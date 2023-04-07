Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине новой традиции - проведении на официальном уровне Ифтара во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом он отметил во время первого такого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.

"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет именно на добрые дела", – отметил он.

Зеленский заверил, что Украина благодарна мусульманам нашего государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла.

"Украина всегда будет помнить сражающихся, которые воюют, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего пути впереди, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное - не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы, мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и Победу", – сказал президент.













Как известно, Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Совершается после вечерней молитвы по местному времени.

В конце ХХ ст. мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах для не только для мусульман. Они используют его для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, для ознакомления с жизнью мусульман.