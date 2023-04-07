В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция. ФОТО

В Бориспольском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российского беспилотника, который был сбит ранее.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - говорится в сообщении.

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