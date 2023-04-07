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В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Бориспольском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российского беспилотника, который был сбит ранее.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция 01

"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - говорится в сообщении.

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Від чого то конкретно?
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07.04.2023 22:39 Ответить
а тобі навіщо?
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09.04.2023 07:27 Ответить
просто цікаво,багато що бачив..а це більше схоже на щось відєднучюєся..а не частина цілого камікадзе.
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09.04.2023 23:12 Ответить
 
 