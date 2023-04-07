Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине новой традиции - проведении на официальном уровне Ифтара во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Об этом он отметил во время первого такого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.
"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет именно на добрые дела", – отметил он.
Зеленский заверил, что Украина благодарна мусульманам нашего государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла.
"Украина всегда будет помнить сражающихся, которые воюют, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего пути впереди, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное - не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы, мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и Победу", – сказал президент.
Как известно, Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Совершается после вечерней молитвы по местному времени.
В конце ХХ ст. мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах для не только для мусульман. Они используют его для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, для ознакомления с жизнью мусульман.
Пожалуйста, подождите...
Це і кримські татари і чеченці і азербайджанці і представники народів Середньої Азії (батальон Туран) і турки і навіть є пакистанці та афганці.
2 д. ·
Безвідповідальні заяви про «двє - трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.
Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.
Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок - в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.
От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися разом й допомогати ЗСУ.
Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.
Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї, бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.
А ЗЕ аби пожрать за чужий рахунок. З 2019 нічого не змінилося....
вони невилiковнi.
панове, Ви тiльки подивiться ! воно шурує кацапською на таке свято...
це дiйсно українська церква?
можливо, це старослов'янська, як попи сатанату брешуть?
брехуни та iуди з сатанату РПЦ-КДБ !
https://youtu.be/RLYm-******
Квартал 95
Ні. В мене ще одне запитання - а іудейські свята коли розфарбують в червоний колір на календарі? Ото вже життя настане веселе! )))
Ну і католиків у нас майже 10 відсотків населення. Гадаєш, влізуть у два автобуси?
Нажаль ми чомусь маємо в календарі державні церковні свята як вихідні 😆
Кожен работодавець окремо повинен вирішувати робити йому вихідні чи не робити на релігійні свята для своїх робітників, це не повинна вирішувати держава.
"Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в телефонной беседе призвал своего иранского коллегу Эбрагима Раиси "сформировать единый исламский фронт против израильской агрессии".
але нема довіри до Найвеличнівшивого.., бо у нього і його зебанди мета одна - другий термін прездобольства, а потім третій і - "очЄнь пріятно - царь"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020
"...щодо надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект..."