Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем оказались 9 громад, один человек погиб, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Славянску - попали в жилой сектор, повредили школу, 4 многоэтажки и 3 частных дома.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка – без жертв.
На Донецком направлении 1 человек ранен и 26 частных домов повреждены в Кураховке. Еще 2 дома повреждены в Берестках - громада подверглась двум обстрелам из Ураганов и одному артобстрелу. Утром россияне обстреляли из Ураганов Соловьево Очеретинской громады.
На Горловском направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской громад - информация о пострадавших не поступала.
На Лисичанском направлении страдает Северск - в городе повреждены двухэтажка и несколько частных домов.
Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 2.
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