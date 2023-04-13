Ночью оккупанты нанесли удар по Славянску, - ГВА. ФОТО

Минувшей ночью Славянск снова обстреляли. По городу ударили двумя ракетами "С-300".

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из них попала во двор школы №8. Кроме учебного заведения, пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

Вторая ракета попала возле горводоканала. Пострадали несколько частных домов. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - отметил глава Славянской громады.

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