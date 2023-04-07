В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Бориспольском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российского беспилотника, который был сбит ранее.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sanello Di
показать весь комментарий07.04.2023 22:39 Ответить Мне нравится 0
Lex Lexton
показать весь комментарий09.04.2023 07:27 Ответить Мне нравится 0
Sanello Di
показать весь комментарий09.04.2023 23:12 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...