.
От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися разом й допомогати ЗСУ.
Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.
Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї, бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.
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07.04.2023 21:53
+23
В моєму дитинстві о 20.45 по телевізору була програма "на добраніч малята". Схоже, слава хрюши і стєпашки не дає спокою головному клоуну країни. І тепер щовечора ми бачимо черговий відосік від цього небритого виродка.
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07.04.2023 22:07
+17
Сильный ход,хвалю
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07.04.2023 21:46
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Сильный ход,хвалю
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07.04.2023 21:46 Ответить
Тисячі мусульман воюють та проливають свою кров за свободу на незалежність України.
Це і кримські татари і чеченці і азербайджанці і представники народів Середньої Азії (батальон Туран) і турки і навіть є пакистанці та афганці.
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07.04.2023 22:56 Ответить
Що тим робить Сівоха?
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07.04.2023 21:49 Ответить
Він мусульманин.
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07.04.2023 21:53 Ответить
То не Сівоха, то Сибіга...
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07.04.2023 22:03 Ответить
А им какая разница? Хоть Юзик с Ляшком.
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07.04.2023 22:19 Ответить
православным и греко католикам Западной Украины которые празднуют сегодня БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПЛЕВОК В РОЖИ Президент не праздравляет а зачем они же ГОИ Вова ты с ПЕСАХОМ ЕВРЕЕВ СВОЮ ЖЕ КРОВЬ НЕ ПОЗДРАВИЛ... ВОВА ты АТЕИСТ ПРИДУРОШНЫЙ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 апреля ВСЯ ЕВРОПА И МИР Армяне БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ КАТОЛИЧЕСКУЮ ПАСХУ... А В ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АПРЕЛЯ МЫ УКРАИНА И ПРАВОСЛАВНЫЕ И ГРЕКО-КАТОЛИКИ И ПРОТЕСТАНТЫ НЕКОТОРЫЕ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПАСХУ СВОЮ не забудь поздравить...
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07.04.2023 23:00 Ответить
Мені як греко-католику немає потреби в поздоровленнях президента чи навіть папи.
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08.04.2023 06:39 Ответить
він сцикун в прямому сенсі
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08.04.2023 00:50 Ответить
Дійно - там же ж бухло не входить в програму!
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07.04.2023 21:55 Ответить
Єрмаку сраку лиже...
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07.04.2023 22:01 Ответить
Група підтримки. Без помпонів.
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07.04.2023 22:13 Ответить
А чого не добавив ''вперше в історії"?
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07.04.2023 21:49 Ответить
надіюсь, обрізання йому зробили?
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07.04.2023 21:49 Ответить
До самого тулуба...
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07.04.2023 22:02 Ответить
У нього (як і у всіх "маланців") спецоперація проведена "Крайня плоть" пристібується на "блискавку" Треба - "вжик" і ти - "щирий українець" Ну а за необхідності - "вжик" і можна вже косить чи під правовірного мксульманина чи юдея
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07.04.2023 22:06 Ответить
Усі релігії ведуть до одного Бога!!! 🙏
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07.04.2023 21:52 Ответить
Це - неправда
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07.04.2023 22:01 Ответить
Тоді у тебе крива рузька стежка 😕
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07.04.2023 22:09 Ответить
Немає Бога крім Бога...
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07.04.2023 22:10 Ответить
Iryna Gerashchenko
2 д. ·
Безвідповідальні заяви про «двє - трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.
Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.
Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок - в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.
От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися разом й допомогати ЗСУ.
Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.
Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї, бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.
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07.04.2023 21:53 Ответить
Так тоді рейтинги найвеличнішого боневтіка впадуть нижче плінтуса. А він такого допустити неможе!
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07.04.2023 21:59 Ответить
Щоб від влади чути реальну політику, треба було обирати реальних політиків. Обрали шоуменів - маємо шоу. Все закономірно.
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07.04.2023 23:03 Ответить
Вччора в Соборі відспівували мого свата і ще одного воїна. Виявилось, що мій чоловік його теж знав. Раніше були однокласниик сина і його батько, однокласник брата. Щекілька далеких знайомих. Більшість з під Бахмуту.
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07.04.2023 23:04 Ответить
І Єрмак там,Пане презервент ВИ ДОВБОЙОБ
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07.04.2023 21:54 Ответить
Він без Єрмака і у вбиральню напевно не ходить.
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07.04.2023 22:13 Ответить
Яке ж воно намахане
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07.04.2023 21:58 Ответить
Та сама ідея нормальна. Просто, як завжди, все через сраку робиться. От на лихо він припер туди сивоху, ярмака? Від них же узьким міром за кілометр тхне...
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07.04.2023 22:05 Ответить
Та немає там сівухи. То Сибіга, заступник секретутки ОПи дЄрмака. )

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07.04.2023 22:37 Ответить
У релігійні заходи високопосадовцям краще не лізти, а цей прибацаний просто хоче бути хорошим для всіх щоб побільше отримати лохторату, якби ця муха була мусульманином, то все гаразд, питань нема, а так це торгівля таблом. Як ця муха кудись піде без свого домінатрікса єлдака? Дотого ж боневтік сам смердить усруським світом, тому не дивно, що біля нього ушиваються всілякі його адепти.
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08.04.2023 09:22 Ответить
Лизнув так лизнув,це він до зустрічі з кадировим готується
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07.04.2023 22:05 Ответить
Іфта́р (араб. إفطار‎) - розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом.

А ЗЕ аби пожрать за чужий рахунок. З 2019 нічого не змінилося....
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07.04.2023 22:06 Ответить
В моєму дитинстві о 20.45 по телевізору була програма "на добраніч малята". Схоже, слава хрюши і стєпашки не дає спокою головному клоуну країни. І тепер щовечора ми бачимо черговий відосік від цього небритого виродка.
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07.04.2023 22:07 Ответить
Ні разу не дивилась.
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07.04.2023 23:07 Ответить
Отака ху@ня, малята...
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09.04.2023 14:19 Ответить
.

вони невилiковнi.

панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...

це дiйсно українська церква?

можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?

брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !

https://youtu.be/RLYm-******
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07.04.2023 22:08 Ответить
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07.04.2023 22:13 Ответить
Чувака із шоу можна забрати, а шоу із чувака ні..
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07.04.2023 22:31 Ответить
Мусульманин Зеленский с Ермаком .....
Квартал 95
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07.04.2023 22:33 Ответить
Піаністе, вже пізно піаритися; ти вже--збитий льотчик.
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07.04.2023 22:40 Ответить
Мені одне цікаво - це буде вихідний день чи ніт?

Ні. В мене ще одне запитання - а іудейські свята коли розфарбують в червоний колір на календарі? Ото вже життя настане веселе! )))
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07.04.2023 22:44 Ответить
А чом ні… Вчасне рішення.
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08.04.2023 00:11 Ответить
В Україні католиків є зо два автобуси , але католицьке Різдво 25 грудня - державне свято і вихідний. Мусульман в Україні сотні тисяч і це релігія киримли , але жодного вихідного дня з нагоди мусульманських свят в Ураїні немає.
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08.04.2023 00:12 Ответить
Я тебе засмучу: ВСІ християни відзначають Різдво 25 грудня. Розумієш? Всі! І москалі теж. Але календар в них не збігається з ********...
Ну і католиків у нас майже 10 відсотків населення. Гадаєш, влізуть у два автобуси?
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08.04.2023 02:08 Ответить
Нажаль дуже багато християн думають що вони святкують 7 січня. Я дивилася звернення Святослава Шевчука з нагоди переходу на григоріанський календар і воно було не про очевидні речі.
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08.04.2023 07:06 Ответить
у католиків 6-7 січня теж велике свято "Три короля", яке символізує прихід волхвів і подарунки маленькому Іісусу.
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08.04.2023 17:49 Ответить
Дятел, Україна це країна де церква живе окремо від держави, тому ніяких офіційних релігійних свят бути не може. Це невіглазство чистої води.
Нажаль ми чомусь маємо в календарі державні церковні свята як вихідні 😆
Кожен работодавець окремо повинен вирішувати робити йому вихідні чи не робити на релігійні свята для своїх робітників, це не повинна вирішувати держава.
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08.04.2023 00:45 Ответить
і працедавець буде хотів, щоб його робітники пахали без свят і вихідних.
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08.04.2023 17:50 Ответить
То як домовитись зі своїм працедавцем. Як що він адекватна людина, то прислухається.
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08.04.2023 21:18 Ответить
Іфтар зашквар!

"Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в телефонной беседе призвал своего иранского коллегу Эбрагима Раиси "сформировать единый исламский фронт против израильской агрессии".
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08.04.2023 01:12 Ответить
А ти телефон тримав?
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08.04.2023 06:22 Ответить
Пердоган друг хуьла и аятоллы https://www.newsru.co.il/mideast/7apr2023/erd815.html
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08.04.2023 11:52 Ответить
А тобі відомо що джерело "сру" тут сприймається як "брехня"?
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08.04.2023 13:19 Ответить
та якщо спорт вне політики не буває, то релігія як може бути?
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08.04.2023 17:52 Ответить
..лайк..
але нема довіри до Найвеличнівшивого.., бо у нього і його зебанди мета одна - другий термін прездобольства, а потім третій і - "очЄнь пріятно - царь"
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08.04.2023 06:42 Ответить
А на фартапуцало грав своїм обрізаним сморчком?
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08.04.2023 10:17 Ответить
Забули?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020
"...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект..."
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08.04.2023 10:22 Ответить
А евреев с Песахом он поздравил ?
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09.04.2023 10:44 Ответить
 
 