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Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Минувшей ночью Славянск снова обстреляли. По городу ударили двумя ракетами "С-300".

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из них попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

Вторая ракета попала возле горводоканала. Пострадали несколько частных домов. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - отметил глава Славянской громады.

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Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА 01
Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА 02
Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА 03
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Рашисты решили напомнить жителям бамбаса что руzгиймир о них не забывает и готов их спасать и днем и ночью
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13.04.2023 09:02 Ответить
Рятують мальчіка в трусіках.
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13.04.2023 09:11 Ответить
Словянск до войны люди так хорошо обустроили. Кацапы сволочи все уничтожают. Бахмут и Мариуполь превратили в руины ужаса. Мариуполь красавец был.Все для людей было.
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13.04.2023 22:10 Ответить
 
 