Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Минувшей ночью Славянск снова обстреляли. По городу ударили двумя ракетами "С-300".
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Одна из них попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.
Вторая ракета попала возле горводоканала. Пострадали несколько частных домов. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - отметил глава Славянской громады.
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